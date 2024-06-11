Михаил — Организатор в Москве

Провёл экскурсии для 216 туристов

Всем привет! Мы проводим короткие сплавы/прогулки на байдарках и сап-досках по живописнейшим местам Москвы и Подмосковья. Недолго, безопасно, рядом с домом. Специализируемся на услугах для новичков в водном туризме. С нами у вас точно все получится!