Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»

Пройти по спокойному руслу реки и увидеть знаменитую усадьбу с воды
Приглашаем отдохнуть от городской суеты и отправиться в увлекательный сплав рядом с усадьбой «Архангельское»! Вы освоите азы гребли, подышите чистым воздухом и прикоснетесь к миру первозданной природы. А наши профессиональные инструкторы сделают все, чтобы прогулка прошла весело, безопасно и душевно.
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Групповая прогулка на байдарках вдоль усадьбы «Архангельское»
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Перед отправлением инструктор поможет вам надеть экипировку, проведёт общий инструктаж и научит азам гребли.
  • В течение 2-часовой водной прогулки по живописным и умиротворённым местам вы увидите усадьбу с необычного ракурса, крутые берега с хвойными посадками и купель архангельской церкви. На маршруте всегда много уток с выводками, а если посчастливиться, увидите даже бобров.
  • От активности на свежем воздухе немудрено устать, поэтому после водной прогулки вас ждёт перекус и чаепитие.

Организационные детали

  • Сплав проходит в сопровождении профессионального инструктора.
  • Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.
  • В стоимость включено: место в трёхместной байдарке, весло, спасательный жилет, дождевик, гермомешок, раздевалка, камера хранения личных вещей, сухой паёк, чай.
  • Через пару дней после прогулки мы отправим вам в подарок персональный фотосет.

во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В деревне Глухово
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

ГрупповыеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа байдаркахВодные развлеченияАрхангельскоеПопулярные местаДля студентовАктивностиУсадьбы и дворцы

Похожие экскурсии из Москвы

На частном катере по Москве-реке
🚤 На катере
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
35 отзывов
На частном катере по Москве-реке: Кремль, храмы, парки
Насладитесь эксклюзивной прогулкой на частном катере по Москве-реке и откройте для себя новые горизонты столицы
Начало: На причале Лужники Центральный
Сегодня в 22:30
Завтра в 23:30
1777716 000 за всё до 7 чел.
Краски усадьбы Архангельское
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
6 отзывов
Краски усадьбы Архангельское
Посетить «подмосковный Версаль» и раскрыть его историю с профессиональным гидом
Завтра в 10:00
11 июня в 11:00
8 000 за всё до 4 чел.
Необычная усадьба Марфино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Необычная усадьба Марфино
Посетить подмосковное дворянское имение и расшифровать его псевдоготический облик
Начало: В селе Марфино
14 июня в 14:00
16 июня в 10:00
6 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
ХорошоТам