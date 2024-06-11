Приглашаем отдохнуть от городской суеты и отправиться в увлекательный сплав рядом с усадьбой «Архангельское»! Вы освоите азы гребли, подышите чистым воздухом и прикоснетесь к миру первозданной природы. А наши профессиональные инструкторы сделают все, чтобы прогулка прошла весело, безопасно и душевно.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Перед отправлением инструктор поможет вам надеть экипировку, проведёт общий инструктаж и научит азам гребли.
- В течение 2-часовой водной прогулки по живописным и умиротворённым местам вы увидите усадьбу с необычного ракурса, крутые берега с хвойными посадками и купель архангельской церкви. На маршруте всегда много уток с выводками, а если посчастливиться, увидите даже бобров.
- От активности на свежем воздухе немудрено устать, поэтому после водной прогулки вас ждёт перекус и чаепитие.
Организационные детали
- Сплав проходит в сопровождении профессионального инструктора.
- Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.
- В стоимость включено: место в трёхместной байдарке, весло, спасательный жилет, дождевик, гермомешок, раздевалка, камера хранения личных вещей, сухой паёк, чай.
- Через пару дней после прогулки мы отправим вам в подарок персональный фотосет.
во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В деревне Глухово
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — Организатор в Москве
Провёл экскурсии для 216 туристов
Всем привет! Мы проводим короткие сплавы/прогулки на байдарках и сап-досках по живописнейшим местам Москвы и Подмосковья. Недолго, безопасно, рядом с домом. Специализируемся на услугах для новичков в водном туризме. С нами у вас точно все получится!Задать вопрос
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