Что вас ожидает

Самое-самое в Сколково

Вы побываете в знаменитой «Матрешке» — главном общественном здании инновационного центра. Познакомитесь с проектами передовых архитектурных бюро, пройдете по самому большому технопарку Европы и рассмотрите памятник «Вирусу Пете». Кроме того, я покажу Гиперкуб, Сколтех, жилые кварталы Тетрис, Кватро и Миро. Раскрою, что такое код Малевича и как создавались местные арт-объекты.

Идеи и жители Сколково

Мы поговорим о технологиях, инновациях и изобретениях Сколково. А также посмотрим, как живут и работают «стартаперы». Оценим современные бизнес-центры Орбион и Амальтея и насладимся живописным парком, созданным прогрессивными ландшафтными дизайнерами. Вы убедитесь, что природа и современная архитектура отлично сочетаются друг с другом.

Организационные детали

Протяженность маршрута — 6 км.