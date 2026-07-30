Мои заказы

Сколково - будущее в настоящем

Индивидуальная экскурсия по Сколково подарит уникальную возможность погрузиться в мир инноваций и передовых технологий, исследуя самые значимые объекты центра
Сколково - уникальный город будущего, созданный ведущими архитекторами и инженерами. Здесь можно увидеть жилые кварталы, бизнес-центры и необычные арт-объекты.

Посетители смогут заглянуть в легендарную "Матрешку", прогуляться по современному ландшафтному парку и узнать о местных инновациях.

Экскурсия включает знакомство с проектами передовых архитектурных бюро, технопарком и памятником "Вирусу Пете"
5
126 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные архитектурные проекты
  • 🏢 Посещение крупнейшего технопарка Европы
  • 🎨 Интересные арт-объекты
  • 🌳 Прогулка по современному парку
  • 🔍 Знакомство с инновациями
Сколково - будущее в настоящем
Сколково - будущее в настоящем
Сколково - будущее в настоящем

Что можно увидеть

  • Матрешка
  • Гиперкуб
  • Сколтех
  • Тетрис
  • Кватро
  • Миро
  • Орбион
  • Амальтея

Описание экскурсии

Самое-самое в Сколково

Вы побываете в знаменитой «Матрешке» — главном общественном здании инновационного центра. Познакомитесь с проектами передовых архитектурных бюро, пройдете по самому большому технопарку Европы и рассмотрите памятник «Вирусу Пете». Кроме того, я покажу Гиперкуб, Сколтех, жилые кварталы Тетрис, Кватро и Миро. Раскрою, что такое код Малевича и как создавались местные арт-объекты.

Идеи и жители Сколково

Мы поговорим о технологиях, инновациях и изобретениях Сколково. А также посмотрим, как живут и работают «стартаперы». Оценим современные бизнес-центры Орбион и Амальтея и насладимся живописным парком, созданным прогрессивными ландшафтными дизайнерами. Вы убедитесь, что природа и современная архитектура отлично сочетаются друг с другом!

Организационные детали

Протяженность маршрута — 6 км.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д станции Сколково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 11492 туристов
Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид по Москве. У меня экономическое и туристическое образование. Постоянно изучаю свой любимый город и создаю необычные маршруты. Стараюсь наполнять экскурсии редкими,
читать дальшеуменьшить

но интересными фактами. Каждая экскурсия готовится не менее года, чтобы затем вы могли открыть Москву в ином свете и с самых лучших ракурсов. Экскурсии мои незанудные, динамичные, часто проходят в виде диалога. Для вашего удобства я использую радиогиды, планшет для показа материалов, лазерную указку. Со мной вы сможете познакомиться с современной, советской, древней Москвой — выбор за вами. Но я уверена, что мы станем хорошими друзьями на время нашего путешествия, и вы обязательно вернётесь.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 126 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
126
4
3
2
1
Ю
все прошло у хорошем смысле этого слова неформально, т е не как мы группа туристов гуськом ходим за гидом, а реально в формате живого общения, как то по-дружески и по
читать дальшеуменьшить

человечески что ли. Гид явно отлично знает о чем говорит и как то связано со Сколково, т к был не пересказ Википедии, а именно что живой разговор со знанием дела и пониманием как что устроено, примерами из жизни. понравилось и Сколково, и форма подачи и личность гида. Умненьким детям-подросткам так же зашло. экскурсия длялась явно дольше ожидаемого, но в процессе этого никто не заметил, скучно никому не было и на часы не смотрели, потом было удивительно просто, что гуляли добрых 4 часа

все прошло у хорошем смысле этого слова неформально, т е не как мы группа туристов гуськом
все прошло у хорошем смысле этого слова неформально, т е не как мы группа туристов гуськом
все прошло у хорошем смысле этого слова неформально, т е не как мы группа туристов гуськом
все прошло у хорошем смысле этого слова неформально, т е не как мы группа туристов гуськом
все прошло у хорошем смысле этого слова неформально, т е не как мы группа туристов гуськом
все прошло у хорошем смысле этого слова неформально, т е не как мы группа туристов гуськом
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Вчера были с Юлией на экскурсии в Сколково! Дети закатили глаза, когда узнали, что экскурсия на три часа)) но через 3,5 часа говорили, что это самая интересная экскурсия!! Не перегруженная фамилиями и датами, зато щедро приправленная интересными запоминающимися фактами, были получены ответы на миллион вопросов любопытных подростков! Мы часто в поездках пользуемся услугами гидов, Юлия очень профессиональный, интересный экскурсовод, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная экскурсия, интересная живая, замечательный гид, четыре часа пролетели незаметно! Даже лучше, чем мы предполагали. Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Впервые бронировали экскурсию на Трипстере, и тут такая удача! Даже отзыв проще писать! Вот что значит сервис для людей, который позволяет находить
читать дальшеуменьшить

гидов, таких как Юлия!

- Насколько понятен и структурирован материал?
Здесь этот вопрос не совсем корректен. Экскурсия-прогулка проходит в формате дружеского общения, хоть мы и не были знакомы с гидом до момента её начала. Юлия - человек в теме! Предоставляет дополнительные фото- и видеоматериалы на большом планшете.

- Оцените организатора как рассказчика. Насколько ему удалось заинтересовать вас темой?
Не столько рассказчик, сколько собеседник. Именно отличный собеседник, с ней можно разговориться на множество тем, не касающихся экскурсии, но как гид-профессионал, Юлия, конечно же, вовремя возвращает гостей к главной теме повествования, что немаловажно!

- Оцените знания организатора. Насколько хорошо он разбирается в теме?
Наш гид оказался человеком, который родился и вырос в этих местах. А как известно, самую "инсайдерскую" информацию могут донести только "местные". Не обязательно являться резидентом Сколково, чтобы знать о нём достаточно много и рассказывать увлекательно.

- Оцените маршрут. Насколько удобно составлен маршрут вашего путешествия?
Территория Инновационного центра весьма большая. Посетить все объекты за время экскурсии невозможно. Однако, маршрут составлен так, что мы увидели все ключевые объекты, связанные с историей Сколково, а также вновь строящиеся здания, пусть и издалека. Хочется отметить, что за почти четыре часа прогулки не возникло абсолютно никакой усталости. Программа прогулки предполагает грамотные остановки на фото и рассказы, а также небольшую гастрономическую часть в ресторане "Матрешка". Здесь однозначное браво организатору!

- Вы порекомендуете мероприятие друзьям?
Уже занимаюсь этим)

Спасибо за возможность увидеть Сколково немного изнутри!

Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!+2
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Нужно понимать, что Сколково - это закрытый научный центр, поэтому в лабораторию с пробирками или лазерами вас конечно не пустят. А вот узнать, как создавался, развивался и существует этот проект,
читать дальшеуменьшить

как не только работают, но и живут ученые, вы легко сможете с помощью Юлии. Возможно, это даже более интересно - увидеть быт гениев. Про изобретения и проекты, которые сейчас реализуются в Сколково, Юлия вам конечно тоже расскажет и покажет. Очень глубокие знания и нестандартный подход к экскурсии - взгляд на проект изнутри, как он задумывался основателями. Темп экскурсии комфортный, без суеты и спешки. Несмотря на то, что мы были с подростками 12 и 16 лет, за 4 часа они не устали, не стали ныть и зевать. Вас ждут необычные дорожные знаки, секретная резиденция Медведева и любимые локации для съёмок клипов наших звёзд, фильмов и рекламы. Также вы сможете пообедать в очень необычном месте с видом на Сколково, красивые селфи гарантированы. Экскурсию и экскурсовода однозначно рекомендуем тем, кто интересуется инновациями, изобретениями и инвестициями. Слишком маленьких детей не берите, им будет сложновато.
Ходили с Юлией ещё на экскурсию в Москва-Сити, также понравилась.

Нужно понимать, что Сколково - это закрытый научный центр, поэтому в лабораторию с пробирками или лазерами
Нужно понимать, что Сколково - это закрытый научный центр, поэтому в лабораторию с пробирками или лазерами
Нужно понимать, что Сколково - это закрытый научный центр, поэтому в лабораторию с пробирками или лазерами
Нужно понимать, что Сколково - это закрытый научный центр, поэтому в лабораторию с пробирками или лазерами
Нужно понимать, что Сколково - это закрытый научный центр, поэтому в лабораторию с пробирками или лазерами
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Юлия, благодарим вас за познавательную и интересную экскурсию по Сколково!
Вы покорили нас подачей материала, своим приятным тембром голоса, рассказали множество интересных фактов и показали множество инновационных объектов.
Забота и внимание, которые
читать дальшеуменьшить

вы проявляли к нам, делали прогулку комфортной и приятной. Особенное спасибо за то, что не дали нам спечься на солнце).
Рекомендуем всем посетить вашу экскурсию, чтобы узнать больше об этом удивительном месте.

Юлия, благодарим вас за познавательную и интересную экскурсию по Сколково!
Юлия, благодарим вас за познавательную и интересную экскурсию по Сколково!
Юлия, благодарим вас за познавательную и интересную экскурсию по Сколково!
Юлия, благодарим вас за познавательную и интересную экскурсию по Сколково!
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Сколково - будущее в настоящем»

По центру Москвы - пешком и на автобусе
На автобусе
5 часов
122 отзыва
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2200 ₽ за человека
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Красная площадь, старинный район Китай-город и современный парк «Зарядье» с профессиональным гидом
Начало: В районе Кремля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
На каютной яхте «Вальяжная» по центру Москвы
На яхте
На катере
Музыкальные теплоходы
Круизы
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
На каютной яхте «Вальяжная» по центру Москвы
Оказаться у стен Кремля - с комфортом и в компании друзей
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 27 990 ₽ за всё до 8 чел.
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
На теплоходе
Музыкальные теплоходы
Круизы
3.5 часа
835 отзывов
Групповая
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Сегодня в 12:35
Завтра в 12:30
1190 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 10 000 ₽ за группу