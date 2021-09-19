Сколково — будущее в настоящем

Посетить знаменитый инновационный центр и узнать о нем интересные факты

5
4 отзыва
Сколково — прекрасный «город будущего», созданный талантливыми архитекторами, инженерами и дизайнерами.

Вы увидите его жилые кварталы, бизнес-центры, причудливые арт-объекты и классические памятники.

Заглянете в легендарную «Матрешку», прогуляетесь по современному ландшафтному парку и услышите о местных инновациях.
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем
Сколково — будущее в настоящем

Что вас ожидает

Самое-самое в Сколково

Вы побываете в знаменитой «Матрешке» — главном общественном здании инновационного центра. Познакомитесь с проектами передовых архитектурных бюро, пройдете по самому большому технопарку Европы и рассмотрите памятник «Вирусу Пете». Кроме того, я покажу Гиперкуб, Сколтех, жилые кварталы Тетрис, Кватро и Миро. Раскрою, что такое код Малевича и как создавались местные арт-объекты.

Идеи и жители Сколково

Мы поговорим о технологиях, инновациях и изобретениях Сколково. А также посмотрим, как живут и работают «стартаперы». Оценим современные бизнес-центры Орбион и Амальтея и насладимся живописным парком, созданным прогрессивными ландшафтными дизайнерами. Вы убедитесь, что природа и современная архитектура отлично сочетаются друг с другом.

Организационные детали

Протяженность маршрута — 6 км.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
на ж/д станции Сколково
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 40 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Юлия
Юлия
Здравствуйте! Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид. Много лет посвятила банковскому делу, потом ушла в «свободное плавание». Сейчас с удовольствием делюсь интересными историями, фактами, легендами о родном городе с его жителями и гостями.
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4 настоящих отзыва от туристов

Иванова
19 сен 2021
Название экскурсии как нельзя лучше отражает то, что мы увидели! Если несколькими словами, то футуристично, грандиозно, но комфортно для работы и проживания и, наверно, завидно, потому что хочется иметь свои собственные мозги, чтобы о них ТАК заботилось бы государство! Неужели это не сказка! Поверьте, угодить нашей группе из 3-х 15-летних мальчишек было непросто, но Юлии это удалось на раз-два! Спасибо! Обязательно с Вами встретимся ещё на других объектах! Удивлять, видимо, - у Вас в крови и профессии!
О
18 сен 2021
Огромное спасибо за экскурсию.
3 часа пролетели незаметно и не хотелось расставаться с гидом Юлией.
Экскурсию проводили для учеников 11 класса, экскурсовод была с ребятами на одной волне. Узнали много интересного, а главное увидели это своими глазами)))
Т
12 сен 2021
Спасибо Юлии за интересную экскурсию и отличную беседу! Было очень здорово провести время с человеком, который своей экскурсией заинтересовал не только взрослых, но и подростка 13 и ребёнка 7 лет. Экскурсия выше всяких похвал! Спасибо огромное!
Yulia
30 авг 2021
Интересная экскурсия с очень приятным гидом! Рекомендуем!

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