Сколково - уникальный город будущего, созданный ведущими архитекторами и инженерами. Здесь можно увидеть жилые кварталы, бизнес-центры и необычные арт-объекты.
Посетители смогут заглянуть в легендарную "Матрешку", прогуляться по современному ландшафтному парку и узнать о местных инновациях.
Экскурсия включает знакомство с проектами передовых архитектурных бюро, технопарком и памятником "Вирусу Пете"
Посетители смогут заглянуть в легендарную "Матрешку", прогуляться по современному ландшафтному парку и узнать о местных инновациях.
Экскурсия включает знакомство с проектами передовых архитектурных бюро, технопарком и памятником "Вирусу Пете"
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные архитектурные проекты
- 🏢 Посещение крупнейшего технопарка Европы
- 🎨 Интересные арт-объекты
- 🌳 Прогулка по современному парку
- 🔍 Знакомство с инновациями
Что можно увидеть
- Матрешка
- Гиперкуб
- Сколтех
- Тетрис
- Кватро
- Миро
- Орбион
- Амальтея
Описание экскурсии
Самое-самое в Сколково
Вы побываете в знаменитой «Матрешке» — главном общественном здании инновационного центра. Познакомитесь с проектами передовых архитектурных бюро, пройдете по самому большому технопарку Европы и рассмотрите памятник «Вирусу Пете». Кроме того, я покажу Гиперкуб, Сколтех, жилые кварталы Тетрис, Кватро и Миро. Раскрою, что такое код Малевича и как создавались местные арт-объекты.
Идеи и жители Сколково
Мы поговорим о технологиях, инновациях и изобретениях Сколково. А также посмотрим, как живут и работают «стартаперы». Оценим современные бизнес-центры Орбион и Амальтея и насладимся живописным парком, созданным прогрессивными ландшафтными дизайнерами. Вы убедитесь, что природа и современная архитектура отлично сочетаются друг с другом!
Организационные детали
Протяженность маршрута — 6 км.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Сколково
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провела экскурсии для 11492 туристов
Меня зовут Юлия, я коренная москвичка и аккредитованный гид по Москве. У меня экономическое и туристическое образование. Постоянно изучаю свой любимый город и создаю необычные маршруты. Стараюсь наполнять экскурсии редкими,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 126 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
все прошло у хорошем смысле этого слова неформально, т е не как мы группа туристов гуськом ходим за гидом, а реально в формате живого общения, как то по-дружески и по
Вам был полезен этот отзыв?
Вчера были с Юлией на экскурсии в Сколково! Дети закатили глаза, когда узнали, что экскурсия на три часа)) но через 3,5 часа говорили, что это самая интересная экскурсия!! Не перегруженная фамилиями и датами, зато щедро приправленная интересными запоминающимися фактами, были получены ответы на миллион вопросов любопытных подростков! Мы часто в поездках пользуемся услугами гидов, Юлия очень профессиональный, интересный экскурсовод, рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
С
Отличная экскурсия, интересная живая, замечательный гид, четыре часа пролетели незаметно! Даже лучше, чем мы предполагали. Огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Впервые бронировали экскурсию на Трипстере, и тут такая удача! Даже отзыв проще писать! Вот что значит сервис для людей, который позволяет находить
Впервые бронировали экскурсию на Трипстере, и тут такая удача! Даже отзыв проще писать! Вот что значит сервис для людей, который позволяет находить
+2
Вам был полезен этот отзыв?
Нужно понимать, что Сколково - это закрытый научный центр, поэтому в лабораторию с пробирками или лазерами вас конечно не пустят. А вот узнать, как создавался, развивался и существует этот проект,
Вам был полезен этот отзыв?
Юлия, благодарим вас за познавательную и интересную экскурсию по Сколково!
Вы покорили нас подачей материала, своим приятным тембром голоса, рассказали множество интересных фактов и показали множество инновационных объектов.
Забота и внимание, которые
Вы покорили нас подачей материала, своим приятным тембром голоса, рассказали множество интересных фактов и показали множество инновационных объектов.
Забота и внимание, которые
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Сколково - будущее в настоящем»
Групповая
до 25 чел.
По центру Москвы - пешком и на автобусе
Объехать главные достопримечательности столицы и раскрыть секреты Красной площади
Начало: У метро "Площадь Революции" или "Театральная"
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Красная площадь, старинный район Китай-город и современный парк «Зарядье» с профессиональным гидом
Начало: В районе Кремля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
На каютной яхте «Вальяжная» по центру Москвы
Оказаться у стен Кремля - с комфортом и в компании друзей
Начало: М. Технопарк, Остров мечты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 27 990 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
Ужин, музыка и танцы на премиум-теплоходе в центре Москвы
Начало: Причал «Крымский мост»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 15:00, 19:00
Сегодня в 12:35
Завтра в 12:30
1190 ₽ за человека
от 10 000 ₽ за группу