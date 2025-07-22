читать дальше

писать! Вот что значит сервис для людей, который позволяет находить гидов, таких как Юлия!



- Насколько понятен и структурирован материал?

Здесь этот вопрос не совсем корректен. Экскурсия-прогулка проходит в формате дружеского общения, хоть мы и не были знакомы с гидом до момента её начала. Юлия - человек в теме! Предоставляет дополнительные фото- и видеоматериалы на большом планшете.



- Оцените организатора как рассказчика. Насколько ему удалось заинтересовать вас темой?

Не столько рассказчик, сколько собеседник. Именно отличный собеседник, с ней можно разговориться на множество тем, не касающихся экскурсии, но как гид-профессионал, Юлия, конечно же, вовремя возвращает гостей к главной теме повествования, что немаловажно!



- Оцените знания организатора. Насколько хорошо он разбирается в теме?

Наш гид оказался человеком, который родился и вырос в этих местах. А как известно, самую "инсайдерскую" информацию могут донести только "местные". Не обязательно являться резидентом Сколково, чтобы знать о нём достаточно много и рассказывать увлекательно.



- Оцените маршрут. Насколько удобно составлен маршрут вашего путешествия?

Территория Инновационного центра весьма большая. Посетить все объекты за время экскурсии невозможно. Однако, маршрут составлен так, что мы увидели все ключевые объекты, связанные с историей Сколково, а также вновь строящиеся здания, пусть и издалека. Хочется отметить, что за почти четыре часа прогулки не возникло абсолютно никакой усталости. Программа прогулки предполагает грамотные остановки на фото и рассказы, а также небольшую гастрономическую часть в ресторане "Матрешка". Здесь однозначное браво организатору!



- Вы порекомендуете мероприятие друзьям?

Уже занимаюсь этим)



Спасибо за возможность увидеть Сколково немного изнутри!