Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
В 20 минутах от Кремля вас ждёт уникальный район с вологодскими избами и английскими коттеджами. Узнайте историю посёлка Сокол и его жителей
Начало: Возле станции метро «Сокол»
12 дек в 11:00
19 дек в 11:00
от 6700 ₽ за всё до 10 чел.
Сколково - будущее в настоящем
Индивидуальная экскурсия по Сколково подарит уникальную возможность погрузиться в мир инноваций и передовых технологий, исследуя самые значимые объекты центра
Начало: На ж/д станции Сколково
9 янв в 18:00
10 янв в 16:30
от 9000 ₽ за всё до 15 чел.
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: У станции метро «Шаболовская»
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
6120 ₽
6800 ₽ за всё до 6 чел.
Технопарк Сколково изнутри
Посетить знаменитый центр инновационных технологий и раскрыть его секреты
Начало: У входа в Технопарк Сколково
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана22 июля 2025Супер-экскурсия, море впечатлений, Юлия сделала это мероприятие на все 100 👍
Очень рекомендую!!!
Такого грамотного интересного рассказчика хочется слушать и слушать, три часа нам было мало!!!)))
Огромная благодарность Юлии за эту работу 🙏
- ЗЗинаида13 июня 2025Супер экскурсия! Были с ребенком 12 лет, слушали и смотрели все. Открытым ртом. Время пролетело незаметно. Узнали много нового и интересного для себя. Посмотрели не только на технопарк, но и на жизнь сколковцев изнутри
- ННаталья7 июня 2025Очень познавательно! Впервые попался такой грамотный и комфортный в общении гид - все показала и интересно объяснила.
Прошлись почти по всему Сколково, посмотрели достопримечательности этого места и побывали в ресторане Матрешки. Мы в восторге!
- ММихаил22 мая 2025Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
Впервые бронировали экскурсию на Трипстере, и тут такая удача! Даже отзыв проще
- ААлександра11 мая 2025Прекрасная экскурсия! Всё очень понравилось, было интересно. Рекомендую!
- ЛЛия15 апреля 2025Это одна из лучших экскурсий,на которой я когда-либо была благодаря Юлие! Прекрасный,эрудированный рассказчик, собеседник и очень приятная девушка! Сделала для
- ММарина11 марта 2025Замечательная экскурсия, уже порекомендовала друзьям и коллегам!
- ННаталия2 января 2025Огромное спасибо Юлии за время, рассказ и потрясающую энергетику! Было ощущение нахождения в параллельной реальности, поэтому экскурсия однозначно достойна высокой
- ЭЭвелина19 ноября 2024Отличная экскурсия! И прекрасный экскурсовод Юлия. Рекомендую!
- ТТамара2 ноября 2024Отличная экскурсия!
После неё слово "Сколково" наполнилось смыслами и воспоминаниями!
Юлия - замечательный, приветливый, интеллигентный гид; легко и с юмором рассказывает историю нашей "кремниевой долины".
Всем рекомендую!
- ММария30 октября 2024Юлия отличный экскурсовод, информация была логичной, неперегруженной, интересной, доступной для восприятия, в том числе и детьми. На все наши любопытные вопросы Юлия отвечала профессионально, дружелюбно. Маршрут построен грамотно. Будем рекомендовать нашим друзьям
- ЛЛюдмила4 октября 2024Все отлично! Очень хотели показать подросткам (и сами посмотреть😉) место, где начинается будущее. Экскурсоводу удалось заинтересовать ребят и разговорить их.
Группа детей от 10 до 16 лет. Все остались довольны. Спасибо! 💚
- ООксана4 октября 2024Отличная экскурсия! Большое спасибо!
- ЮЮлия17 сентября 2024Бывает же так, встречаешь человека и кажется, что знаком с ним уже много лет. У нас так получилось с Юлией.
- ЛЛюбовь23 августа 2024Наша экскурсия по Сколково, благодаря содержательному рассказу нашего гида Юлии, прошла отлично. Мы очень много узнали, спасибо большое Юлия, удачи, всего доброго вам!
- ССветлана16 августа 2024Прекрасная экскурсия!!! Юлия провела с нами больше трех часов и поведала нам массу интересной информации. Обошли все объекты, посетили Матрешку, сделали красивые фотографии. Однозначно, рекомендую всем посетить это место. Юлии, Спасибо!!!
- ООльга14 августа 2024Только что завершилась наша прогулка по Сколково! Было потрясающе интересно!!! Всё благодаря нашему гиду. Юлия, благодарим Вас за эти незабываемые эмоции!!!
- ЕЕкатерина12 августа 2024Потрясающую экскурсию для нас провела Юля!!! Великолепная подача информации и материала. Не давала скучать ни секунды. Вежливая, позитивная, обращала внимание
- ЕЕкатерина30 июля 2024Очень понравилась обзорная экскурсия по Сколково, экскурсовод очень интересно рассказывала, использовала разные инструменты передачи информации, посещение достопримечательностей. Отдельное спасибо, Юле за фотографии и видео о нашем путешествия. Ставлю 5 звезд, спасибо большое!
- ЕЕлена29 июля 2024Были 28-го июля в Сколково с Юлией! Вся семья под большим положительным впечатлением! Понравилось всё - технопарк, университет, вся территория и замечательный экскурсовод Юлия! Советую всем эти впечатления от души!)
