Сколково – экскурсии в Москве

Найдено 4 экскурсии в категории «Сколково» в Москве, цены от 6120 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
Пешая
2 часа
28 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Петля времени: прогулка по посёлку художников «Сокол»
В 20 минутах от Кремля вас ждёт уникальный район с вологодскими избами и английскими коттеджами. Узнайте историю посёлка Сокол и его жителей
Начало: Возле станции метро «Сокол»
12 дек в 11:00
19 дек в 11:00
от 6700 ₽ за всё до 10 чел.
Сколково - будущее в настоящем
Пешая
3 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 15 чел.
Сколково - будущее в настоящем
Индивидуальная экскурсия по Сколково подарит уникальную возможность погрузиться в мир инноваций и передовых технологий, исследуя самые значимые объекты центра
Начало: На ж/д станции Сколково
9 янв в 18:00
10 янв в 16:30
от 9000 ₽ за всё до 15 чел.
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Пешая
2 часа
-
10%
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Назад в СССР: прогулка по Шаболовке и Тульской
Понять и полюбить советскую архитектуру за 2 часа
Начало: У станции метро «Шаболовская»
13 дек в 11:00
14 дек в 11:00
6120 ₽6800 ₽ за всё до 6 чел.
Технопарк Сколково изнутри
Пешая
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Технопарк Сколково изнутри
Посетить знаменитый центр инновационных технологий и раскрыть его секреты
Начало: У входа в Технопарк Сколково
15 дек в 08:00
22 дек в 08:00
10 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    22 июля 2025
    Сколково - будущее в настоящем
    Супер-экскурсия, море впечатлений, Юлия сделала это мероприятие на все 100 👍
    Очень рекомендую!!!
    Такого грамотного интересного рассказчика хочется слушать и слушать, три часа нам было мало!!!)))
    Огромная благодарность Юлии за эту работу 🙏
  • З
    Зинаида
    13 июня 2025
    Сколково - будущее в настоящем
    Супер экскурсия! Были с ребенком 12 лет, слушали и смотрели все. Открытым ртом. Время пролетело незаметно. Узнали много нового и интересного для себя. Посмотрели не только на технопарк, но и на жизнь сколковцев изнутри
  • Н
    Наталья
    7 июня 2025
    Сколково - будущее в настоящем
    Очень познавательно! Впервые попался такой грамотный и комфортный в общении гид - все показала и интересно объяснила.
    Прошлись почти по всему Сколково, посмотрели достопримечательности этого места и побывали в ресторане Матрешки. Мы в восторге!
    Очень познавательно! Впервые попался такой грамотный и комфортный в общении гид - все показала и интересно объяснила.
Прошлись почти по всему Сколково, посмотрели достопримечательности этого места и побывали в ресторане Матрешки. Мы в восторге!
  • М
    Михаил
    22 мая 2025
    Сколково - будущее в настоящем
    Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
    Впервые бронировали экскурсию на Трипстере, и тут такая удача! Даже отзыв проще
    читать дальше

    писать! Вот что значит сервис для людей, который позволяет находить гидов, таких как Юлия!

    - Насколько понятен и структурирован материал?
    Здесь этот вопрос не совсем корректен. Экскурсия-прогулка проходит в формате дружеского общения, хоть мы и не были знакомы с гидом до момента её начала. Юлия - человек в теме! Предоставляет дополнительные фото- и видеоматериалы на большом планшете.

    - Оцените организатора как рассказчика. Насколько ему удалось заинтересовать вас темой?
    Не столько рассказчик, сколько собеседник. Именно отличный собеседник, с ней можно разговориться на множество тем, не касающихся экскурсии, но как гид-профессионал, Юлия, конечно же, вовремя возвращает гостей к главной теме повествования, что немаловажно!

    - Оцените знания организатора. Насколько хорошо он разбирается в теме?
    Наш гид оказался человеком, который родился и вырос в этих местах. А как известно, самую "инсайдерскую" информацию могут донести только "местные". Не обязательно являться резидентом Сколково, чтобы знать о нём достаточно много и рассказывать увлекательно.

    - Оцените маршрут. Насколько удобно составлен маршрут вашего путешествия?
    Территория Инновационного центра весьма большая. Посетить все объекты за время экскурсии невозможно. Однако, маршрут составлен так, что мы увидели все ключевые объекты, связанные с историей Сколково, а также вновь строящиеся здания, пусть и издалека. Хочется отметить, что за почти четыре часа прогулки не возникло абсолютно никакой усталости. Программа прогулки предполагает грамотные остановки на фото и рассказы, а также небольшую гастрономическую часть в ресторане "Матрешка". Здесь однозначное браво организатору!

    - Вы порекомендуете мероприятие друзьям?
    Уже занимаюсь этим)

    Спасибо за возможность увидеть Сколково немного изнутри!

    Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!Отзыв будет такой же неформатный, как и сама экскурсия!
  • А
    Александра
    11 мая 2025
    Сколково - будущее в настоящем
    Прекрасная экскурсия! Всё очень понравилось, было интересно. Рекомендую!
  • Л
    Лия
    15 апреля 2025
    Сколково - будущее в настоящем
    Это одна из лучших экскурсий,на которой я когда-либо была благодаря Юлие! Прекрасный,эрудированный рассказчик, собеседник и очень приятная девушка! Сделала для
    читать дальше

    нас прекрасные фото, подача материала прекрасная,Юлия заботливо довела нас обратно до станции метро и помогла купить билеты. Такой редкий экскурсовод, когда хочется приезжать в чужой город,чтобы прогуляться с ней🩵

    Это одна из лучших экскурсий,на которой я когда-либо была благодаря Юлие! Прекрасный,эрудированный рассказчик, собеседник и очень приятная девушка! Сделала для нас прекрасные фото, подача материала прекрасная,Юлия заботливо довела нас обратно до станции метро и помогла купить билеты. Такой редкий экскурсовод, когда хочется приезжать в чужой город,чтобы прогуляться с ней🩵
  • М
    Марина
    11 марта 2025
    Сколково - будущее в настоящем
    Замечательная экскурсия, уже порекомендовала друзьям и коллегам!
  • Н
    Наталия
    2 января 2025
    Сколково - будущее в настоящем
    Огромное спасибо Юлии за время, рассказ и потрясающую энергетику! Было ощущение нахождения в параллельной реальности, поэтому экскурсия однозначно достойна высокой
    читать дальше

    оценки! Свою страну нужно познавать во всех ее многочисленных гранях, поэтому детям (лучше наверное подросткам) будет познавательно и интересно. Четыре часа пролетели очень быстро и к Юлии хочется вернуться и на другие ее экскурсии!

  • Э
    Эвелина
    19 ноября 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Отличная экскурсия! И прекрасный экскурсовод Юлия. Рекомендую!
  • Т
    Тамара
    2 ноября 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Отличная экскурсия!
    После неё слово "Сколково" наполнилось смыслами и воспоминаниями!
    Юлия - замечательный, приветливый, интеллигентный гид; легко и с юмором рассказывает историю нашей "кремниевой долины".
    Всем рекомендую!
  • М
    Мария
    30 октября 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Юлия отличный экскурсовод, информация была логичной, неперегруженной, интересной, доступной для восприятия, в том числе и детьми. На все наши любопытные вопросы Юлия отвечала профессионально, дружелюбно. Маршрут построен грамотно. Будем рекомендовать нашим друзьям
  • Л
    Людмила
    4 октября 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Все отлично! Очень хотели показать подросткам (и сами посмотреть😉) место, где начинается будущее. Экскурсоводу удалось заинтересовать ребят и разговорить их.

    Группа детей от 10 до 16 лет. Все остались довольны. Спасибо! 💚
  • О
    Оксана
    4 октября 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Отличная экскурсия! Большое спасибо!
  • Ю
    Юлия
    17 сентября 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Бывает же так, встречаешь человека и кажется, что знаком с ним уже много лет. У нас так получилось с Юлией.
    читать дальше

    Ощущение от экскурсии - встретились с другом после длительного перерыва. Очень много новой информации, подается так, что информация укладывается легко, структурировано.
    Было очень интересно.
    Отдельное спасибо за вкусняшки, что мы попробовали в Матрешке, сами не решались))))

    Бывает же так, встречаешь человека и кажется, что знаком с ним уже много лет. У насБывает же так, встречаешь человека и кажется, что знаком с ним уже много лет. У насБывает же так, встречаешь человека и кажется, что знаком с ним уже много лет. У нас
  • Л
    Любовь
    23 августа 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Наша экскурсия по Сколково, благодаря содержательному рассказу нашего гида Юлии, прошла отлично. Мы очень много узнали, спасибо большое Юлия, удачи, всего доброго вам!
  • С
    Светлана
    16 августа 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Прекрасная экскурсия!!! Юлия провела с нами больше трех часов и поведала нам массу интересной информации. Обошли все объекты, посетили Матрешку, сделали красивые фотографии. Однозначно, рекомендую всем посетить это место. Юлии, Спасибо!!!
  • О
    Ольга
    14 августа 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Только что завершилась наша прогулка по Сколково! Было потрясающе интересно!!! Всё благодаря нашему гиду. Юлия, благодарим Вас за эти незабываемые эмоции!!!
    Только что завершилась наша прогулка по Сколково! Было потрясающе интересно!!! Всё благодаря нашему гиду. Юлия, благодарим
  • Е
    Екатерина
    12 августа 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Потрясающую экскурсию для нас провела Юля!!! Великолепная подача информации и материала. Не давала скучать ни секунды. Вежливая, позитивная, обращала внимание
    читать дальше

    на все мелочи и детали в экскурсии. Все прошло весело, легко и мега интересно. 100 баллов!
    Особое спасибо за «правильно сделанные фото»😎!!!

  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Очень понравилась обзорная экскурсия по Сколково, экскурсовод очень интересно рассказывала, использовала разные инструменты передачи информации, посещение достопримечательностей. Отдельное спасибо, Юле за фотографии и видео о нашем путешествия. Ставлю 5 звезд, спасибо большое!
  • Е
    Елена
    29 июля 2024
    Сколково - будущее в настоящем
    Были 28-го июля в Сколково с Юлией! Вся семья под большим положительным впечатлением! Понравилось всё - технопарк, университет, вся территория и замечательный экскурсовод Юлия! Советую всем эти впечатления от души!)
    Были 28-го июля в Сколково с Юлией! Вся семья под большим положительным впечатлением! Понравилось всё -

