Отправляемся в водное путешествие по центру Москвы. Вы пройдёте вдоль главных локаций столицы, наслаждаясь любимой музыкой и обществом близких. На борту — только ваша компания и профессиональный капитан. Можете взять с собой еду и напитки, сделать остановки для фото и просто отдохнуть.
Описание экскурсии
Мы стартуем из яхт-клуба, пройдём по руслу Москвы-реки вдоль Кремлёвской набережной и вернёмся в исходную точку.
Вы увидите:
- ГЭС-2 и «Большую глину №4»
- Памятник Петру I
- «Красный Октябрь»
- Храм Христа Спасителя
- Кремль
- Парящий мост парка «Зарядье»
- Высотку на Котельнической набережной
- Дом музыки
Катер «Вальяжная» рассчитан на 8 человек, оборудован мягкими кожаными диванами и креслами, аудиосистемой, столом, тентом и полноценной уборной.
Комфорт и свобода:
- Выбирайте любимую музыку
- Останавливайтесь для фото, где захотите
- Пришвартуйтесь в центре (за доплату)
Организационные детали
- Прогулка проходит на катере «Вальяжная», вас сопровождает капитан из нашей команды
- Прибыть к месту встречи нужно за 10 мин до начала катания для посадки и знакомства с капитаном
- На борт допускаются дети от 1 года
- С собой можно взять еду и напитки (не красящие и не красного цвета)
- В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
М. Технопарк, Остров мечты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3232 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Недавно мы совершили прогулку на яхте «Вальяжная»!
Это было классное путешествия и идеальная возможность, за несколько часов, увидеть многие достопримечательностям столицы с максимальным комфортом.
Капитан проявил себя как настоящий профессионал: уверенно управлял судном, знал все интересные факты о проплываемых местах и создал отличное настроение для всей поездки.
Яхта супер! Всем рекомендую!
Это было классное путешествия и идеальная возможность, за несколько часов, увидеть многие достопримечательностям столицы с максимальным комфортом.
Капитан проявил себя как настоящий профессионал: уверенно управлял судном, знал все интересные факты о проплываемых местах и создал отличное настроение для всей поездки.
Яхта супер! Всем рекомендую!
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Каталась на катерах не раз, есть с чем сравнить. Все комфортно, все удобно. Цивилизованное место, удобный причал практически в центре. Далее сама прогулка - дошли до Кремля - сердце столицы,
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Ю
Мы остались очень довольны, все прошло волшебно, начиная с момента организации и заканчивая самой прогулкой,мы наслаждались прекрасными видами центральных достопримечательностей, в то время как наш капитан быстро и умело вёл катер, попутно рассказывая нам о них. Обязательно прокатимся ещё, всем от души рекомендуем данную компанию!
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Н
Какая красивая Москва с воды! Какая классная прогулка оказалась, мы и отдохнули, поели, выпили шампанского, фототкались на фоне Кремля - круто! Всем рекомендую!
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Отличная получилась прогулка, спасибо большое!
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