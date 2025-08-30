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На каютной яхте «Вальяжная» по центру Москвы

Оказаться у стен Кремля - с комфортом и в компании друзей
Отправляемся в водное путешествие по центру Москвы. Вы пройдёте вдоль главных локаций столицы, наслаждаясь любимой музыкой и обществом близких. На борту — только ваша компания и профессиональный капитан. Можете взять с собой еду и напитки, сделать остановки для фото и просто отдохнуть.
5
5 отзывов
На каютной яхте «Вальяжная» по центру Москвы
На каютной яхте «Вальяжная» по центру Москвы
На каютной яхте «Вальяжная» по центру Москвы

Описание экскурсии

Мы стартуем из яхт-клуба, пройдём по руслу Москвы-реки вдоль Кремлёвской набережной и вернёмся в исходную точку.

Вы увидите:

  • ГЭС-2 и «Большую глину №4»
  • Памятник Петру I
  • «Красный Октябрь»
  • Храм Христа Спасителя
  • Кремль
  • Парящий мост парка «Зарядье»
  • Высотку на Котельнической набережной
  • Дом музыки

Катер «Вальяжная» рассчитан на 8 человек, оборудован мягкими кожаными диванами и креслами, аудиосистемой, столом, тентом и полноценной уборной.

Комфорт и свобода:

  • Выбирайте любимую музыку
  • Останавливайтесь для фото, где захотите
  • Пришвартуйтесь в центре (за доплату)

Организационные детали

  • Прогулка проходит на катере «Вальяжная», вас сопровождает капитан из нашей команды
  • Прибыть к месту встречи нужно за 10 мин до начала катания для посадки и знакомства с капитаном
  • На борт допускаются дети от 1 года
  • С собой можно взять еду и напитки (не красящие и не красного цвета)
  • В случае плохой погоды (дождь или ветер более 8 м/с) перенести катание можно день в день. Но не позднее, чем за три часа до начала прогулки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
М. Технопарк, Остров мечты
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — Организатор в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Провёл экскурсии для 3232 туристов
Мы — компания, которая с 2015 года занимается водными прогулками на катерах и поездками на снегоходах. Можем организовать ваш отдых в трёх городах: Москве, Санкт-Петербурге и Сортавале. Мы знаем всё
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о лучших маршрутах, активном отдыхе, безопасности и комфорте. На первом месте — ваши лучшие впечатления и эмоции, а мы, в свою очередь, предлагаем варианты прогулок на любой вкус. Для любителей активного отдыха — аренда снегохода для самостоятельного катания и катера БЕЗ капитана, а для тех, кто хочет расслабиться — прогулки по центру города с капитаном или маршрут на снегоходах с инструктором. Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Недавно мы совершили прогулку на яхте «Вальяжная»!
Это было классное путешествия и идеальная возможность, за несколько часов, увидеть многие достопримечательностям столицы с максимальным комфортом.
Капитан проявил себя как настоящий профессионал: уверенно управлял судном, знал все интересные факты о проплываемых местах и создал отличное настроение для всей поездки.
Яхта супер! Всем рекомендую!
Недавно мы совершили прогулку на яхте «Вальяжная»!
Недавно мы совершили прогулку на яхте «Вальяжная»!
Недавно мы совершили прогулку на яхте «Вальяжная»!
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Лада
Каталась на катерах не раз, есть с чем сравнить. Все комфортно, все удобно. Цивилизованное место, удобный причал практически в центре. Далее сама прогулка - дошли до Кремля - сердце столицы,
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также увидели парк Зарядье и парящий мост с воды, высотку на Котельнической - все понравилось. Катер комфортный: стол, хороший туалет, выход на нос. С носа катера - вид открывается еще лучше!

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Ю
Мы остались очень довольны, все прошло волшебно, начиная с момента организации и заканчивая самой прогулкой,мы наслаждались прекрасными видами центральных достопримечательностей, в то время как наш капитан быстро и умело вёл катер, попутно рассказывая нам о них. Обязательно прокатимся ещё, всем от души рекомендуем данную компанию!
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Н
Какая красивая Москва с воды! Какая классная прогулка оказалась, мы и отдохнули, поели, выпили шампанского, фототкались на фоне Кремля - круто! Всем рекомендую!
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Дарья
Отличная получилась прогулка, спасибо большое!
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