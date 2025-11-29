Мои заказы

Спартаковская Москва «: экскурсия по историческим локациям ФК» Спартак

Приглашаю вас на автомобильно-пешеходную экскурсию по «Спартаковской Москве».

По маршруту мы побываем в самых главных местах, связанных с историей легендарного футбольного клуба, от появления первых спортивных кружков и футбольных секций к домашнему стадиону в Тушино, где также будет экскурсия на «Лукойл Арена» с Залом Славы ФК «Спартак».
Описание экскурсии

Что вас ожидает:

  • Мы отправимся в трехчасовое путешествие на автомобиле с выходами в исторических локациях ФК «Спартак» Москва. По пути следования вспомним: Ширяево поле в Сокольниках, место стадиона «Горючка» на Пресне, площадки в Петровском парке и исторический стадион «Динамо».
  • Пройдём по территории бывшего стадиона имени Томского — места, где начинали свой путь в большой спорт будущие легенды Красно-Белых.
  • Побываем на Красной площади с историей футбольных матчей «Спартака» на специально сшитом покрытии из войлока.
  • Подъедем к домам, где жили спартаковские футболисты и тренеры.

• Завершим наше путешествие по «Спартаковской» Москве экскурсией на стадионе «Лукойл Арена» с посещением Музея Славы.

  • Перед бронированием экскурсии обязательно уточните у вашего гида наличие свободных мест по дате и времени.
  • Это индивидуальный формат для группы до 4 человек.
  • Дополнительно оплачиваются билеты на обзорный экскурсионный тур по стадиону «Лукойл Арена» + Зал Славы: взрослый — 1000 руб.; детский (от 6 до 16 лет) — 800 руб.
  • Программа может быть скорректирована с учетом ваших пожеланий.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Территория бывшего стадиона имени Томского
  • Красная площадь
  • Стадион «Лукойл Арена»
  • Музей Славы
Что включено
  • Услуги гида
  • Аренда автомобиля
Что не входит в цену
  • Экскурсионные билеты на стадион «Лукойл Арена»: взрослый - 1000 руб., детский (от 6 до 16 лет) - 800 руб.
Место начала и завершения?
Москва, Волоколамское шоссе, владение 69
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  Перед бронированием экскурсии обязательно уточните у вашего гида наличие свободных мест по дате и времени
  • Это индивидуальный формат для группы до 4 человек
  • Дополнительно оплачиваются билеты на обзорный экскурсионный тур по стадиону «Лукойл Арена» + Зал Славы: взрослый - 1000 руб. детский (от 6 до 16 лет) - 800 руб
  • Программа может быть скорректирована с учетом ваших пожеланий
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

