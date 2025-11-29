Спартаковская Москва «: экскурсия по историческим локациям ФК» Спартак

Приглашаю вас на автомобильно-пешеходную экскурсию по «Спартаковской Москве».
По маршруту мы побываем в самых главных местах, связанных с историей легендарного футбольного клуба, от появления первых спортивных кружков и футбольных секций к домашнему стадиону в Тушино, где также будет экскурсия на «Лукойл Арена» с Залом Славы ФК «Спартак».
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Что вас ожидает:
- Мы отправимся в трехчасовое путешествие на автомобиле с выходами в исторических локациях ФК «Спартак» Москва. По пути следования вспомним: Ширяево поле в Сокольниках, место стадиона «Горючка» на Пресне, площадки в Петровском парке и исторический стадион «Динамо».
- Пройдём по территории бывшего стадиона имени Томского — места, где начинали свой путь в большой спорт будущие легенды Красно-Белых.
- Побываем на Красной площади с историей футбольных матчей «Спартака» на специально сшитом покрытии из войлока.
- Подъедем к домам, где жили спартаковские футболисты и тренеры.
• Завершим наше путешествие по «Спартаковской» Москве экскурсией на стадионе «Лукойл Арена» с посещением Музея Славы. Важная информация:
- Перед бронированием экскурсии обязательно уточните у вашего гида наличие свободных мест по дате и времени.
- Это индивидуальный формат для группы до 4 человек.
- Дополнительно оплачиваются билеты на обзорный экскурсионный тур по стадиону «Лукойл Арена» + Зал Славы: взрослый — 1000 руб.; детский (от 6 до 16 лет) — 800 руб.
- Программа может быть скорректирована с учетом ваших пожеланий.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Территория бывшего стадиона имени Томского
- Красная площадь
- Стадион «Лукойл Арена»
- Музей Славы
Что включено
- Услуги гида
- Аренда автомобиля
Что не входит в цену
- Экскурсионные билеты на стадион «Лукойл Арена»: взрослый - 1000 руб., детский (от 6 до 16 лет) - 800 руб.
Место начала и завершения?
Москва, Волоколамское шоссе, владение 69
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Это индивидуальный формат для группы до 4 человек
- Дополнительно оплачиваются билеты на обзорный экскурсионный тур по стадиону «Лукойл Арена» + Зал Славы: взрослый - 1000 руб. детский (от 6 до 16 лет) - 800 руб
- Программа может быть скорректирована с учетом ваших пожеланий
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
