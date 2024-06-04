1 чел.
По популярности
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Экспоцентр (Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — Церковь Св»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Аудиогид
2.5 часа
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«Ломоносова— стадион «Лужники»— Центральный парк культуры и отдыха им»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
«Вы узнаете о серьёзной экспериментальной базе, на которой проверяли аэродинамические свойства Останкинской башни и стадиона «Зенит» перед строительством»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:30
690₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Мытищи: от села к городу
Конструктивизм, исчезнувшие улицы и купеческие дома на дружеской экскурсии
Начало: У вокзала в Мытищах
«Старая больница, стадион и культурный центр»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 800₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ММарина9 октября 2023Обычная прогулка на теплоходе в одну сторону с аудиогидом из динамиков на носу второй палубы. . ланч можно не брать (кусочек пиццы и стакан сока). При необходимости можно выбрать из меню бара, по цене также, выбора больше.
- ВВасилий8 октября 2023Одним словом, хорошая экскурсия. Не написал отзыв потому, что нечего добавить к предыдущим отзывам Из недостатков - сложности с местами на палубе и манеры некоторых соэкскурсантов. Но все решаемо. Экскурсия однозначно нужная
- ЕЕлена23 сентября 2023Прогулка очень понравилась! Уже не первый раз берем эту экскурсию, каждый раз ей наслаждаемся. В этот раз не брали аудио-сопровождение,
- ЛЛилия29 августа 2023Отличная велопрогулка по МГУ! Интересно, познавательно, небанально. Лида - прекрасный рассказчик! Спасибо большое!
- ННадежда25 августа 2023Благодарю Лидию за чудесную прогулку! Все гости открыли много нового и интересного в знакомой территории МГУ!
- ААлёна4 августа 2023Отличная прогулка, веселый диджей, современная музыка👍👍👍
- ННаталья10 июля 2023Отличная экскурсия. Много интересной информации. Рекомендую?
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Стадионы и арены»
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