Стадионы и арены – экскурсии в Москве

Найдено 5 экскурсий в категории «Стадионы и арены» в Москве, цены от 690 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
3 отзыва
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Экспоцентр (Москва-Сити) — Центр международной торговли — Дом Правительства России — Мэрия Москвы — гостиница «Украина» — Киевская площадь — Новодевичий монастырь — стадион «Лужники» — Церковь Св»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890 за человека
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
🛥 На яхте
Аудиогид
2.5 часа
2 отзыва
На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
Рассмотреть парадные достопримечательности с воды и представить, как с эпохами менялся облик города
Начало: у причала Гостиницы Украина
«Ломоносова— стадион «Лужники»— Центральный парк культуры и отдыха им»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
3 090 за человека
Научные покатушки по Воробьёвым горам
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
«Вы узнаете о серьёзной экспериментальной базе, на которой проверяли аэродинамические свойства Останкинской башни и стадиона «Зенит» перед строительством»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670 за всё до 8 чел.
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
26 отзывов
Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
За 1,5 часа проплыть из будущего в прошлое столицы
Начало: На причале «Киевский вокзал»
Сегодня в 22:00
Завтра в 11:30
690 за человека
Мытищи: от села к городу
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Мытищи: от села к городу
Конструктивизм, исчезнувшие улицы и купеческие дома на дружеской экскурсии
Начало: У вокзала в Мытищах
«Старая больница, стадион и культурный центр»
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 800 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Стадионы и арены»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
  2. На яхте Radisson по Москве-реке: круиз с аудиоэкскурсией
  3. Научные покатушки по Воробьёвым горам
  4. Речная прогулка по центру Москвы от причала Киевский до причала Китай-город/Устьинский
  5. Мытищи: от села к городу
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
Сейчас в Москве в категории "Стадионы и арены" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 690 до 3 090. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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