читать дальше было достаточно красивых видов вечерней Москвы. Нам очень нравится кухня ресторана, нравится обстановка, музыка, приятная компания! В этот раз отмечали день рождения, всё было замечательно. Спасибо!

Прогулка очень понравилась! Уже не первый раз берем эту экскурсию, каждый раз ей наслаждаемся. В этот раз не брали аудио-сопровождение,