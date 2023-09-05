Проехаться по уютным улицам столицы и сделать фото в неклассических локациях
Москва — это не только Красная площадь и мавзолей дедушки Ленина, а ещё куча прекрасных и необычных мест, где не проезжало колесо вашего велосипеда. Мы покажем локации, где можно сделать нестандартные фото для ваших соцсетей. Вы откроете для себя новые уголки, поменяете картинку перед глазами и проживёте яркие эмоции!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 3–4 часа прогулки вы увидите фотогеничные современные и исторические здания. На нашем маршруте — «Москва-Сити», дом Наркомфина, Собор непорочного зачатия Девы Марии и секретный дворик усадьбы Охотниковых. Мы покажем потайные уголки Москвы, где прячется много любопытного, и непопсовые локации для крутых кадров.
Поездка проходит в умеренном комфортном темпе по тихим улицам вдали от оживлённых трасс. Будем делать остановки для фото, перекусов и рассказов о том, что видим. После велопрогулки останутся знания о неклассических достопримечательностях столицы и много классных фото, которые взорвут ваши соцсети лайками и комментариями в духе «Вау, это где?» и «Это что, в Москве?»
Организационные детали
- Программа подойдёт взрослым людям, которые умеют кататься на велосипеде и имеют минимальную физическую подготовку
- Вам понадобится велосипед. Рядом с местом старта есть пункт проката электровелосипедов и обычных. Мы покажем и расскажем, как и что взять. Аренда велосипеда оплачивается отдельно.
- В случае плохой погоды мы предложим перенести экскурсию
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе станции метро «Деловой центр»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данила — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 28 туристов
Наша команда — Дина и Данила. Организуем велотуры и велопрогулки с 2020 года. Мы — семейная пара, любим Москву и стараемся показать её небанальной, комфортной и уютной. Наши авторские туры — это всегда тематические поездки с уклоном в кино, визуал, искусство. Данила работает редактором на телеканале «Культура» и всегда в курсе самых интересных событий и мест в Москве. Хорошо знает город и может показать много секретных локаций, о которых в курсе только местные. Дина — профессиональный переводчик с немецкого и английского, увлекается фотографией.
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
5 сен 2023
Отлично провели время, спасибо ребятам!!!
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