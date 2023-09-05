Москва — это не только Красная площадь и мавзолей дедушки Ленина, а ещё куча прекрасных и необычных мест, где не проезжало колесо вашего велосипеда. Мы покажем локации, где можно сделать нестандартные фото для ваших соцсетей. Вы откроете для себя новые уголки, поменяете картинку перед глазами и проживёте яркие эмоции!

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Описание

Что вас ожидает

За 3–4 часа прогулки вы увидите фотогеничные современные и исторические здания. На нашем маршруте — «Москва-Сити», дом Наркомфина, Собор непорочного зачатия Девы Марии и секретный дворик усадьбы Охотниковых. Мы покажем потайные уголки Москвы, где прячется много любопытного, и непопсовые локации для крутых кадров.

Поездка проходит в умеренном комфортном темпе по тихим улицам вдали от оживлённых трасс. Будем делать остановки для фото, перекусов и рассказов о том, что видим. После велопрогулки останутся знания о неклассических достопримечательностях столицы и много классных фото, которые взорвут ваши соцсети лайками и комментариями в духе «Вау, это где?» и «Это что, в Москве?»

Организационные детали