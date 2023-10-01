Отправьтесь в Суздаль — город, где сохранился образ Древней Руси.
Вы посетите Кремль и Рождественский собор, прогуляетесь по историческому центру и увидите Спасо-Евфимиев монастырь.
Путешествие подарит атмосферу старинного купеческого города и архитектурных ансамблей XII–XVI веков.
Вы посетите Кремль и Рождественский собор, прогуляетесь по историческому центру и увидите Спасо-Евфимиев монастырь.
Путешествие подарит атмосферу старинного купеческого города и архитектурных ансамблей XII–XVI веков.
Описание экскурсииДревний Суздаль — город, где время замедляет ход Путешествие в Суздаль — это встреча с живым образом Древней Руси, сохранившимся без многоэтажной застройки и современного шума. Узкие улицы, земляные валы, монастыри и купеческие дома создают ощущение, будто вы оказались в другом столетии. Исторический центр и дух старого города Во время прогулки вы увидите древний Суздальский Кремль — сердце города с X века. Внутри кремлёвского комплекса вас ждёт Рождественский собор, где покоятся сыновья Юрия Долгорукого, а также Архиерейский двор и шатровая колокольня XVII века с курантами. Прогуливаясь по центральной части Суздаля, вы пройдёте по торговой площади, полюбуетесь панорамами с «убогих гор» и почувствуете атмосферу купеческого города XIX века. Монастыри и архитектурные ансамбли Продолжением знакомства станет Спасо-Евфимиев монастырь, расположенный на берегу реки Каменки. Здесь находится Спасо-Преображенский собор со знаменитыми фресками XVI века, а также усыпальница князя Дмитрия Пожарского. Каждый час над монастырём раздаётся колокольный перезвон, а свободное время позволит вам прогуляться по Гостиному двору, посетить Музей деревянного зодчества и попробовать традиционную суздальскую медовуху.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Суздальский Кремль
- Рождественский собор
- Архиерейский двор
- Спасо-Евфимиев монастырь
- Спасо-Преображенский собор
- Торговая площадь
- Музей деревянного зодчества
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Щ
Щипакина
1 окт 2023
Спасибо большое, все отлично!
Д
Дмитрий
13 авг 2023
Все понравилось.
Е
Елена
29 июл 2023
Экскурсия, проведённая экскурсоводом Дарьей, очень понравилась! Но, было очень её жаль(группа пенсионеров 42 человека(почему-то не разделили на меньшие группы? Ей приходилось всех собирать, народ стоял в несколько рядов, аудиогид не
З
Забровская
29 июл 2023
Экскурсия, проведённая экскурсоводом Дарьей, очень понравилась! Но, было очень её жаль(группа пенсионеров 42 человека(почему-то не разделили на меньшие группы? Ей приходилось всех собирать, народ стоял в несколько рядов, аудиогид не
Г
Галина
2 июл 2023
Очень понравилась экскурсия и сами экскурсоводы. Очень много, подробно рассказывали по пути в Суздаль и в самом городе. Город изумителен, вокруг старина и необычная атмосфера каких-то тайн и мистики. Хочется ещё раз посетить Суздаль, полюбоваться природой и самим городом.
Т
Татьяна
2 июл 2023
Хороший вариант однодневной экскурсии. В Суздаль не так просто добраться из Москвы, а тут автобус комфортабельный, поездка не утомляет. В городе помимо предложенной программы два часа свободного времени, можно посмотреть то, что хочется самим. По дороге туда немного утомляет перенасыщенность информации, не прямо относящейся к поездке, но это дела вкуса.
E
Evgeniia
12 июн 2023
Очень долго ждала подтверждения экскурсии, что даже возникли опасения, что ничего не будет, на письма не отвечают
когда приехала на место встречи, то ни экскурсовода, ни автобуса не обнаружила, тк не
когда приехала на место встречи, то ни экскурсовода, ни автобуса не обнаружила, тк не
И
Ирина
11 июн 2023
Отличная поездка получилась благодаря замечательным экскурсоводам Ирине Борисовне и Надежде. Спасибо за их знания, интерес и увлеченность, которые они передали и нам. И с погодой тоже повезло. 👍🌎
О
Ольга
30 мая 2023
Очень красивый город во все времена года. Все очень понравилось.
Большое спасибо за организованный и познавательный отдых, хорошее настроение и комфорт!
Большое спасибо за организованный и познавательный отдых, хорошее настроение и комфорт!
Е
Елена
21 мая 2023
Очень интересный и познавательный рассказ гида на протяжении всей дороги до Суздаля, видно, что человек знающий и трепетно любящий свою профессию. Далее - Суздаль -красивый город, даже в дождливую погоду, интересная экскурсия по монастырю. Но вот по Кремлю экскурсия какая-то скомканная, хотелось бы услышать больше. И обратная дорога в полной тишине дается непросто - когда гид молчит, время тянется бесконечно.
Ю
Юлия
21 мая 2023
Очень насыщенная и информативная экскурсия,мы всем довольны, всё было организовано чётко и без накладок!
М
Марина
2 мая 2023
Профессиональный водитель, интересный экскурсовод, экскурсия прошла замечательно несмотря на дождь. Так же очень понравилась девушка экскурсовод из Суздаля. Огромное спасибо за проведенное вместе время!
В
Валентин
11 мар 2023
Все было отлично. Единственная проблема- трудно было найти место отправления автобуса.
Е
Елена
9 мар 2023
Прекрасно провела время,дорога немного утомительна,но за рассказом гида проходит сносно! Очень интересные ощущения в монастыре…. тишина и блаженство какое-то… Интересные старые дома с резными наличниками,тихая размеренная жизнь…
М
Мартынова
23 янв 2023
Была с друзьями на экскурсии 22 января 2023 года. Все очень понравилось! Хорошая организация тура,интересная путевая информация от гида Юрия,опытный водитель Евгений,замечательная экскурсия по Суздалю с местным гидом Натальей! Были
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Однодневный тур: Суздаль - град летописный»
Групповая
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
1700 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 10 чел.
Москва Ивана Грозного: авторский тур от Кремля до Китай-города
Начало: Памятник святым Кириллу и Мефодию
1615 ₽
1700 ₽ за человека
Групповая
«Обители и судьбы»: автобусный тур в Звенигород и Новый Иерусалим
Начало: Парк Победы
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 мар в 09:45
4450 ₽ за человека
Групповая
«Святые места Радонежья»: тур в Радонеж, Хотьково и Сергиев Посад
Начало: Станция метро ВДНХ, Москва
Расписание: Согласно расписанию в календаре
4150 ₽ за человека