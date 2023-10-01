Щ Щипакина Спасибо большое, все отлично!

Д Дмитрий Все понравилось.

Г Галина Очень понравилась экскурсия и сами экскурсоводы. Очень много, подробно рассказывали по пути в Суздаль и в самом городе. Город изумителен, вокруг старина и необычная атмосфера каких-то тайн и мистики. Хочется ещё раз посетить Суздаль, полюбоваться природой и самим городом.

Т Татьяна Хороший вариант однодневной экскурсии. В Суздаль не так просто добраться из Москвы, а тут автобус комфортабельный, поездка не утомляет. В городе помимо предложенной программы два часа свободного времени, можно посмотреть то, что хочется самим. По дороге туда немного утомляет перенасыщенность информации, не прямо относящейся к поездке, но это дела вкуса.

когда приехала на место встречи, то ни экскурсовода, ни автобуса не обнаружила, тк не читать дальше было точного указания на его местоположение, автобус стоял в стороне и пришлось побегать и поискать его

водитель был ужасный и дорога заняла 7ч вместо 4

экскурсовод много лил воды, не так уж много полезной и интересной информации рассказал

в самом городе все отлично и интересно Очень долго ждала подтверждения экскурсии, что даже возникли опасения, что ничего не будет, на письма не отвечаюткогда приехала на место встречи, то ни экскурсовода, ни автобуса не обнаружила, тк не

И Ирина Отличная поездка получилась благодаря замечательным экскурсоводам Ирине Борисовне и Надежде. Спасибо за их знания, интерес и увлеченность, которые они передали и нам. И с погодой тоже повезло. 👍🌎

О Ольга Очень красивый город во все времена года. Все очень понравилось.

Большое спасибо за организованный и познавательный отдых, хорошее настроение и комфорт!

Е Елена Очень интересный и познавательный рассказ гида на протяжении всей дороги до Суздаля, видно, что человек знающий и трепетно любящий свою профессию. Далее - Суздаль -красивый город, даже в дождливую погоду, интересная экскурсия по монастырю. Но вот по Кремлю экскурсия какая-то скомканная, хотелось бы услышать больше. И обратная дорога в полной тишине дается непросто - когда гид молчит, время тянется бесконечно.

Ю Юлия Очень насыщенная и информативная экскурсия,мы всем довольны, всё было организовано чётко и без накладок!

М Марина Профессиональный водитель, интересный экскурсовод, экскурсия прошла замечательно несмотря на дождь. Так же очень понравилась девушка экскурсовод из Суздаля. Огромное спасибо за проведенное вместе время!

В Валентин Все было отлично. Единственная проблема- трудно было найти место отправления автобуса.

Е Елена Прекрасно провела время,дорога немного утомительна,но за рассказом гида проходит сносно! Очень интересные ощущения в монастыре…. тишина и блаженство какое-то… Интересные старые дома с резными наличниками,тихая размеренная жизнь…