Программа экскурсии 08:45 Сбор группы и встреча с гидом м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект). 09:00 Отправление автобуса от м. Парк Победы. Переезд 60 км. Путевая информация. Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь Звенигород – прелестный маленький городок в 60 км. от Москвы, само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Колокол – символ города, он изображён на его гербе. Гармонией земного и небесного, чистотой и ясностью веет от памятников Саввино-Сторожевского монастыря в Саввинской слободе, одного из самых почитаемых русский святынь. Вы посетите 600-летний Саввино-Сторожевский монастырь и историко-художественный музей на его территории. Экскурсия по древним памятникам монастыря познакомит вас с его архитектурой и историей. В старинных Царицыных палатах XVII века вы побываете на двух выставках: «Древний Звенигород» и «Покои боярыни XVII века». Вы познакомитесь с историей города Звенигорода, узнаете о традициях и быте XVII столетия – времени расцвета Саввино-Сторожевского монастыря. В свободное время вы сможете прогуляться до источника и скита преп. Саввы. Переезд 35 км. Ново-Иерусалимский монастырь С высоты птичьего полёта Ново-Иерусалимский монастырь выглядит как возвышающаяся на холме хорошо укрепленная крепость, в центральной части которой расположен златоглавый Воскресенский собор. Его купол в виде шатра с 60 окнами можно назвать визитной карточкой обители. Собор является уникальным памятником русского зодчества XVII века, напоминающий русский терем, снаружи украшенный наличниками и карнизами, фризами и балюстрадами. История создания Воскресенского собора высечена на белых плитах у входа в храм. На экскурсии вы узнаете о знаменитых зодчих, создававших храм в XVII веке и восстановивших его в XVIII веке по проекту Б. Растрелли, о талантливых мастерах изразцового искусства – Степане Полубесе и Игнатии Максимове. Вы посетите его главные храмы и достопримечательности: Воскресенский собор, выстроенный по точным чертежам и обмерам иерусалимского Храма Гроба Господня, войдём в часовню Гроба Господня, которую окружает 18-метровая ротонда с тремя ярусами световых оконец, ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены. Музей памяти Патриарха Никона Один из первых церковных музеев России, основанный в 1874 году, знакомит с уникальной экспозицией, связанной с личностью Патриарха Никона. Свободное время Вы сможете совершить прогулку по Гефсиманскому саду и посетить святыни монастыря. Организационные детали • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.

Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).

Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте. Звенигород - прелестный маленький городок в 60 км. от Москвы, само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Колокол - символ города, он изображён на его гербе. Обилие лесов, холмы и источники с хрустальной родниковой водой, живописные окрестности, названные в прошлом веке «Русским Барбизоном», «Русской Швейцарией», делают этот древний город особенно притягательным для отдыха. Звенигородская природа вдохновляла целые поколения художников, музыкантов, писателей и поэтов. (Пушкин, Чехов, Пришвин, Левитан, Чайковский и др.) Гармонией земного и небесного, чистотой и ясностью веет от памятников Саввино-Сторожевского монастыря в Саввинской слободе, одного из самых почитаемых русский святынь. Говорят, под стенами этого величественного монастыря задумал И. Левитан свой «Вечерний звон». Чуткая душа художника отозвалась на увиденную здесь красоту. Вы сможете посетить 600-летний Саввино-Сторожевский монастырь и историко-художественный музей на его территории. Основанный патриархом Никоном в XVII веке Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, по его замыслу, должен был воплотить собой кусочек Святой земли, поэтому всё здесь устроено по образу и подобию Палестинских святынь: храм и кувуклия Гроба Господня, церковь Рождества Христова, церковь Успения с приделом Всех Святых, река Иордан, Гефсиманский сад, горы Фавор и Елеон… В ходе экскурсии по монастырю вы посетите его главные храмы и достопримечательности: Воскресенский собор, выстроенный по точным чертежам и обмерам иерусалимского Храма Гроба Господня, спуститесь в часовню Гроба Господня, которую венчает 18-метровая ротонда с тремя ярусами световых оконец, а в интерьерах и на фасаде сохранились пояса уникальных керамических изразцов, ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены, полюбуетесь на башни крепостной стены XVII века. Свободное время можно посвятить посещению Гефсиманского сада и скита и тому, чтобы вознести молитвы о здоровье живущих и покое усопших в одном из храмов монастыря Важная информация:.

