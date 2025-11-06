Совсем неподалеку от Москвы расположились святые места, известные всем православным.
В Новый Иерусалим и Звенигород издавна стремятся паломники, и мы приглашаем вас побывать «там, где всё начиналось» — на воссозданной частице Святой Земли в Подмосковье.
Описание экскурсии
Программа экскурсии 08:45 Сбор группы и встреча с гидом м. Парк Победы, на парковке автобусов около музея-панорамы «Бородинская битва» (первый вагон из центра, выход №1 на Кутузовский проспект). 09:00 Отправление автобуса от м. Парк Победы. Переезд 60 км. Путевая информация. Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь Звенигород – прелестный маленький городок в 60 км. от Москвы, само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Колокол – символ города, он изображён на его гербе. Гармонией земного и небесного, чистотой и ясностью веет от памятников Саввино-Сторожевского монастыря в Саввинской слободе, одного из самых почитаемых русский святынь. Вы посетите 600-летний Саввино-Сторожевский монастырь и историко-художественный музей на его территории. Экскурсия по древним памятникам монастыря познакомит вас с его архитектурой и историей. В старинных Царицыных палатах XVII века вы побываете на двух выставках: «Древний Звенигород» и «Покои боярыни XVII века». Вы познакомитесь с историей города Звенигорода, узнаете о традициях и быте XVII столетия – времени расцвета Саввино-Сторожевского монастыря. В свободное время вы сможете прогуляться до источника и скита преп. Саввы. Переезд 35 км. Ново-Иерусалимский монастырь С высоты птичьего полёта Ново-Иерусалимский монастырь выглядит как возвышающаяся на холме хорошо укрепленная крепость, в центральной части которой расположен златоглавый Воскресенский собор. Его купол в виде шатра с 60 окнами можно назвать визитной карточкой обители. Собор является уникальным памятником русского зодчества XVII века, напоминающий русский терем, снаружи украшенный наличниками и карнизами, фризами и балюстрадами. История создания Воскресенского собора высечена на белых плитах у входа в храм. На экскурсии вы узнаете о знаменитых зодчих, создававших храм в XVII веке и восстановивших его в XVIII веке по проекту Б. Растрелли, о талантливых мастерах изразцового искусства – Степане Полубесе и Игнатии Максимове. Вы посетите его главные храмы и достопримечательности: Воскресенский собор, выстроенный по точным чертежам и обмерам иерусалимского Храма Гроба Господня, войдём в часовню Гроба Господня, которую окружает 18-метровая ротонда с тремя ярусами световых оконец, ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены. Музей памяти Патриарха Никона Один из первых церковных музеев России, основанный в 1874 году, знакомит с уникальной экспозицией, связанной с личностью Патриарха Никона. Свободное время Вы сможете совершить прогулку по Гефсиманскому саду и посетить святыни монастыря. Организационные детали • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются).
Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте. Звенигород - прелестный маленький городок в 60 км. от Москвы, само имя которого вобрало в себя колокольные звоны. Колокол - символ города, он изображён на его гербе. Обилие лесов, холмы и источники с хрустальной родниковой водой, живописные окрестности, названные в прошлом веке «Русским Барбизоном», «Русской Швейцарией», делают этот древний город особенно притягательным для отдыха. Звенигородская природа вдохновляла целые поколения художников, музыкантов, писателей и поэтов. (Пушкин, Чехов, Пришвин, Левитан, Чайковский и др.) Гармонией земного и небесного, чистотой и ясностью веет от памятников Саввино-Сторожевского монастыря в Саввинской слободе, одного из самых почитаемых русский святынь. Говорят, под стенами этого величественного монастыря задумал И. Левитан свой «Вечерний звон». Чуткая душа художника отозвалась на увиденную здесь красоту. Вы сможете посетить 600-летний Саввино-Сторожевский монастырь и историко-художественный музей на его территории. Основанный патриархом Никоном в XVII веке Новоиерусалимский Воскресенский монастырь, по его замыслу, должен был воплотить собой кусочек Святой земли, поэтому всё здесь устроено по образу и подобию Палестинских святынь: храм и кувуклия Гроба Господня, церковь Рождества Христова, церковь Успения с приделом Всех Святых, река Иордан, Гефсиманский сад, горы Фавор и Елеон… В ходе экскурсии по монастырю вы посетите его главные храмы и достопримечательности: Воскресенский собор, выстроенный по точным чертежам и обмерам иерусалимского Храма Гроба Господня, спуститесь в часовню Гроба Господня, которую венчает 18-метровая ротонда с тремя ярусами световых оконец, а в интерьерах и на фасаде сохранились пояса уникальных керамических изразцов, ощутите светлый покой подземной церкви Константина и Елены, полюбуетесь на башни крепостной стены XVII века. Свободное время можно посвятить посещению Гефсиманского сада и скита и тому, чтобы вознести молитвы о здоровье живущих и покое усопших в одном из храмов монастыря Важная информация:.
- Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте.
- Захватите с собой перекус и воду для комфортного путешествия.
- Надевайте удобную одежду и обувь. Женщинам при посещении религиозных объектов рекомендуется взять платок или косынку.
- Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее.
Согласно расписанию в календаре
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Звенигород
- Архитектурный ансамбль Саввино-Сторожевского монастыря
- Музейные экспозиции "Покои боярыни ХVII в." и "Древний Звенигород"
- Ново-Иерусалимский монастырь
- Музей Патриарха Никона
- Воскресенский собор
- Галерея-ротонда Гроба Господня
- Подземная церковь Константина и Елены
- Гефсиманский сад и скит (в свободное время)
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида-сопровождающего
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Питание - от 590 руб.
- Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем?
Начало: Станция метро Парк Победы, Москва
Завершение: У ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию в календаре
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
- Льготные билеты для детей действуют при наличии подтверждающих документов. Подтверждающие документы необходимо иметь при себе и во время экскурсии. Если документы отсутствуют, взимается доплата на месте
- Захватите с собой перекус и воду для комфортного путешествия
- Надевайте удобную одежду и обувь. Женщинам при посещении религиозных объектов рекомендуется взять платок или косынку
- Места в автобусе сообщаются гидом накануне поездки. Если есть особые пожелания по рассадке, просьба сообщить заранее
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 103 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 ноя 2025
Нам очень понравилась экскурсия
Л
Лариса
27 окт 2025
Спасибо организаторам тура! Всё очень понравилось. Экскурсовод Ольга - профессионал своего дела!
Зарядились энергией на много дней вперед!
Зарядились энергией на много дней вперед!
С
Светлана
27 окт 2025
Все замечательно!
О
Олег
27 окт 2025
Узнал много нового. Отличные гиды. Наш экскурсовод великолепен.
И
Ирина
22 окт 2025
Понравилось все
Экскурсия в Звенигород Саввино Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим
Экскурсоводы профессиональные на всех объектах. И вообще экскурсия замечательная. Вснм спасибо
Экскурсия в Звенигород Саввино Сторожевский монастырь. Новый Иерусалим
Экскурсоводы профессиональные на всех объектах. И вообще экскурсия замечательная. Вснм спасибо
Н
Наталья
22 окт 2025
Экскурсию покупала для мамы и ее подруги. Они остались очень довольны всем: и организацией, и содержанием и экскурсоводом. Вернулись уставшие, но с массой новых впечатлений, несмотря на то, что уже посещали эти места ранее.
Е
Елена
22 окт 2025
Н
Наталья
20 окт 2025
В тур "Обители и судьбы" мы съездили 19 октября. Тур очень понравился. Замечательный экскурсовод Марина Борисовна сделала нашу поездку интересной и комфортной. Саввино -Сторожевский монастырь покорил особой атмосферой гармонии и
Н
Надежда
20 окт 2025
Посетила два монастыря: Саввино-Сторожевский и Ново-Иерусалимский. На территории Ново- Иерусалимского монастыря есть очень хорошая трапезная, с разнообразным ассортиментом блюд. В принципе экскурсия понравилась. Немного подкачала погода, был сильный туман.
Л
Любовь
7 окт 2025
А
Александра
5 окт 2025
В
Вилена
5 окт 2025
Прекрасная и замечательная экскурсия! Очень красивые места. Про обители - даже нет слов описать все эмоции. Огромное благодарность гидам на местах. Видно, что они любят места, о которых рассказывают. Очень интересно, с юмором и любовью.
Благодарность за организацию таких туров. Делайте их побольше и еще интереснее.
Благодарность за организацию таких туров. Делайте их побольше и еще интереснее.
Н
Наталья
5 окт 2025
Рассказ гидов заслуживает высочайшей оценки: начитаны, эрудированы, эмоционально настроены на туристов, точны и приятны.
Потрясающее место, гордость за страну и людей, живших и живущих в ней.
Потрясающее место, гордость за страну и людей, живших и живущих в ней.
H
Hi+79154
5 окт 2025
А
Анна
1 окт 2025
Входит в следующие категории Москвы
