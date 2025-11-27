Кем был Иван IV — богобоязненным строителем «Небесного Иерусалима» или кровавым тираном? У стен Кремля мы поговорим о Басманове, Курбском и Сильвестре.
А также почувствуем дух эпохи у легендарного Покровского собора, на таинственном Лобном месте и в старейших белокаменных палатах Английского двора на Варварке.
И, конечно, узнаем, где жил царский слон, в какую лужу упал кирпич на голову Грозного и многое другое!
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Храм Всех Святых на Кулишках. Увидим белокаменный подклет — единственную сохранившуюся часть храма времени Грозного. Связан с опричниной — здесь молились опричники перед казнями. Мрачная аура места — символ террора тех лет.
- Варварская стена Китай-города. Осмотрим мощные остатки стены, построенной при матери Ивана Грозного, Елене Глинской. Это символ укрепления Москвы — основы могущества, которое унаследовал и развил Иван IV.
- Палаты бояр Романовых. Погрузимся в мир допетровской знати. Хотя сами палаты старше, музей внутри показывает быт и культуру боярства XVI-XVII вв.
- слоя, с которым Грозный вел жестокую борьбу (опричнина). Подвал — типичное сооружение той эпохи.
- Старый Английский двор. Узнаем о дипломатических и торговых связях эпохи Грозного. Именно он дал англичанам привилегии и разрешил торговать в этом здании. Экспозиция — свидетельство стремления к контактам с Европой.
- Храм Василия Блаженного. Главный символ эпохи! Построен в честь покорения Казанского ханства — величайшей военной победы Грозного. Восхититесь невероятной архитектурой, олицетворяющей триумф и величие его раннего правления. Крипта Василия Блаженного — место погребения юродивого, почитаемого царем.
- Лобное место. Не место казней, а главная трибуна! Отсюда оглашали указы Грозного (включая опричные), объявляли о войнах и победах. Центр общественной жизни Москвы XVI века, символ власти царя перед народом.
- Иверские (Воскресенские) ворота. Главный въезд в Китай-город. Через них проходили торжественные выезды царя, возвращались войска. Здесь же выставляли тела казненных по приказу Грозного (как Малюты Скуратова). Ворота — между торжеством и ужасом его правления.
- Алевизов ров. Прогуляемся вдоль глубокого рва (ныне засыпан, но контур виден), созданного итальянцем Алевизом Фрязиным. Грозный усилил оборонительные сооружения Кремля — ров был частью этой системы. Потешный двор за стеной, где содержали подаренных Грозному животных (но не зоопарк в современном смысле).
- Храм Космы и Дамиана в Старых Панех. Увидим храм, где по преданию венчался Иван Грозный с Василисой Мелентьевой. Символ личной жизни царя трагедий.
Памятник Ивану Федорову. Почтим память первопечатника! Его деятельность расцвела при поддержке Грозного, видевшего в книгопечатании инструмент укрепления централизованного государства и церкви. «Апостол» Федорова — памятник культурным достижениям эпохи. Важная информация:.
Экскурсия проходит с использованием радиогидов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Радиогиды
Где начинаем и завершаем?
Начало: Памятник святым Кириллу и Мефодию
Завершение: Памятник Ивану Федорову, Театральный пр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит с использованием радиогидов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
