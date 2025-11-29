Начало маршрута — Мясницкие ворота

Экскурсия начинается на площади Мясницких ворот, где вы узнаете историю Бульварного кольца и увидите здания разных архитектурных стилей. Мы проследим, как менялась эта территория на протяжении трех веков, и поговорим о развитии московской почты и метро.

Архитектурные жемчужины переулков

Маршрут продолжается в Архангельском переулке, где находится Меншикова башня — храм Архангела Гавриила, который в XVIII веке был самым высоким зданием Москвы. Вы увидите «дом кирпичного короля» и другие исторические здания, узнаете о судьбах их жителей и архитектурных особенностях.

Исторические личности и культурное наследие

В Армянском переулке вы познакомитесь с наследием семьи Лазаревых, увидите здание Лазаревского института и узнаете о его роли в истории Москвы. Завершится экскурсия в Кривоколенном переулке, где находится дом Веневитинова, связанный с именем А. С. Пушкина. Важная информация: