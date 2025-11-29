Мои заказы

Тайны шумной Мясницкой и секреты её переулков

Прогуляйтесь по Мясницкой улице и ее переулкам, чтобы открыть архитектурные жемчужины и исторические тайны Москвы.

Вы увидите памятники разных эпох, узнаете о знаменитых жителях и познакомитесь с уникальными историями этого района.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
  • скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
  • не действует на трансферы и входные билеты
  • работает при предоплате или полной оплате на сайте
  • не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Тайны шумной Мясницкой и секреты её переулков
Тайны шумной Мясницкой и секреты её переулков
Тайны шумной Мясницкой и секреты её переулков

Описание экскурсии

Начало маршрута — Мясницкие ворота

Экскурсия начинается на площади Мясницких ворот, где вы узнаете историю Бульварного кольца и увидите здания разных архитектурных стилей. Мы проследим, как менялась эта территория на протяжении трех веков, и поговорим о развитии московской почты и метро.

Архитектурные жемчужины переулков

Маршрут продолжается в Архангельском переулке, где находится Меншикова башня — храм Архангела Гавриила, который в XVIII веке был самым высоким зданием Москвы. Вы увидите «дом кирпичного короля» и другие исторические здания, узнаете о судьбах их жителей и архитектурных особенностях.

Исторические личности и культурное наследие

В Армянском переулке вы познакомитесь с наследием семьи Лазаревых, увидите здание Лазаревского института и узнаете о его роли в истории Москвы. Завершится экскурсия в Кривоколенном переулке, где находится дом Веневитинова, связанный с именем А. С. Пушкина. Важная информация:
  • Если вас более трёх, доплата с каждого последующего гостя 2000 р.
  • Протяженность маршрута: 1.5 километра.
  • Приглашаются взрослые и дети 12+ (дети младшего возраста допускаются по желанию).
  • Рекомендуется комфортная одежда и обувь по сезону, бутылка воды, зонтик.
  • Дополнительные расходы во время экскурсии не предусмотрены.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Площадь Мясницких ворот
  • Чистопрудный бульвар
  • Меншикова башня
  • Армянский переулок
  • Лазаревский институт
  • Дом Веневитинова
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Тургеневская, выход номер 3
Завершение: Ул. Мясницкая, д. 6/3С1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Если вас более трёх, доплата с каждого последующего гостя 2000 р
  • Протяженность маршрута: 1.5 километра
  • Приглашаются взрослые и дети 12+ (дети младшего возраста допускаются по желанию)
  • Рекомендуется комфортная одежда и обувь по сезону, бутылка воды, зонтик
  • Дополнительные расходы во время экскурсии не предусмотрены
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пешая
2 часа
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мясницкая и переулки: прогулка по четырём эпохам Москвы
Пройти по самой московской улице, знакомясь с архитектурными стилями и историей страны
Начало: У станции метро «Лубянка»
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
5900 ₽ за всё до 4 чел.
Мясницкая: аристократическая, купеческая, капиталистическая
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Мясницкая улица: путешествие сквозь века в сердце Москвы
Откройте для себя удивительный мир Мясницкой улицы, где каждый камень хранит истории аристократов, купцов и культурных деятелей
Начало: У м. Красные ворота
1 дек в 08:00
2 дек в 15:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Прогуляйтесь по Мясницкой улице и её окрестностям, чтобы увидеть дворянские усадьбы, старинные палаты и скрытые архитектурные жемчужины Москвы
Начало: У метро Красные ворота
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
10 000 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве