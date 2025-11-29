Прогуляйтесь по Мясницкой улице и ее переулкам, чтобы открыть архитектурные жемчужины и исторические тайны Москвы.
Вы увидите памятники разных эпох, узнаете о знаменитых жителях и познакомитесь с уникальными историями этого района.
Описание экскурсии
Начало маршрута — Мясницкие ворота
Экскурсия начинается на площади Мясницких ворот, где вы узнаете историю Бульварного кольца и увидите здания разных архитектурных стилей. Мы проследим, как менялась эта территория на протяжении трех веков, и поговорим о развитии московской почты и метро.
Архитектурные жемчужины переулков
Маршрут продолжается в Архангельском переулке, где находится Меншикова башня — храм Архангела Гавриила, который в XVIII веке был самым высоким зданием Москвы. Вы увидите «дом кирпичного короля» и другие исторические здания, узнаете о судьбах их жителей и архитектурных особенностях.
Исторические личности и культурное наследие
В Армянском переулке вы познакомитесь с наследием семьи Лазаревых, увидите здание Лазаревского института и узнаете о его роли в истории Москвы. Завершится экскурсия в Кривоколенном переулке, где находится дом Веневитинова, связанный с именем А. С. Пушкина. Важная информация:
- Если вас более трёх, доплата с каждого последующего гостя 2000 р.
- Протяженность маршрута: 1.5 километра.
- Приглашаются взрослые и дети 12+ (дети младшего возраста допускаются по желанию).
- Рекомендуется комфортная одежда и обувь по сезону, бутылка воды, зонтик.
- Дополнительные расходы во время экскурсии не предусмотрены.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Мясницких ворот
- Чистопрудный бульвар
- Меншикова башня
- Армянский переулок
- Лазаревский институт
- Дом Веневитинова
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Метро Тургеневская, выход номер 3
Завершение: Ул. Мясницкая, д. 6/3С1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
