Советский Союз не перестаёт удивлять своими невероятными архитектурными проектами.



Многие из них так и остались на бумаге, а вот сталинским высоткам повезло больше — 7 из 9 «сестёр» увидели свет несмотря на тяжёлое послевоенное время. Их вид впечатляет, но их истории — не меньше.



С нами вы не только увидите все высотки, но и узнаете, как их строили, как в них жили и многое другое!