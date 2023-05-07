Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии

Объехать все 7 архитектурных доминант столицы и погрузиться в сюжеты из их прошлого

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Советский Союз не перестаёт удивлять своими невероятными архитектурными проектами.

Многие из них так и остались на бумаге, а вот сталинским высоткам повезло больше — 7 из 9 «сестёр» увидели свет несмотря на тяжёлое послевоенное время. Их вид впечатляет, но их истории — не меньше.

С нами вы не только увидите все высотки, но и узнаете, как их строили, как в них жили и многое другое!
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Ближайшие даты:
7
мая
14
мая
21
мая
28
мая
4
июн
11
июн
18
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В ходе увлекательной экскурсии вы узнаете:

  • почему изначально планировали возвести именно 9 высоток и что случилось с Дворцом Советов, который должен был стать ключевой частью проекта;
  • кто разрабатывал проект, а кто работал на гигантских стройках;
  • как появилась смотровая площадка на Воробьёвых горах и какая связь существует между МГУ и храмом Христа Спасителя;
  • что находится в подземельях под ГЗ МГУ;
  • благодаря каким конструктивным особенностям дома на Котельнической набережной осуществлялась слежка за именитыми жильцами и чьи призраки тут обитают;
  • почему одна из высоток осталась без пятиконечной звезды;
  • как советским инженерам удалось «перегнать Америку» и решить проблему раскачивания небоскрёбов;
  • почему здание у Красных Ворот выстроено с отклонением в 16 см от вертикали и многое другое.

🔎 Для кого-то высотки — символ советского прошлого нашей страны. Другие вспомнят о сталинских репрессиях и культе личности. Но, с чем бы 7 высоток ни ассоциировались, их суровая красота и величие поражают. Давайте вместе приоткроем завесу тайны, которая окружает этот советский мегапроект!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Между высотками мы будем передвигаться на комфортабельном автобусе, но рекомендуем одеваться по погоде, т. к. мы будем выходить на улицу, чтобы лучше рассмотреть архитектуру

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Кропоткинская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
На автобусе
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Сталинские высотки
Популярные места
Воробьевы Горы
СССР
Здание МГУ
Смотровые площадки

Похожие туры из Москвы

Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
140 отзывов
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
в районе метро Красные ворота
Сегодня
Завтра
7 мая
8 мая
990 за человека
Архитектурная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Архитектурная Москва
Разобраться в многообразии столичных стилей и открыть хроники интересных домов
в районе метро Красные ворота
8 мая
9 мая
10 мая
11 мая
от 2 990 за всё до 2 чел.
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
в районе метро Красные ворота
Завтра
7 мая
8 мая
9 мая
10 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ