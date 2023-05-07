Объехать все 7 архитектурных доминант столицы и погрузиться в сюжеты из их прошлого
Советский Союз не перестаёт удивлять своими невероятными архитектурными проектами.
Многие из них так и остались на бумаге, а вот сталинским высоткам повезло больше — 7 из 9 «сестёр» увидели свет несмотря на тяжёлое послевоенное время. Их вид впечатляет, но их истории — не меньше.
С нами вы не только увидите все высотки, но и узнаете, как их строили, как в них жили и многое другое!
Многие из них так и остались на бумаге, а вот сталинским высоткам повезло больше — 7 из 9 «сестёр» увидели свет несмотря на тяжёлое послевоенное время. Их вид впечатляет, но их истории — не меньше.
С нами вы не только увидите все высотки, но и узнаете, как их строили, как в них жили и многое другое!
Ближайшие даты:
7
мая
мая
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мая
мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В ходе увлекательной экскурсии вы узнаете:
- почему изначально планировали возвести именно 9 высоток и что случилось с Дворцом Советов, который должен был стать ключевой частью проекта;
- кто разрабатывал проект, а кто работал на гигантских стройках;
- как появилась смотровая площадка на Воробьёвых горах и какая связь существует между МГУ и храмом Христа Спасителя;
- что находится в подземельях под ГЗ МГУ;
- благодаря каким конструктивным особенностям дома на Котельнической набережной осуществлялась слежка за именитыми жильцами и чьи призраки тут обитают;
- почему одна из высоток осталась без пятиконечной звезды;
- как советским инженерам удалось «перегнать Америку» и решить проблему раскачивания небоскрёбов;
- почему здание у Красных Ворот выстроено с отклонением в 16 см от вертикали и многое другое.
🔎 Для кого-то высотки — символ советского прошлого нашей страны. Другие вспомнят о сталинских репрессиях и культе личности. Но, с чем бы 7 высоток ни ассоциировались, их суровая красота и величие поражают. Давайте вместе приоткроем завесу тайны, которая окружает этот советский мегапроект!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Между высотками мы будем передвигаться на комфортабельном автобусе, но рекомендуем одеваться по погоде, т. к. мы будем выходить на улицу, чтобы лучше рассмотреть архитектуру
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро «Кропоткинская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Москве
Провела экскурсии для 21 туриста
Хотите лучше узнать Москву, отлично провести время и завести новых друзей? Мы лидеры на столичном рынке экскурсионных услуг и с удовольствием поможем вам в этом. Работаем в данной сфере с 2006 года, организовали тысячи экскурсий и туров, обеспечили увлекательный досуг сотен тысяч гостей и проложили немало новых туристических маршрутов. Мы не просто показываем вам достопримечательности и красоты российских городов — мы наводим невидимые глазу мостики дружбы между нашими городами, что позволяет самым разным людям лучше понять друг друга. В этом мы видим нашу главную миссию.Задать вопрос
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