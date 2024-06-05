🚌 На автобусе Групповая 3 часа 1020 отзывов Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе... «Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь и деловой центр «Москва-Сити»» 1 100 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 4 часа 118 отзывов Незабываемая Москва! Обзорная по столице Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии Начало: У театра сатиры «Насладитесь великолепным архитектурным стилем ведущего ВУЗа России — МГУ им» 1 200 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 3 часа 275 отзывов Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей Начало: В районе метро Красные ворота «Главное здание МГУ на Воробьёвых горах» Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00 1 200 ₽ за человека

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 6 отзывов Ах, горы, горы Воробьёвы… Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу Начало: В районе метро «Университет» «Начнём прогулку у Фундаментальной библиотеки МГУ, где можно найти экземпляры всех печатных изданий страны» Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 740 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Круиз 3 часа 3 отзыва Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь» Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья Начало: На причале «Сити-Экспоцентр» «Горького, «Лужниками» и высоткой МГУ на Воробьёвых горах, памятником Петру Великому и многим другим» 2 890 ₽ за человека

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 2.5 часа 9 отзывов 7 сталинских высоток на авто-экскурсии Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий Начало: В районе метро Красные ворота «МГУ на Воробьевых горах — самое высокое из семи зданий» 20 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Квест 1.5 часа 10 отзывов По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам Начало: У центральных ворот парка «Ведёт экскурсию выпускник биологического факультета МГУ с большим опытом проведения программ для взрослых и детей» от 4 200 ₽ за всё до 20 чел.

🚲 На велосипеде Мини-группа 3 часа 6 отзывов Групповая велопрогулка по киноместам Москвы Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы Начало: В районе метро «Ленинский проспект» «Маршрут поездки: улица Вавилова — МГУ — Воробьевы горы — парк Музеон — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка» 1 800 ₽ за человека

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2 часа 7 отзывов «Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ Изучить здание Университета и его историю со всех сторон Начало: У памятника Ломоносову «Почти всю свою жизнь я прожила недалеко от МГУ на Воробьёвых горах, поэтому для меня это не просто популярное туристическое место, а нечто большее» 7000 6 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚲 На велосипеде Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Научные покатушки по Воробьёвым горам Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия Начало: у метро Ломоносовский проспект «Мы с вами объедем почти всю территорию МГУ на Воробьёвых горах, за исключением Ботсада и смотровой площадки» 2 670 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 4 часа 2 отзыва Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии Объехать все 7 архитектурных доминант столицы и погрузиться в сюжеты из их прошлого Начало: В районе метро «Кропоткинская» «как появилась смотровая площадка на Воробьёвых горах и какая связь существует между МГУ и храмом Христа Спасителя» Расписание: в воскресенье в 14:00 1 600 ₽ за человека

🚶 Пешая Фотопрогулка 1 час 1 отзыв Вокруг МГУ: прогулка с фотографом Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор Начало: У станции метро Университет «То, как весело отмечают День студента в МГУ» 6 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 1 отзыв Красная площадь - сердце Москвы Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе) Начало: у станции метро «Охотный ряд» «МГУ и здание Государственной Думы РФ» 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 31 отзыв По Сталинским высоткам «Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты Начало: У театра сатиры «Вы побываете на Воробьёвых горах и увидите самую умную высотку столицы — главное здание МГУ им» 1 200 ₽ за человека

⛴ На теплоходе 🎶 Музыкальные теплоходы Групповая 3 часа 38 отзывов Популярное предложение Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара Начало: на причале «Сити-Экспоцентр» «Троицы на Воробьевых горах — МГУ им» 1 200 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 18 отзывов Москва - обязательно к просмотру Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто) Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен... «Остановимся возле Храма Христа Спасителя, на пруду у Новодевичьего монастыря, у главного здания МГУ» 11 000 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 11 отзывов МГУ и Воробьевы горы Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы Начало: у м. Университет «Подойдем к зданию Фундаментальной библиотеки МГУ, где хранятся экземпляры всех печатных изданий России» 5 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 2.5 часа От села Воробьёво - к небоскрёбу Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера Начало: у станции метро «Воробьёвы горы» «Прогуляемся по парковой территории вокруг МГУ» 7000 6 300 ₽ за всё до 5 чел.