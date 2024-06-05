1 чел.
По популярности
Групповая
3 часа
Классическая обзорная экскурсия по Москве на автобусе
Увидеть главные достопримечательности и посетить лучшие смотровые площадки
Начало: У входа на Красную площадь, рядом с нулевым киломе...
«Воробьевы горы — со смотровой площадки вам откроются виды на спорткомплекс Лужники, главное здание МГУ, Новодевичий монастырь и деловой центр «Москва-Сити»»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
1 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
«Насладитесь великолепным архитектурным стилем ведущего ВУЗа России — МГУ им»
Завтра в 11:00
9 июня в 12:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Секреты сталинских высоток: погружение в историю Москвы
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
Начало: В районе метро Красные ворота
«Главное здание МГУ на Воробьёвых горах»
Расписание: в среду в 14:00, в пятницу и субботу в 15:00, в воскресенье в 11:00
Завтра в 15:00
9 июня в 11:00
1 200₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Ах, горы, горы Воробьёвы…
Групповая прогулка по местам с древней историей, живописной природой и панорамными видами на столицу
Начало: В районе метро «Университет»
«Начнём прогулку у Фундаментальной библиотеки МГУ, где можно найти экземпляры всех печатных изданий страны»
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00
9 июня в 11:00
13 июня в 11:00
740₽ за человека
Круиз
3 часа
Круиз с живой музыкой и видом на Кремль на люкс-теплоходе «Соболь»
Увидеть столицу с воды: от башен Москвы-Сити - до высотки МГУ и Зарядья
Начало: На причале «Сити-Экспоцентр»
«Горького, «Лужниками» и высоткой МГУ на Воробьёвых горах, памятником Петру Великому и многим другим»
9 июня в 20:15
14 июня в 20:15
2 890₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
«МГУ на Воробьевых горах — самое высокое из семи зданий»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Квест
1.5 часа
По Царицынскому пейзажному парку - с экспертом МГУ
Биологическая экскурсия для детей 8-12 лет: от картинок в учебнике - к живым объектам
Начало: У центральных ворот парка
«Ведёт экскурсию выпускник биологического факультета МГУ с большим опытом проведения программ для взрослых и детей»
Завтра в 14:00
16 июня в 10:00
от 4 200₽ за всё до 20 чел.
Мини-группа
3 часа
Групповая велопрогулка по киноместам Москвы
Через набережные и парки - к достопримечательностям, где снимались любимые фильмы
Начало: В районе метро «Ленинский проспект»
«Маршрут поездки: улица Вавилова — МГУ — Воробьевы горы — парк Музеон — Замоскворечье — остров Балчуг — улица Остоженка»
10 июня в 17:00
22 июня в 19:00
1 800₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
«Высотка номер один»: прогулка вокруг Главного здания МГУ
Изучить здание Университета и его историю со всех сторон
Начало: У памятника Ломоносову
«Почти всю свою жизнь я прожила недалеко от МГУ на Воробьёвых горах, поэтому для меня это не просто популярное туристическое место, а нечто большее»
Завтра в 10:30
9 июня в 10:30
70006 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Научные покатушки по Воробьёвым горам
Исследовать территорию МГУ на колёсах, рассмотреть корпуса и НИИ и послушать про научные открытия
Начало: у метро Ломоносовский проспект
«Мы с вами объедем почти всю территорию МГУ на Воробьёвых горах, за исключением Ботсада и смотровой площадки»
14 июня в 11:00
16 июня в 11:00
2 670₽ за всё до 8 чел.
Групповая
4 часа
Тайны сталинских высоток на автобусной экскурсии
Объехать все 7 архитектурных доминант столицы и погрузиться в сюжеты из их прошлого
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«как появилась смотровая площадка на Воробьёвых горах и какая связь существует между МГУ и храмом Христа Спасителя»
Расписание: в воскресенье в 14:00
16 июня в 14:00
23 июня в 14:00
1 600₽ за человека
Фотопрогулка
1 час
Вокруг МГУ: прогулка с фотографом
Сделать эффектные кадры, услышать любопытные факты и полюбоваться видом на Москву с Воробьёвых гор
Начало: У станции метро Университет
«То, как весело отмечают День студента в МГУ»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Красная площадь - сердце Москвы
Прогуляться по главной площади страны и узнать самое важное (в группе)
Начало: у станции метро «Охотный ряд»
«МГУ и здание Государственной Думы РФ»
15 июля в 07:45
16 июля в 07:45
1 500₽ за человека
Групповая
3 часа
По Сталинским высоткам
«Семь сестёр» столицы на автобусной экскурсии - увидеть каждую и раскрыть их секреты
Начало: У театра сатиры
«Вы побываете на Воробьёвых горах и увидите самую умную высотку столицы — главное здание МГУ им»
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Прогулка на панорамном теплоходе «Ривер Палас» по центру Москвы с обедом или ужином
Лучшие ракурсы столицы с воды и обед или ужин от шеф-повара
Начало: на причале «Сити-Экспоцентр»
«Троицы на Воробьевых горах — МГУ им»
9 июня в 12:00
10 июня в 15:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Москва - обязательно к просмотру
Составить объёмное представление о столице за 5 часов (пешком около Кремля и сити-тур на авто)
Начало: в районе метро Александровский сад, Библиотека Лен...
«Остановимся возле Храма Христа Спасителя, на пруду у Новодевичьего монастыря, у главного здания МГУ»
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
11 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
МГУ и Воробьевы горы
Погулять по территории «русского Хогвартса» и посетить самую высокую точку Москвы
Начало: у м. Университет
«Подойдем к зданию Фундаментальной библиотеки МГУ, где хранятся экземпляры всех печатных изданий России»
3 авг в 11:00
4 авг в 11:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
От села Воробьёво - к небоскрёбу
Исследовать Воробьёвы горы и территорию МГУ в компании гида-инсайдера
Начало: у станции метро «Воробьёвы горы»
«Прогуляемся по парковой территории вокруг МГУ»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Красавица-столица на автомобильной экскурсии
Изучить Москву от Кремля до современных небоскрёбов Сити за 3 часа
«Мы расскажем, почему они так называются и зачем нужно было строить МГУ в 700 метрах от края холма»
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024нам повезло что провела экскурсию Софья Евсеева, отлично и доступно все рассказала, пояснила, приятный голос, что немаловажно… маршрут интересный, водитель ответственный
- ААндрей5 июня 2024Отличная экскурсия. Много новой информации по истории Москвы и как строились эти здания. Время пролетело незаметно. Рассказчик давал материал очень интересно. Рекомендую
- ББахеддин4 июня 2024Все отлично, рекомендую!
- ААндрей3 июня 2024Доволен экскурсией, спасибо
- ЛЛариса3 июня 2024Отличная обзорная экскурсия. Замечательный экскурсовод.
- ЕЕкатерина2 июня 2024Отличная экскурсия! Диана знает много интересных фактов и историй, рассказывает так, что завлекает. Очень ещё повезло с погодой.
- ИИрина1 июня 2024Очень интересная и познавательная экскурсия, были первый раз в Москве, получили полное представление об основных достопримечательности, спасибо
- ННаталия27 мая 2024Организатор очень грамотная! Экскурсия очень понравилась.
- ААнастасия26 мая 2024Отличная экскурсия! Ирина замечательный рассказчик, а водитель автобуса вообще профессионал своего дела, по таким узким дорожкам так умело маневрировал, успел объехать все пробки.
- ККирилл25 мая 2024Гида не было, но это и не обязательно. Кухня - отлично. Приветливый персонал - отлично. Атмосфера - просто супер. Полное соотношение цены и качества.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Здание МГУ»
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