«Так вышло, что живу я в Переделкино»: литературный квест

«Так вышло, что живу я в Переделкино»
Это литературная квест-экскурсия без беготни и суеты в теплой дружеской атмосфере по писательскому городку шестидесятников.

На квесте мы разгадаем тайну «аллеи мрачных классиков», узнаем, где Андрей Вознесенский принимал в гости Боба
Дилана, прочитаем, кто стал крёстным отцом шестидесятников, вспомним, как впервые Роберт Рождественский оказался в писательском городке, отыщем самую шумную дачу, выясним, какой подарок сделала Бэлла Ахмадулина на новоселье Булату Окуджаве, услышим знаменитые хиты, написанные в Переделкине.

Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя3
фев4
фев5
фев
Время начала: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00

Описание квеста

Наш маршрут:

  • Дом творчества писателей «Переделкино» — именно сюда чаще всего приезжали Василий Аксенов, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина и другие знаменитые на всю страну «шестидесятники». Сейчас это литературный центр с постоянно действующей творческой резиденцией и большой публичной программой, нацеленной на изучение наследия и продвижение современной литературы.
  • Дом Андрея Вознесенского, где в 1985 голу побывал Боб Дилан.
  • Аллея «мрачных классиков».
  • Дом Валентина Катаева, где последние 20 лет жил писатель, наезжая в Москву только по редакторским делам.
  • Дом Роберта Рождественского — здесь, в простом и уютном двухэтажном доме, рождались стихи самого известного советского поэта.
  • Дом Василия Аксенова, автора повести «Апельсины из Марокко» и романа «Таинственная страсть». Василий Аксенов много времени провел в Переделкине: приезжал в Дом творчества к матери Евгении Гинзбург, бывал в гостях у Валентина Катаева, встречался с друзьями-шестидесятниками. Здесь в Переделкине сохранился дом, в котором он жил, и место, где встречались авторы неподцензурного альманаха «Метрополь».
  • Дом Булата Окуджавы, переделкинская жизнь которого началась летом 1987-ого года, когда, получив от Союза писателей маленький дачный домик в аренду, он поселился в окружении своих литературных соплеменников: Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Фазиля Искандера, Анатолия Рыбакова, Вячеслава Иванова и многих других.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом творчества писателей «Переделкино»
  • Дом Андрея Вознесенского
  • Аллея «мрачных классиков»
  • Дом Валентина Катаева
  • Дом Роберта Рождественского
  • Дом Василия Аксенова
  • Дом Булата Окуджавы
Что включено
  • Литературный квест-экскурсия
  • Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Погодина, 4, корп. 2, посёлок ДСК Мичуринец
Завершение: ДСК Мичуринец, улица Довженко, 7Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Н
Наталья
13 июл 2025
Спасибо большое экскурсоводу!
Погуляли, посмотрели, поговорили, обсудили, прикоснулись к шестидесятникам!!! Квест, загадки, милые беседы, истории
Рекомендую однозначно

