Это литературная квест-экскурсия без беготни и суеты в теплой дружеской атмосфере по писательскому городку шестидесятников.
На квесте мы разгадаем тайну «аллеи мрачных классиков», узнаем, где Андрей Вознесенский принимал в гости Боба
Описание квеста
Наш маршрут:
- Дом творчества писателей «Переделкино» — именно сюда чаще всего приезжали Василий Аксенов, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина и другие знаменитые на всю страну «шестидесятники». Сейчас это литературный центр с постоянно действующей творческой резиденцией и большой публичной программой, нацеленной на изучение наследия и продвижение современной литературы.
- Дом Андрея Вознесенского, где в 1985 голу побывал Боб Дилан.
- Аллея «мрачных классиков».
- Дом Валентина Катаева, где последние 20 лет жил писатель, наезжая в Москву только по редакторским делам.
- Дом Роберта Рождественского — здесь, в простом и уютном двухэтажном доме, рождались стихи самого известного советского поэта.
- Дом Василия Аксенова, автора повести «Апельсины из Марокко» и романа «Таинственная страсть». Василий Аксенов много времени провел в Переделкине: приезжал в Дом творчества к матери Евгении Гинзбург, бывал в гостях у Валентина Катаева, встречался с друзьями-шестидесятниками. Здесь в Переделкине сохранился дом, в котором он жил, и место, где встречались авторы неподцензурного альманаха «Метрополь».
- Дом Булата Окуджавы, переделкинская жизнь которого началась летом 1987-ого года, когда, получив от Союза писателей маленький дачный домик в аренду, он поселился в окружении своих литературных соплеменников: Беллы Ахмадулиной, Евгения Евтушенко, Фазиля Искандера, Анатолия Рыбакова, Вячеслава Иванова и многих других.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Литературный квест-экскурсия
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Погодина, 4, корп. 2, посёлок ДСК Мичуринец
Завершение: ДСК Мичуринец, улица Довженко, 7Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
13 июл 2025
Спасибо большое экскурсоводу!
Погуляли, посмотрели, поговорили, обсудили, прикоснулись к шестидесятникам!!! Квест, загадки, милые беседы, истории
Рекомендую однозначно
