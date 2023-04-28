Что вас ожидает:

Почувствуете интерес к культуре нашей страны и к английскому языку

Квест-экскурсия проходит с использованием новых технологий. Вы приходите на Манежную площадь (это точка отправления) и пишете кодовое слово в сообщения чат-бота Телеграм. Квест начнется автоматически. Ведущий будет направлять вас по главным архитектурным памятникам Красной площади, присылать необычные задания и ребусы на английском языке, шифры и головоломки.

Ко всем заданиям есть подсказки и интересные аудио и видео записи. Проходить квест могут ребята даже с нулевым знанием английского. Вы и ваши детки смогут не только погулять, но и с пользой провести время, изучая историю архитектуры, а также погружаясь в мир английского языка.

Важная информация: