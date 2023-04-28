Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского

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Квест подойдет для первого знакомства с Красной площадью и поможет заинтересовать ребенка в изучении языка и культуры.

Где расположен Царь-колокол? Найдешь ли ты все цвета радуги на Красной площади и сможешь ли назвать их? Куда делась Главная аптека? Как назвать время на английском? Все это вы узнаете на познавательной квест-экскурсии.
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Квест-экскурсия «Зачарованные на Красной площади» с изучением английского
Ближайшие даты:
28
апр
29
апр
30
апр
1
мая
2
мая
3
мая
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мая
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Описание

Что вас ожидает:

Почувствуете интерес к культуре нашей страны и к английскому языку
Квест-экскурсия проходит с использованием новых технологий. Вы приходите на Манежную площадь (это точка отправления) и пишете кодовое слово в сообщения чат-бота Телеграм. Квест начнется автоматически. Ведущий будет направлять вас по главным архитектурным памятникам Красной площади, присылать необычные задания и ребусы на английском языке, шифры и головоломки.
Ко всем заданиям есть подсказки и интересные аудио и видео записи. Проходить квест могут ребята даже с нулевым знанием английского. Вы и ваши детки смогут не только погулять, но и с пользой провести время, изучая историю архитектуры, а также погружаясь в мир английского языка.

Важная информация:

  • Квест адаптирован для детей 6-12 лет, но будет интересен и взрослым. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы.
  • Этот квест авторский, от начала и до конца продуман преподавателем английского языка и художником, влюбленном в своё дело.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Время можно выбрать любое из расписания, с 09:00 до 21:00.
  • Квест с виртуальным ведущим проходит каждый день. Квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала.

согласно календарю

Ответы на вопросы

Что входит
  • Квест
  • Виртуальный ведущий
Что не входит
  • Присутствие гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Манежная площадь, памятник маршалу Жукову
Завершение: Красная площадь, Собор Василия Блаженного
Когда и сколько длится?
Когда: согласно календарю
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
Важная информация
  • Квест адаптирован для детей 6-12 лет, но будет интересен и взрослым. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы.
  • Этот квест авторский, от начала и до конца продуман преподавателем английского языка и художником, влюбленном в своё дело.
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Время можно выбрать любое из расписания, с 09:00 до 21:00.
  • Квест с виртуальным ведущим проходит каждый день. Квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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