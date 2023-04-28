Квест подойдет для первого знакомства с Красной площадью и поможет заинтересовать ребенка в изучении языка и культуры.
Где расположен Царь-колокол? Найдешь ли ты все цвета радуги на Красной площади и сможешь ли назвать их? Куда делась Главная аптека? Как назвать время на английском? Все это вы узнаете на познавательной квест-экскурсии.
Где расположен Царь-колокол? Найдешь ли ты все цвета радуги на Красной площади и сможешь ли назвать их? Куда делась Главная аптека? Как назвать время на английском? Все это вы узнаете на познавательной квест-экскурсии.
Ближайшие даты:
28
апр
апр
29
апр
апр
30
апр
апр
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 0% возврат
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Почувствуете интерес к культуре нашей страны и к английскому языку
Квест-экскурсия проходит с использованием новых технологий. Вы приходите на Манежную площадь (это точка отправления) и пишете кодовое слово в сообщения чат-бота Телеграм. Квест начнется автоматически. Ведущий будет направлять вас по главным архитектурным памятникам Красной площади, присылать необычные задания и ребусы на английском языке, шифры и головоломки.
Ко всем заданиям есть подсказки и интересные аудио и видео записи. Проходить квест могут ребята даже с нулевым знанием английского. Вы и ваши детки смогут не только погулять, но и с пользой провести время, изучая историю архитектуры, а также погружаясь в мир английского языка.
Важная информация:
- Квест адаптирован для детей 6-12 лет, но будет интересен и взрослым. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы.
- Этот квест авторский, от начала и до конца продуман преподавателем английского языка и художником, влюбленном в своё дело.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Время можно выбрать любое из расписания, с 09:00 до 21:00.
- Квест с виртуальным ведущим проходит каждый день. Квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала.
согласно календарю
Ответы на вопросы
- Что входит
- Квест
- Виртуальный ведущий
- Что не входит
- Присутствие гида
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Манежная площадь, памятник маршалу ЖуковуЗавершение: Красная площадь, Собор Василия Блаженного
- Когда и сколько длится?
- Когда: согласно календарюЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой квест, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 32 человек.
- Важная информация
- Квест адаптирован для детей 6-12 лет, но будет интересен и взрослым. Длится 1-1,5 часа. Квест индивидуальный. Также можно провести квест для класса или группы.
- Этот квест авторский, от начала и до конца продуман преподавателем английского языка и художником, влюбленном в своё дело.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Время можно выбрать любое из расписания, с 09:00 до 21:00.
- Квест с виртуальным ведущим проходит каждый день. Квест проходит в чат-боте Телеграм. Вы получаете кодовое слово от меня, вводите его и квест начинается автоматически. Бронирование возможно не позднее чем за 1 час до начала
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы
Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
Необычные
Квесты
Красная площадь
Популярные места
Аудиогиды
Для детей
Водные развлечения
Манежная площадь
Похожие туры из Москвы
Индивидуальная
2 часа
Собор Василия Блаженного, Красная площадь и парк Зарядье
Погрузиться в историю храма-матрешки и услышать о памятниках в сердце столицы
в районе метро «Площадь Революции»
Завтра
29 апр
30 апр
1 мая
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Детская квест-экскурсия по Красной площади
Кто жил возле Кремля, где появился первый московский памятник и какой была Спасская башня без звезды
на Красной площади
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
6 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Святыни Москвы в окрестностях Красной площади
Любуясь столичными видами, отыскать шедевры православной архитектуры и узнать о традициях москвичей
СТ.М. Охотный ряд
30 апр
1 мая
2 мая
3 мая
от 800₽ за человека
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании