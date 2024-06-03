1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Уютное Переделкино
Перенестись в мир писателей 20 века в легендарном дачном поселке
Начало: На ж/д станции Переделкино
18 июня в 12:00
21 июня в 12:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Переделкино: по улочкам городка писателей
Начало: Дом творчества «Переделкино». Ул Погодина д 4
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Квест
1.5 часа
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
Квест
1 час
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Таинственная страсть в Переделкине
Узнать о любви поэтической и писательской на уютной прогулке
Начало: В сквере им. Пастернака
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Переделкино: резиденция Московских патриархов
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
- ЕЕлена30 мая 2024Экскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в пути. Атмосфера прогулки - неспешная,
- ММарина29 мая 2024Наталья провела очень интересную экскурсию по Переделкино, позволила окунуться в атмосферу творчества великих литераторов, была внимательна к нашим вопросам и с удовольствием на них отвечала. Экскурсия была познавательна, неспешна, очень комфортна.
- ССмирнова26 мая 2024Нам очень понравилась прогулка по Переделкино: образная и богатая речь, знание и готовность делиться очень живыми деталями сделало прогулку необычной и интересной. Спасибо Инне!
- ННадежда24 мая 2024Сегодня были на экскурсии по Переделкино с Еленой. Великолепно провели время. Спасибо нашему гиду за структурированный материал, глубокие знания и заботу. Считала себя
- ННаталия23 мая 2024Отличный квест. Первоклашки остались в восторге!
- ААлександр22 мая 2024Инна чудесный рассказчик и носитель историй из «первых уст», что называется) Мы были рады познакомиться с Вами! Экскурсия была очень душевной! Те, кто знает, любит и вдохновляется поэзией авторов, некогда проживающих в данном поселке - останется в восторге!
- ССветлана18 мая 2024Спасибо большое Ирине! Мы нашей взрослой группой очень интересно и красиво прогулялись по местам Пастернака. Ирина прекрасный экскурсовод, это уже не первая
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