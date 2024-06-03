О Оксана Литературное Переделкино Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.

Т Татьяна Литературное Переделкино Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.

Т Татьяна Литературное Переделкино Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)

Е Елена Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей читать дальше созерцательная, сопровождаемая пением птиц, - погрузила нас в прошлое. Экскурсовод делилась не энциклопедической информацией, а личными воспоминаниями о людях, живших в писательском посёлке. Совет туристам: оставьте время перед возвращением в Москву для прогулки по Патриаршему подворью - красота необыкновенная! Экскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в пути. Атмосфера прогулки - неспешная,

М Марина Переделкино и «шестидесятники» Наталья провела очень интересную экскурсию по Переделкино, позволила окунуться в атмосферу творчества великих литераторов, была внимательна к нашим вопросам и с удовольствием на них отвечала. Экскурсия была познавательна, неспешна, очень комфортна.

С Смирнова Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей Нам очень понравилась прогулка по Переделкино: образная и богатая речь, знание и готовность делиться очень живыми деталями сделало прогулку необычной и интересной. Спасибо Инне!

Н Надежда Были и легенды Переделкино читать дальше начитанным человеком, но благодаря Елене узнала много нового о писателях, литературе и журналистике и об истории страны в целом. Огромное спасибо. Время пролетело незаметно. Сегодня были на экскурсии по Переделкино с Еленой. Великолепно провели время. Спасибо нашему гиду за структурированный материал, глубокие знания и заботу. Считала себя

Н Наталия Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей» Отличный квест. Первоклашки остались в восторге!

А Александр Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей Инна чудесный рассказчик и носитель историй из «первых уст», что называется) Мы были рады познакомиться с Вами! Экскурсия была очень душевной! Те, кто знает, любит и вдохновляется поэзией авторов, некогда проживающих в данном поселке - останется в восторге!