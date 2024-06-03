Переделкино – экскурсии в Москве

Найдено 12 экскурсий в категории «Переделкино» в Москве, цены от 1 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Литературное Переделкино
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
107 отзывов
Литературное Переделкино
Неспешная групповая прогулка по дачному посёлку под беседы о его жителях - бывших и нынешних
Начало: У Дома творчества в Переделкино
14 июня в 12:00
16 июня в 12:30
1 000 за человека
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
24 отзыва
Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
Душевная прогулка по легендарному дачному поселку, где вместо стен живут окна
Начало: В Переделкине, на ул. Серафимовича
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
7 600 за всё до 10 чел.
Переделкино и «шестидесятники»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
Переделкино и «шестидесятники»
Увидеть дома известных поэтов и проникнуться атмосферой литературного городка
Начало: У Дома Творчества «Переделкино»
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600 за всё до 6 чел.
Были и легенды Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Были и легенды Переделкино
Погулять по уютным улицам писательского поселка и услышать его историю
Начало: У храма Игоря Черниговского в Переделкино
13 июня в 10:00
14 июня в 10:00
7 000 за всё до 5 чел.
Уютное Переделкино
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
25 отзывов
Уютное Переделкино
Перенестись в мир писателей 20 века в легендарном дачном поселке
Начало: На ж/д станции Переделкино
18 июня в 12:00
21 июня в 12:00
7 000 за всё до 5 чел.
Переделкино: по улочкам городка писателей
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Переделкино: по улочкам городка писателей
Начало: Дом творчества «Переделкино». Ул Погодина д 4
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
7 600 за всё до 6 чел.
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
🚶 Пешая
скидка
10%
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
Интерактивное приключение для детей в писательском посёлке Переделкино
Начало: У Дома творчества писателей в Переделкино
11 июня в 10:00
14 июня в 10:00
70006 300 за всё до 10 чел.
Переделкино - литературное и православное
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Переделкино - литературное и православное
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
Расписание: По согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 6 чел.
Переделкино детям
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Переделкино детям
Начало: Музей Чуковского, ул. Серафимовича 3
Расписание: по согласованию
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
8 500 за всё до 10 чел.
Таинственная страсть в Переделкине
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Таинственная страсть в Переделкине
Узнать о любви поэтической и писательской на уютной прогулке
Начало: В сквере им. Пастернака
17 июня в 10:00
18 июня в 10:00
7 600 за всё до 6 чел.
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
«Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
Найти места съёмок архивных фотографий, послушать стихи и узнать, в чём сила «Доктора Живаго»
Начало: У ж/д станции «Переделкино»
14 июня в 10:00
17 июня в 16:00
70006 300 за всё до 10 чел.
Переделкино: резиденция Московских патриархов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Переделкино: резиденция Московских патриархов
Начало: Платформа Переделкино, возле стеклянных дверей
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Экскурсия понравилась, соответствует названию. Так как была в Переделкино первый раз, то вся информация была для меня новая и интересная. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется литературой.
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем.
    Спасибо за экскурсию. Интересно и познавательно. Много информации, стихов и даже музыки. Прекрасная прогулка! Рекомендуем
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Литературное Переделкино
    Спасибо огромное Сергею, прекрасный рассказчик, быстро пролетевшие два часа оставили стойкое желание вернуться ещё, досмотреть, пересмотреть, перечитать)
  • Е
    Елена
    30 мая 2024
    Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
    Экскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в пути. Атмосфера прогулки - неспешная,
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    созерцательная, сопровождаемая пением птиц, - погрузила нас в прошлое. Экскурсовод делилась не энциклопедической информацией, а личными воспоминаниями о людях, живших в писательском посёлке. Совет туристам: оставьте время перед возвращением в Москву для прогулки по Патриаршему подворью - красота необыкновенная!

    Экскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в путиЭкскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в путиЭкскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в путиЭкскурсия понравилась. Инна заранее была с нами на связи, подсказала как лучше добраться, ориентировала в пути
  • М
    Марина
    29 мая 2024
    Переделкино и «шестидесятники»
    Наталья провела очень интересную экскурсию по Переделкино, позволила окунуться в атмосферу творчества великих литераторов, была внимательна к нашим вопросам и с удовольствием на них отвечала. Экскурсия была познавательна, неспешна, очень комфортна.
  • С
    Смирнова
    26 мая 2024
    Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
    Нам очень понравилась прогулка по Переделкино: образная и богатая речь, знание и готовность делиться очень живыми деталями сделало прогулку необычной и интересной. Спасибо Инне!
  • Н
    Надежда
    24 мая 2024
    Были и легенды Переделкино
    Сегодня были на экскурсии по Переделкино с Еленой. Великолепно провели время. Спасибо нашему гиду за структурированный материал, глубокие знания и заботу. Считала себя
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    начитанным человеком, но благодаря Елене узнала много нового о писателях, литературе и журналистике и об истории страны в целом. Огромное спасибо. Время пролетело незаметно.

  • Н
    Наталия
    23 мая 2024
    Литературный квест «Добрый дядюшка Корней собирает всех друзей»
    Отличный квест. Первоклашки остались в восторге!
  • А
    Александр
    22 мая 2024
    Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
    Инна чудесный рассказчик и носитель историй из «первых уст», что называется) Мы были рады познакомиться с Вами! Экскурсия была очень душевной! Те, кто знает, любит и вдохновляется поэзией авторов, некогда проживающих в данном поселке - останется в восторге!
    Инна чудесный рассказчик и носитель историй из «первых уст», что называется) Мы были рады познакомиться сИнна чудесный рассказчик и носитель историй из «первых уст», что называется) Мы были рады познакомиться сИнна чудесный рассказчик и носитель историй из «первых уст», что называется) Мы были рады познакомиться сИнна чудесный рассказчик и носитель историй из «первых уст», что называется) Мы были рады познакомиться с
  • С
    Светлана
    18 мая 2024
    «Быть знаменитым некрасиво…» Фотоквест по пастернаковскому Переделкину
    Спасибо большое Ирине! Мы нашей взрослой группой очень интересно и красиво прогулялись по местам Пастернака. Ирина прекрасный экскурсовод, это уже не первая
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    наша экскурсию с ней. Всегда приятно слушать с каким теплом Ирина рассказывает о посещаемых местах и их героях. Экскурсия по Переделкину Пастернака - это именно та экскурсия, после которой хочется еще ближе познакомиться с писателем и его произведениями. Отлично провели ясный тёплый день и расстались с приятным послевкусием и жаждой знаний. 💕

    Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!Спасибо большое Ирине!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Переделкино»

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  1. Литературное Переделкино
  2. Переделкино с местным жителем и членом Союза писателей
  3. Переделкино и «шестидесятники»
  4. Были и легенды Переделкино
  5. Уютное Переделкино
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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