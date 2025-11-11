Вы когда-нибудь задумывались, как менялась российская армия на протяжении веков? Представьте, что можно пройти этот путь за один день, увидеть своими глазами эволюцию военного дела от Куликовской битвы до нашего времени.
И рассмотреть личные вещи, благодаря которым оживают легенды — Чапаев, Будённый, Колчак, Малиновский, Тухачевский.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Центральный музей Вооружённых сил РФ — это настоящая машина времени. Здесь, на площади 5000 квадратных метров, разместилась вся военная история нашей страны. 23 зала вмещают тысячи экспонатов, каждый из которых — частица нашей истории. Изучим их вместе!
- Начнем путешествие с Московского княжества. Вот они, ратники, готовые дать отпор врагу. А вот уже грозные стрельцы Ивана Грозного — первое постоянное войско на Руси.
- Переносимся дальше — и перед нами регулярная армия Петра I. Именно здесь начинается история современных Вооружённых сил России.
- Один из самых интересных разделов — обмундирование солдат разных эпох. Можно проследить, как менялась форма, становясь всё более функциональной и технологичной.
- Впечатляет коллекция трофеев Великой Отечественной войны. Имперский орел, символы Третьего Рейха, 200 знамён и штандартов разгромленных фашистских войск, которые были брошены у подножия мавзолея Ленина на Параде Победы 1945 года — от этих экспонатов буквально захватывает дух.
- Завершается экспозиция залом современной армии. Здесь вы увидите, какой путь прошли Вооружённые силы России и какими они стали сегодня.
Организационные детали
- Дополнительно приобретаются билеты в музей. Стандартный билет 500 ₽, льготный 250 ₽
- Осмотр боевой техники на уличной площадке в экскурсию по музею не входит. Вы сможете самостоятельно посетить её после завершения программы (входит в стоимость билета)
- Экскурсия подойдёт для детей от 14 лет. Возможно провести для школьного класса. Условия проведения обговариваются в личной переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в музей. ул. Советской Армии, 2, стр. 1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 2461 туриста
Меня зовут Ирина, и я аттестованный гид по Москве. Больше всего в моей работе меня вдохновляют люди и история. Москва — это не просто город, это живой организм, где каждый
