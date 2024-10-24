В парк «Патриот» - от вашего дома на авто

Посетить музейно-мемориальный комплекс, посвящённый ВОВ и российским вооружённым силам
Наша поездка будет максимально комфортна. Экскурсия — неспешна и насыщена информацией. Мы отправимся в музей «1418 шагов к Победе», где поговорим о главных сражениях ВОВ. Увидим немецкие и советские танки, зенитки и «Катюшу». В деталях рассмотрим храм Вооружённых сил — от барельефов до убранства. А если будем в парке вечером, увидим и его эффектную подсветку.
3.67
3 отзыва
В парк «Патриот» - от вашего дома на авто
В парк «Патриот» - от вашего дома на авто
В парк «Патриот» - от вашего дома на авто
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00

Описание экскурсии

Мы проедем 50 км по Минскому шоссе. По пути я расскажу вам об истории Москвы и этапах её развития.

В парке «Патриот»:

  • Мы посетим выставку под открытом небом «Бой у деревни Юшково»
  • Обойдём вокруг грандиозного храма Вооружённых сил РФ, познакомимся с цифровым символизмом его размеров, осмотрим барельефы Салавата Щербакова у апсиды храма, зажжём свечу у памятника «Матерям победителей»
  • Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы
  • В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды
  • Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом
  • Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них

После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Chery Tiggo 8 pro max, Hyundai Creta, LiXiang L7 или Škoda Karoq
  • При поездке с детьми сообщите об этом гиду заранее

Дополнительные расходы (по желанию)

  • К основной программе можно добавить посещение Музейной площадки N1 с техникой с СВО, Партизанской деревни и музея танков (без экскурсии гида — он будет вас ожидать). В таком случае дополнительно оплачиваются билеты, время ожидания гида и проезд на платную территорию парка — подробности в переписке
  • Питание оплачивается вами самостоятельно — на месте есть столовая и несколько кафе. Рекомендую запланировать перекус, так как программа длительная
  • При встрече за МКАД или из удалённых частей Москвы возможна доплата за трансфер — уточняйте в переписке
  • Также возможна организация экскурсии на микроавтобусе для большего числа участников
  • Возможен проезд по платной дороге, что сократит время в пути и позволит увеличить время пребывания на месте

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Дмитрий
24 окт 2024
Видит Бог я хотел оставить отзыв перечислив только хорошее и нейтральное и поставив оценку 3 (ну что поделать если хорошего было не много), а негатив не писать. Но спустя 5
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минут опубликования отзыва мне пришло сообщение что он потратил на нас много времени (обычно на оценку 3 отклик представителя услуги из разряда,,мы постараемся учесть … …,,).

Вот мой первоначальный отзыв дословно::

В целом все было хорошо. Прекрасный трансфер от дома и назад домой, соблюдён временной регламент.
В цифрах это выглядит так: затраты=18т. р. Яндекс такси в обе стороны стоит 4т. р. по факту за экскурсию оплачено 12 т. р за 6 часов. Когда я в других местах платил подобные деньги (4 тысячи за 2 часа или 12 тысяч за 6 часов - не принципиально - объехали мы пол страны и немалую часть мира) - за такие деньги обычно экскурсовод не молчит ни минуты. Здесь же за 12тр - несколько базовых фактов о войне по дороге и базовые цифры/фамилии о кубинском комплексе. Тем кому +- 10 тысяч рублей к цене - не существенное удорожание дня - однозначно рекомендую. Остальным проще на такси (иногда таксисты рассказывают не меньше) правда в этом случае закладывайте + 1 час на перемещение внутри комплекса пешком.

А вот дополнение:
80% времени сопровождающий нас человек был в своем телефоне, результатом чего был факт того что он нас потерял- мы увлеклись экспонатом а он не поднимая глаза от телефона ушел по программе вперёд. Пришлось звонить выяснять как друг друга найти.
Кстати по поводу потраченного его драгоценного времени: в конце программы мы были поставлены перед фактом что водитель хочет кушать. ~30 минут его ждали. Именно так. Дословно:,,вы как хотите а я пойду поем,,. Мы с таким никогда не сталкивались.

Спасибо трипстеру за возможность оставлять отзывы!

Александр
Александр
Ответ организатора:
Дмитрий, здравствуйте!
Не ожидал от вас такой отзыв.
Данная поездка включает мою работу весь день на автомобиле бизнес-класса со встречей вас в
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центре Москвы и отвозом обратно. Пробег автомобиля составляет более 200 километров.
По рассказу вы не совсем правы, к сожалению: всю дорогу туда я вам рассказывал о Москве, так как я аккредитованный московский экскурсовод, фактически у вас дополнительно было обзорная экскурсия, плюс о войне рассказ на несколько часов. В самом парке мы обошли деревню Юшково, где показана выставка техники под открытым небом, я вам подробно рассказал о храме и этапах его строительства, о скульпторах Салавате Щербакове, Даши Намдакове, об академии Сергея Андрияки, мы изучали мозаики в храме и прошли все полтора километра музея. К сожалению, вы не цените работу специалистов, и возможно, действительно, вам стоит брать в следующий раз такси.

М
21 окт 2024
Благодарим Александра за чудесный день! Это был подарок пожилому человеку на день рождения. Но компания у нас была разношерстная, темп разный, а людей в музее много. Александр сумел держать нас всех в поле своего внимания, при этом все-таки сделал акцент на нашем имениннике, подстроившись под его темп и интересы. Подарок удался!!!
Л
10 окт 2024
Поездка была довольно комфортной, нам не повезло с погодой, но это компенсировалось тем, что в Храме и музее было мало людей и мы прекрасно все посмотрели. Александр интересным рассказом сопровождал
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экскурсию, очень хорошо рассказал об иконах и устройстве и строительстве Храма.
В Храме можно находиться весь день, рассматривая чудесные мозаики, витражи, барельефы и конечно иконы.
При входе в верхний храм поражает изображение Христа, на алтарем.

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