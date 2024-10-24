Наша поездка будет максимально комфортна. Экскурсия — неспешна и насыщена информацией. Мы отправимся в музей «1418 шагов к Победе», где поговорим о главных сражениях ВОВ. Увидим немецкие и советские танки, зенитки и «Катюшу». В деталях рассмотрим храм Вооружённых сил — от барельефов до убранства. А если будем в парке вечером, увидим и его эффектную подсветку.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание экскурсии
Мы проедем 50 км по Минскому шоссе. По пути я расскажу вам об истории Москвы и этапах её развития.
В парке «Патриот»:
- Мы посетим выставку под открытом небом «Бой у деревни Юшково»
- Обойдём вокруг грандиозного храма Вооружённых сил РФ, познакомимся с цифровым символизмом его размеров, осмотрим барельефы Салавата Щербакова у апсиды храма, зажжём свечу у памятника «Матерям победителей»
- Посетим верхний храм: впечатлимся его мозаиками и витражами, прикоснёмся к реликвиям собора, изучим уникальные иконы
- В нижнем храме увидим баптистерий и наберём святой воды
- Пообедаем в трапезной или в одном из многочисленных кафе на площади перед храмом
- Зайдём в музей «1418 шагов к Победе»: поговорим о представленных здесь экспонатах, а также о самых важных этапах Великой Отечественной войны. Попробуем отыскать ваших предков-участников ВОВ на интерактивных экранах и зажжём свечу в память о них
После окончания нашей экскурсии мы можем вернуться в Москву или продолжить знакомство с парком, посетив музей танков ВОВ или Партизанскую деревню, где подают походную армейскую еду.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике Chery Tiggo 8 pro max, Hyundai Creta, LiXiang L7 или Škoda Karoq
- При поездке с детьми сообщите об этом гиду заранее
Дополнительные расходы (по желанию)
- К основной программе можно добавить посещение Музейной площадки N1 с техникой с СВО, Партизанской деревни и музея танков (без экскурсии гида — он будет вас ожидать). В таком случае дополнительно оплачиваются билеты, время ожидания гида и проезд на платную территорию парка — подробности в переписке
- Питание оплачивается вами самостоятельно — на месте есть столовая и несколько кафе. Рекомендую запланировать перекус, так как программа длительная
- При встрече за МКАД или из удалённых частей Москвы возможна доплата за трансфер — уточняйте в переписке
- Также возможна организация экскурсии на микроавтобусе для большего числа участников
- Возможен проезд по платной дороге, что сократит время в пути и позволит увеличить время пребывания на месте
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 5261 туриста
Александр — историк, аккредитованный гид по Москве, кандидат исторических наук (МГУ им. М. В. Ломоносова), доцент московского ВУЗа. Работаю с командой профессиональных местных гидов. Ждём встречи с вами в Москве и городах Золотого кольца России!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
24 окт 2024
Видит Бог я хотел оставить отзыв перечислив только хорошее и нейтральное и поставив оценку 3 (ну что поделать если хорошего было не много), а негатив не писать. Но спустя 5
Александр
Ответ организатора:
Дмитрий, здравствуйте!
Не ожидал от вас такой отзыв.
Данная поездка включает мою работу весь день на автомобиле бизнес-класса со встречей вас в
Не ожидал от вас такой отзыв.
Данная поездка включает мою работу весь день на автомобиле бизнес-класса со встречей вас в
М
Мария
21 окт 2024
Благодарим Александра за чудесный день! Это был подарок пожилому человеку на день рождения. Но компания у нас была разношерстная, темп разный, а людей в музее много. Александр сумел держать нас всех в поле своего внимания, при этом все-таки сделал акцент на нашем имениннике, подстроившись под его темп и интересы. Подарок удался!!!
Л
Лариса
10 окт 2024
Поездка была довольно комфортной, нам не повезло с погодой, но это компенсировалось тем, что в Храме и музее было мало людей и мы прекрасно все посмотрели. Александр интересным рассказом сопровождал
Входит в следующие категории Москвы
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