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минут опубликования отзыва мне пришло сообщение что он потратил на нас много времени (обычно на оценку 3 отклик представителя услуги из разряда,,мы постараемся учесть … …,,).



Вот мой первоначальный отзыв дословно::



В целом все было хорошо. Прекрасный трансфер от дома и назад домой, соблюдён временной регламент.

В цифрах это выглядит так: затраты=18т. р. Яндекс такси в обе стороны стоит 4т. р. по факту за экскурсию оплачено 12 т. р за 6 часов. Когда я в других местах платил подобные деньги (4 тысячи за 2 часа или 12 тысяч за 6 часов - не принципиально - объехали мы пол страны и немалую часть мира) - за такие деньги обычно экскурсовод не молчит ни минуты. Здесь же за 12тр - несколько базовых фактов о войне по дороге и базовые цифры/фамилии о кубинском комплексе. Тем кому +- 10 тысяч рублей к цене - не существенное удорожание дня - однозначно рекомендую. Остальным проще на такси (иногда таксисты рассказывают не меньше) правда в этом случае закладывайте + 1 час на перемещение внутри комплекса пешком.



А вот дополнение:

80% времени сопровождающий нас человек был в своем телефоне, результатом чего был факт того что он нас потерял- мы увлеклись экспонатом а он не поднимая глаза от телефона ушел по программе вперёд. Пришлось звонить выяснять как друг друга найти.

Кстати по поводу потраченного его драгоценного времени: в конце программы мы были поставлены перед фактом что водитель хочет кушать. ~30 минут его ждали. Именно так. Дословно:,,вы как хотите а я пойду поем,,. Мы с таким никогда не сталкивались.



Спасибо трипстеру за возможность оставлять отзывы!