Билеты
Экскурсия в Оружейную палату
Откройте для себя уникальные артефакты в Оружейной палате Кремля. Без очередей и с билетом в руках, вы сможете насладиться историей России в полной мере
Начало: В районе станции метро «Библиотека им. Ленина»
5 сен в 13:30
12 сен в 13:30
2800 ₽ за билет
Билеты
Экскурсия в Оружейную палату
Погрузитесь в историю, посещая Оружейную палату и Александровский сад. Без очередей, с увлекательными рассказами и захватывающими видами
Начало: У станции метро «Площадь революции»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 11:00
Сегодня в 11:00
5 сен в 11:00
3400 ₽ за билет
Индивидуальная
до 10 чел.
Музейная миля Москвы: экскурсия, вдохновлённая искусством
Пройти по следам великих художников и коллекционеров
Начало: У метро «Кропоткинская»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6500 ₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «В Алмазный фонд и Оружейную палату»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Москве
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Москве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Москве в августе 2025
Сейчас в Москве в категории "В Алмазный фонд и Оружейную палату" можно забронировать 3 экскурсии от 2800 до 6500. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Забронируйте экскурсию в Москве на 2025 год по теме «В Алмазный фонд и Оружейную палату», 20 ⭐ отзывов, цены от 2800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь