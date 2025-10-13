На нашей неспешной прогулке вы узнаете: как появился Тверской бульвар и откуда на нем взялся Дуб исполнения желаний, как познакомились Пушкин и Гончарова, как выглядел бульвар в начале позапрошлого века
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Экскурсия пройдет в одном очень интересном месте — на Тверской бульваре. Он застал времена балов, первый ресторан «Яр» и солдат Наполеона. По его брусчатке когда-то гуляли Пушкин, Есенин, Цветаева и Булгаков, а затем тут же гремели революционные парады и лозунги. Его прошлое тесно связано с «ярмаркой московских невест» и водкой «Смирновка». Помимо этого, мы вспомним жизнь широко известной русской драматической актрисы Малого театра М. Ермоловой и закулисные истории театра советской эпохи. Бронируйте билеты и наслаждайтесь интеллигентной прогулкой в небольшой группе, а наши гиды сделают все возможное, чтобы Тверской бульвар стал для вас Бульваром с большой буквы. Важная информация:
- Экскурсия начинается и заканчивается у метро «Тверская»/«Пушкинская», мы пройдём Тверской бульвар по кругу.
- Прогулка будет интересна детям от 12 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком.
По субботам в 13:00
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Где начинаем и завершаем?
Начало: Около метро "Тверская"/"Пушкинская" (возле памятника Пушкину)
Завершение: Метро "Тверская"/"Пушкинская", возможно окончание с незначительным отклонением от маршрута по согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: По субботам в 13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 окт 2025
Потрясающая экскурсия, очень интересно, вкусно и насыщенно, экскурсовод просто талант, посмотрела на Тверской бульвар по -новому, каждый дом заиграл новыми красками, судьбы истории и тайны. Обязательно пойду еще раз
О
Ольга
2 июн 2025
Входит в следующие категории Москвы
