1 чел.
По популярности
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4 часа
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Групповая
2 часа
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завтра в 19:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
2 часа
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
9 июня в 20:00
10 июня в 08:30
6 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства
Начало: На Пушкинской площади
13 июня в 19:00
14 июня в 17:00
3 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
3.5 часа
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Театральная Москва
Узнать о театрах столицы и жизнях замечательных людей
Начало: У метро "Тверская" или "Пушкинская"
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 000₽ за всё до 15 чел.
Квест
3 часа
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599₽ за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
Прикоснуться к творческим хроникам столицы, поесть пирожки Цветаевой и сочинить собственный стих
Начало: На Пушкинской площади
Расписание: в субботу в 16:00
15 июня в 16:00
22 июня в 16:00
750₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Шехтель - Моцарт русского модерна
Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века
Начало: У метро Маяковская
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
По Твербулю с гитарой
Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1 час
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Начало: Тверская улица, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090₽ за человека
Индивидуальная
1 час
По Никитскому и Тверскому бульварам
Начало: Станция метро «Арбатская»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Аудиогид
1.5 часа
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
Познакомиться с моментами жизни знаменитого поэта на аудиоэкскурсии с проводником-волшебником
Начало: У входа в сад «Эрмитаж»
Расписание: в воскресенье в 15:00
15 июня в 16:30
16 июня в 15:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Бульвар поэзии и истории
Совершить путешествие в прошлое и узнать, кто жил на Тверском бульваре в разные времена
Начало: В районе метро «Тверская»
Завтра в 16:00
14 июня в 15:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Женщины Тверского бульвара
Изучить удивительные женские судьбы, оставившие след в облике Москвы и памяти поколений
Начало: На Пушкинской площади
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Квест
2 часа
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его
Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия6 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Являясь коренными москвичами, почерпнули для себя много нового и интересного. 2 часа пролетели как один миг. Обязательно буду рекомендовать друзьям.
- ЛЛия3 июня 2024Все супер! Брали индивидуальную экскурсию. Было интересно и комфортно.
- ИИгорь3 июня 2024уже не первый раз пользуемся услугами Ирины, всё, как всегда, прелестно
- ММария1 июня 2024Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
- ММария28 мая 2024Сегодня у нас была замечательная прогулка. Артем смог заинтересовать учеников 10 класса своим увлекательным рассказом,все остались очень довольны. Он рассказывал
- ДДмитрий27 мая 2024Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
- ЕЕкатерина26 мая 2024Отличная очень познавательная экскурсия, узнала очень много нового и интересного не только о театральной Москве, но и об истории города. Огромное при огромное спасибо гиду Сергею.
- ЗЗарина24 мая 2024Очень понравилась экскурсия, маршрут продуманный, в следующих поездках снова хотим обратиться к Ирине 🌸
- ТТатьяна20 мая 202419.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей
- ВВарвара16 мая 2024Большое спасибо Марие за замечательную прогулку! Узнали интересные факты о Фаине Георгиевне, вспомнили замечательные фильмы и её искрометные цитаты! Прогулка не утомительная по пройденному расстоянию, но насыщенная по информации.
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Тверской бульвар»
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