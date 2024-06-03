Экскурсии по Тверскому бульвару

Найдено 20 экскурсий в категории «Экскурсии по Тверскому бульвару» в Москве, цены от 599 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
🚶 Пешая
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
85 отзывов
Прогулка по Москве писателей: истории и легенды с филологом
Откройте тайны писательской Москвы в компании эксперта. Уникальный маршрут по следам великих литераторов
Начало: От СТ.М. «Маяковская»
9 июня в 13:00
11 июня в 15:00
74285 200 за всё до 11 чел.
Москва театральная. Какие спектакли смотреть?
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
20 отзывов
Москва театральная: секреты и истории за кулисами великих театров
Погрузитесь в мир московского театра: истории, секреты успеха и уникальные маршруты от профессионала. Экскурсия, которая изменит ваше восприятие театра
Начало: перед входом в театр им. Моссовета
13 июня в 12:00
14 июня в 12:00
8 000 за всё до 5 чел.
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
648 отзывов
Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
Начало: СТ.М. Маяковская (ступеньки Театра Сатиры)
Расписание: Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 19:30
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 400 за человека
Экскурсия в особняк Рябушинского
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
60 отзывов
Экскурсия в особняк Рябушинского
Начало: Ул. Малая Никитская, 6/2с5
Завтра в 12:00
9 июня в 15:30
1 999 за человека
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
По следам прекрасных дам: знаменитые москвички в истории Москвы
Узнать о женщинах, чьи тайны хранят роскошные особняки в переулках Тверской
Начало: Пушкинская площадь, памятник А.С. Пушкину
Завтра в 19:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 20 чел.
Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Игровая экскурсия «Узнаем Москву»: Тверской и Никитский бульвары
Откройте для себя тайны Москвы в увлекательной прогулке по историческим бульварам с игровыми элементами
Начало: У метро Арбатская
9 июня в 20:00
10 июня в 08:30
6 900 за всё до 10 чел.
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Упоительный Тверской бульвар: любовь, закаты и прогулки
Романтическо-светские грани истории бульвара, желания у двухсотлетнего дуба и уроки кокетства
Начало: На Пушкинской площади
13 июня в 19:00
14 июня в 17:00
3 500 за всё до 3 чел.
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
39 отзывов
Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
Театрализованное путешествие в мир легенд, старинных преданий и мистических секретов столицы
Начало: в районе СТ.М. Маяковская
Завтра в 19:30
12 июня в 19:30
1 400 за человека
Театральная Москва
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Театральная Москва
Узнать о театрах столицы и жизнях замечательных людей
Начало: У метро "Тверская" или "Пушкинская"
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
от 1 000 за всё до 15 чел.
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
«Мастер, Маргарита и Москва». Аудиогид и квест
Проникнуть в мир булгаковских героев через аудиоперфоманс и интерактивные задания
Начало: В районе СТ.М. «Маяковская»
Завтра в 00:00
9 июня в 00:00
599 за экскурсию
Фаина Раневская и её московские истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
6 отзывов
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: возле станции метро «Маяковская»
10 июня в 19:00
11 июня в 19:00
от 5 500 за всё до 8 чел.
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
2 отзыва
Литературная прогулка по Москве с пикником и буриме
Прикоснуться к творческим хроникам столицы, поесть пирожки Цветаевой и сочинить собственный стих
Начало: На Пушкинской площади
Расписание: в субботу в 16:00
15 июня в 16:00
22 июня в 16:00
750 за человека
Шехтель - Моцарт русского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Шехтель - Моцарт русского модерна
Познакомиться с удивительными проектами самого яркого и одаренного русского зодчего начала 20 века
Начало: У метро Маяковская
12 июня в 10:00
17 июня в 10:00
7 000 за всё до 6 чел.
По Твербулю с гитарой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
По Твербулю с гитарой
Экскурсия-концерт по одному из самых красивых бульваров Москвы
16 июня в 08:00
22 июня в 08:00
8 500 за всё до 10 чел.
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час
Путешествие сквозь века: Тверская улица (аудиоэкскурсия в приложении)
Начало: Тверская улица, 9
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время, напишите его в комментарии
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
1 090 за человека
По Никитскому и Тверскому бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
По Никитскому и Тверскому бульварам
Начало: Станция метро «Арбатская»
Расписание: См. календарь
Завтра в 09:00
9 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
Групповая прогулка с Часовщиком: история жизни А.С. Пушкина в Москве
Познакомиться с моментами жизни знаменитого поэта на аудиоэкскурсии с проводником-волшебником
Начало: У входа в сад «Эрмитаж»
Расписание: в воскресенье в 15:00
15 июня в 16:30
16 июня в 15:00
2 200 за человека
Бульвар поэзии и истории
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Бульвар поэзии и истории
Совершить путешествие в прошлое и узнать, кто жил на Тверском бульваре в разные времена
Начало: В районе метро «Тверская»
Завтра в 16:00
14 июня в 15:00
4 000 за всё до 6 чел.
Женщины Тверского бульвара
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Женщины Тверского бульвара
Изучить удивительные женские судьбы, оставившие след в облике Москвы и памяти поколений
Начало: На Пушкинской площади
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
5 500 за всё до 4 чел.
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
Детский квест с красочным путеводителем «По следам Пушкина»
В лёгком игровом формате узнать о жизни великого поэта, а также об улочках и домах, окружавших его
Начало: У памятника Пушкину (м. Пушкинская/Тверская/Чеховс...
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лия
    3 июня 2024
    Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
    Все супер! Брали индивидуальную экскурсию. Было интересно и комфортно.
  • И
    Игорь
    3 июня 2024
    Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
    уже не первый раз пользуемся услугами Ирины, всё, как всегда, прелестно
  • М
    Мария
    1 июня 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие предстали на экскурсии Артема
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    Александровича Гаспарова. А всё потому, что он умеет передавать не сухие факты, а малоизвестные истории из жизни классиков. Мы шли на экскурсию "Москва писателей", а попали на дружескую прогулку с историей от основания столицы до наших дней. Благодаря эрудированности и многочисленным образованиям экскурсовода вы прочувствуете культурологический контекст насыщенной литературной жизни в Москве, воссозданный из разных источников и приправленный историческими фотографиями, филологическими байками с реминисценциями из кино и мировой литературы. Даже если вы изучали столицу, вам будет чему удивиться.

    Дарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другиеДарила экскурсию подруге на день рождения. Вот ее отзыв. Живой Пушкин, Пастернак, Ахматова, Чехов и другие
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Москва писателей: уютная прогулка по центру с филологом
    Сегодня у нас была замечательная прогулка. Артем смог заинтересовать учеников 10 класса своим увлекательным рассказом,все остались очень довольны. Он рассказывал
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    простым и понятным для детей языком, была подобрана очень интересная информация, которая пригодится для сдачи ЕГЭ в будущем, а также мы узнали много нового и интересного из жизни великих писателей.

  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Театрализованный тур «Привидения и ведьмы Москвы» с графом Сен-Жерменом
    Весело, интересно и атмосферно. И покатались и погуляли. Артистичный позитивный Сен Жермен) Посетили много интересных мест. Хорошо бы санитарную остановку чуть пораньше)
  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Театральная Москва
    Отличная очень познавательная экскурсия, узнала очень много нового и интересного не только о театральной Москве, но и об истории города. Огромное при огромное спасибо гиду Сергею.
  • З
    Зарина
    24 мая 2024
    Узнаем Москву, играя: по Тверскому и Никитскому бульварам
    Очень понравилась экскурсия, маршрут продуманный, в следующих поездках снова хотим обратиться к Ирине 🌸
  • Т
    Татьяна
    20 мая 2024
    Фаина Раневская и её московские истории
    19.05 была на этой экскурсии с Марией-молодой, но уже очень эрудированной девушкой, прекрасно изучившей эту непростую тему, и прекрасно умеющей
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    донести любопытный материал до туриста. Подача материала сопровождается фото, видео отрывками, викториной и даже призами. Проходит в формате живого, непринужденного общения-диалога, иногда уходит более глубже в смежные темы в моментах пересечения с ними. Живо, интересно, познавательно и конструктивно-мое мнение.

  • В
    Варвара
    16 мая 2024
    Фаина Раневская и её московские истории
    Большое спасибо Марие за замечательную прогулку! Узнали интересные факты о Фаине Георгиевне, вспомнили замечательные фильмы и её искрометные цитаты! Прогулка не утомительная по пройденному расстоянию, но насыщенная по информации.
  • Г
    Гурина
    12 мая 2024
    Привидения Москвы: автобусная экскурсия с графом Сен-Жерменом
    В первые посетила такого рода экскурсию, очень понравилось, поеду обязательно ещё, спасибо большое организаторам, интересно было всей семье (45,24 и 14 лет), все в восторге

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Экскурсии по Тверскому бульвару»

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