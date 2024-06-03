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Александровича Гаспарова. А всё потому, что он умеет передавать не сухие факты, а малоизвестные истории из жизни классиков. Мы шли на экскурсию "Москва писателей", а попали на дружескую прогулку с историей от основания столицы до наших дней. Благодаря эрудированности и многочисленным образованиям экскурсовода вы прочувствуете культурологический контекст насыщенной литературной жизни в Москве, воссозданный из разных источников и приправленный историческими фотографиями, филологическими байками с реминисценциями из кино и мировой литературы. Даже если вы изучали столицу, вам будет чему удивиться.