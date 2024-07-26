История и тайны Тверского бульвара

Самый первый, самый красивый и самый короткий бульвар Москвы - на групповой экскурсии
Отправляемся в одно очень интересное место — на Тверской бульвар. Он застал времена балов, первый ресторан «‎Яр» и солдат Наполеона. Здесь родился Герцен, гуляли Пушкин, Есенин, Цветаева и Булгаков. Его прошлое тесно связано с «‎ярмаркой московских невест», водкой «‎Смирновка» и революцией. Также мы вспомним жизнь М. Ермоловой и закулисные истории театра советской эпохи.
5
1 отзыв
История и тайны Тверского бульвара
История и тайны Тверского бульвара
История и тайны Тверского бульвара
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Как появился Тверской бульвар и откуда взялся на нём Дуб исполнения желаний.
  • Как познакомились Пушкин и Гончарова.
  • Как выглядел бульвар в начале 19 века и что писал о нём Герцен в «‎Былое и думы».
  • Где жили на Тверском бульваре декадентские нимфы любви.
  • Как получились, что один и тот же дом строили великий архитектор начала 19 века и гениальный зодчий 20 века.
  • Как случай, произошедший на бульваре, повлиял на историю женского макияжа в России.
  • Куда и почему переезжал Пушкин и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается и заканчивается у метро «Тверская»/«Пушкинская», мы пройдём Тверской бульвар по кругу.
  • Прогулка будет интересна детям от 12 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком.
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (детали уточняйте в личном сообщении).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

в четверг в 19:00, в субботу в 20:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный472 ₽
Льготный378 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00, в субботу в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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26 июл 2024
Посетили экскурсию 25.07.24. в составе трех человек. Прекрасная познавательная экскурсия и замечательный гид Марина. Более чем довольны. Узнали много нового, и благодаря грамотной подаче материала экскурсоводом - все запомнили.
Искренняя благодарность Марине за чудесный вечер! Хочется посетить с ней и другие экскурсии.

Входит в следующие категории Москвы

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