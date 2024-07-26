Отправляемся в одно очень интересное место — на Тверской бульвар. Он застал времена балов, первый ресторан «Яр» и солдат Наполеона. Здесь родился Герцен, гуляли Пушкин, Есенин, Цветаева и Булгаков. Его прошлое тесно связано с «ярмаркой московских невест», водкой «Смирновка» и революцией. Также мы вспомним жизнь М. Ермоловой и закулисные истории театра советской эпохи.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы узнаете:
- Как появился Тверской бульвар и откуда взялся на нём Дуб исполнения желаний.
- Как познакомились Пушкин и Гончарова.
- Как выглядел бульвар в начале 19 века и что писал о нём Герцен в «Былое и думы».
- Где жили на Тверском бульваре декадентские нимфы любви.
- Как получились, что один и тот же дом строили великий архитектор начала 19 века и гениальный зодчий 20 века.
- Как случай, произошедший на бульваре, повлиял на историю женского макияжа в России.
- Куда и почему переезжал Пушкин и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия начинается и заканчивается у метро «Тверская»/«Пушкинская», мы пройдём Тверской бульвар по кругу.
- Прогулка будет интересна детям от 12 лет. Детям младше может быть тяжело воспринимать информацию по теме и много ходить пешком.
- По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (детали уточняйте в личном сообщении).
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
в четверг в 19:00, в субботу в 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|472 ₽
|Льготный
|378 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро "Тверская"/"Пушкинская"
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг в 19:00, в субботу в 20:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2478 туристов
Мы сообщество гидов, в лёгкой и увлекательной форме проводящих экскурсии по самым красивым и знаковым городам мира. В нашей команде режиссёры, актёры, писатели, журналисты и музыканты. Люди, глубоко увлечённые историей своего города и темами, которым посвящены их прогулки. Мы стремимся к тому, чтобы всегда было интересно как гостям, так и жителям города. С нетерпением ждём вас на наших прогулках!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
26 июл 2024
Посетили экскурсию 25.07.24. в составе трех человек. Прекрасная познавательная экскурсия и замечательный гид Марина. Более чем довольны. Узнали много нового, и благодаря грамотной подаче материала экскурсоводом - все запомнили.
Искренняя благодарность Марине за чудесный вечер! Хочется посетить с ней и другие экскурсии.
Искренняя благодарность Марине за чудесный вечер! Хочется посетить с ней и другие экскурсии.
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