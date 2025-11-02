Мои заказы

Свидание с Москвой каждый день

Откройте для себя многослойную историю Москвы, гуляя по её улицам и мостам. Узнайте, как город развивался и восставал из пепла
Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Москвы, пройдя по её знаменитым улицам и мостам.

Участники увидят архитектурные шедевры, такие как храм Христа Спасителя и Патриарший мост, а также узнают о многовековой истории столицы.

Маршруты начинаются у станции метро «Смоленская» и охватывают ключевые достопримечательности, включая Арбат и Садовое кольцо. Это идеальный способ познакомиться с Москвой и её культурным наследием
4.9
26 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Погружение в историю Москвы
  • 🌉 Виды на знаменитые мосты и реки
  • 🏙️ Архитектурные шедевры столицы
  • 🚶‍♂️ Увлекательные пешие маршруты
  • 🗺️ Возможность увидеть ключевые достопримечательности
Свидание с Москвой каждый день© Российская команда гидов
Свидание с Москвой каждый день© Российская команда гидов
Свидание с Москвой каждый день© Российская команда гидов
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 15:15

Что можно увидеть

  • Арбат
  • Храм Христа Спасителя
  • Патриарший мост
  • Садовое кольцо
  • Ростовская набережная
  • Москва-сити

Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два познавательных и неочевидных маршрута, которые покажут Москву во всей красе. Для полноты впечатления о городе мы советуем пройти оба, но каждый из них по-своему нестандартен и будет интересен любому путешественнику, желающему познакомиться со столицей поближе. Оба маршрута начинаются у станции метро «Смоленская».

Красный маршрут: от Старого Арбата — к центру столицы

Мы окажемся на первой пешеходной улице Москвы, открытой для туристов в далеком 1986 году. Заглянем в арбатские переулки, погуляем по легендарному Гоголевскому, в прошлом Пречистенскому бульвару, полюбуемся величественными дворцами, старинными классическими особняками и доходными домами в стиле модерн. Затем окажемся в саду скульптур «Экология» Бурганова и у храма Христа Спасителя, поговорим о его непростой судьбе и впечатлимся архитектурой. И пройдём по Патриаршему мосту — лучшей смотровой площадке в Москве, с которого открывается потрясающий вид на Московский Кремль, Красную площадь и Замоскворечье.

Маршрут:

Арбат: музей-квартира Пушкина, доходные дома Хромовой, Панюшева, памятник Окуджаве, Спасопесковская площадка, стена Цоя, театр Вахтангова, Дом актера, дом Марины Цветаевой, сад скульптур «Экология», Гоголевский бульвар, памятник Шолохову, усадьба Замятина-Третьякова, дом княжны Волконской, храм Христа Спасителя, Патриарший мост.

Синий маршрут: от Садового кольца до площади Европы

В начале нашей экскурсии мы пройдём по так называемой границе Москвы 17 века — Садовому кольцу — и узнаем, как развивался город на протяжении более 870 лет. Прогуляемся по знаменитой улице Плющиха и заглянем в Ростовские переулки. С Ростовской набережной вы полюбуетесь видом на сталинские высотки, Белый дом, Киевский вокзал и Москву-Сити. Далее мы перейдём на другой берег Москва-реки по панорамному пешеходному мосту Богдана Хмельницкого, а завершится экскурсия у поющего фонтана на площади Европы и торгово-развлекательного центра Европейский, одного из самых популярных и современных пассажей в Москве.

Маршрут:

Садовое кольцо, Арбат, Смоленский гастроном (Торгсин), МИД, Смоленская-Сенная площадь, ул. Плющиха, особняк Л. Толстого, доходный дом Селиной, Дом Архитекторов, Ростовская набережная, смотровая площадка, гимназия Алфёровых, пешеходный мост Хмельницкого, Москва-сити, МГУ, Воробьёвы горы, Новодевичий монастырь, Храм Воздвижения Креста, Бережковская набережная, площадь Европы.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Кому подходит экскурсия

  • Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту
  • Программа будет интересна и тем, кто впервые в Москве, и частым гостям города

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по двум ежедневно чередующимся маршрутам. С картой маршрута и расписанием можно ознакомиться в разделе «Фото»
  • Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки и фотопаузы с выгодным ракурсом у достопримечательностей
  • Экскурсия проводится без наушников
  • В конце экскурсии вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Москве, обсудить экскурсию и обменяться впечатлениями!

ежедневно в 15:15

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1500 ₽
Дети до 8 лет включительноБесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Смоленская»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Российская команда гидов
Российская команда гидов — ваша команда гидов в Москве
Провели экскурсии для 2118 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15 Россия» — сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Смоленск в 15:15, Казань в 15:15, Нижний Новгород в 15:15, Кострома в 15:15… — в любом
читать дальше

из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
23
4
3
3
2
1

Фотографии от путешественников

Свидание с Москвой каждый день (Наталья)Свидание с Москвой каждый день (Наталья)Свидание с Москвой каждый день (Наталья)Свидание с Москвой каждый день (Надежда)Свидание с Москвой каждый день (Надежда)Свидание с Москвой каждый день (Надежда)Свидание с Москвой каждый день (Надежда)Свидание с Москвой каждый день (Екатерина)Свидание с Москвой каждый день (Екатерина)Свидание с Москвой каждый день (Екатерина)Свидание с Москвой каждый день (ШараповаЛМ)Свидание с Москвой каждый день (ШараповаЛМ)Свидание с Москвой каждый день (ШараповаЛМ)Свидание с Москвой каждый день (ШараповаЛМ)Свидание с Москвой каждый день (ШараповаЛМ)Свидание с Москвой каждый день (ШараповаЛМ)Свидание с Москвой каждый день (елена)Свидание с Москвой каждый день (елена)Свидание с Москвой каждый день (елена)Свидание с Москвой каждый день (елена)Свидание с Москвой каждый день (елена)Свидание с Москвой каждый день (Ирина)Свидание с Москвой каждый день (Ирина)Свидание с Москвой каждый день (Ирина)Свидание с Москвой каждый день (Ирина)Свидание с Москвой каждый день (Ирина)Свидание с Москвой каждый день (Алексей)Свидание с Москвой каждый день (Алексей)Свидание с Москвой каждый день (Алексей)Свидание с Москвой каждый день (Алексей)
Наталья
Наталья
2 ноя 2025
Для меня этот маршрут оказался необычным, хотя я часто бываю в Москве и неплохо знаю столицу. В ходе экскурсии увидела и узнала много интересных деталей.
Для меня этот маршрут оказался необычным, хотя я часто бываю в Москве и неплохо знаю столицу.Для меня этот маршрут оказался необычным, хотя я часто бываю в Москве и неплохо знаю столицу.Для меня этот маршрут оказался необычным, хотя я часто бываю в Москве и неплохо знаю столицу.
Э
Эльвира
8 окт 2025
Прекрасная экскурсия с гидом Юлией. Ни на минуту не дала заскучать. Живой язык, юмор и знание истории. С удовольствием приду на второй маршрут
Т
Татьяна
29 сен 2025
Замечательный экскурсовод Юлия заряжает любовью к Москве. Несмотря на холодную погоду, встреча была очень теплой. Большое спасибо!
Н
Надежда
29 июл 2025
Были 2 дня в Москве и в один из дней выбрали эту экскурсию по совету друзей. Мы опаздывали, и,хотя было указано, что экскурсовод трубку не берёт во время экскурсии, она
читать дальше

была на связи, сама подсказала,куда нам подойти, чтобы встретиться. За что спасибо большое. Было очень интересно, новые локации, новые факты. Москва открылась совсем с другой стороны. Теперь в каждый приезд будем ходить на какую-нибудь экскурсию.

Были 2 дня в Москве и в один из дней выбрали эту экскурсию по совету друзей.
Елена
Елена
20 июл 2025
Спасибо гиду! Очень интересная экскурсия и подача материала, с юмором и стихами)))
Надежда
Надежда
17 июл 2025
Очень насыщенная программа, интересные факты, классный маршрут, приятный экскурсовод! Обязательно пойду еще на синий маршрут!
Очень насыщенная программа, интересные факты, классный маршрут, приятный экскурсовод! Обязательно пойду еще на синий маршрут!Очень насыщенная программа, интересные факты, классный маршрут, приятный экскурсовод! Обязательно пойду еще на синий маршрут!Очень насыщенная программа, интересные факты, классный маршрут, приятный экскурсовод! Обязательно пойду еще на синий маршрут!
У
Ушакова
11 июл 2025
Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Экскурсия оказалась индивидуальной, что очень понравилось. Приятно удивило содержание, не только исторические факты, архитектура, так это ещё сопровождалось стихами поэтов, которые проживали в этих исторических домах. Добра и здоровья вам, новых интересных маршрутов.
Екатерина
Екатерина
30 июн 2025
Спасибо за чудесную экскурсию, всем советую посетить 👍❤️
Спасибо за чудесную экскурсию, всем советую посетить 👍❤️Спасибо за чудесную экскурсию, всем советую посетить 👍❤️Спасибо за чудесную экскурсию, всем советую посетить 👍❤️
О
Ольга
30 июн 2025
Прошлись с гидом Татьяной Ивановной по синему маршруту 30 июня. Замечательная ознакомительная пешеходная экскурсия,.
Много интересных фактов про Арбат, Плющиху, переулки. Татьяна Ивановна рассказала о строительстве метрополитена в центре Москвы. О Москва Сити, Новодевичьем монастыре, о строительстве и заселении основных зданиий на пути следования. После данной экскурсии складывается дальнейший план посещения знаковых мест. Спасибо огромное гиду.
ШараповаЛМ
ШараповаЛМ
27 июн 2025
Данный маршрут уже посоветовала своим знакомым! Увидела Москву не только в своём величии, но и тихую, спокойную, размеренную! Много узнала нового, обязательно побываю на других маршрутах, как только представится возможность. Спасибо организаторам и, конечно, экскурсоводу!!!!!
Данный маршрут уже посоветовала своим знакомым! Увидела Москву не только в своём величии, но и тихую,Данный маршрут уже посоветовала своим знакомым! Увидела Москву не только в своём величии, но и тихую,Данный маршрут уже посоветовала своим знакомым! Увидела Москву не только в своём величии, но и тихую,Данный маршрут уже посоветовала своим знакомым! Увидела Москву не только в своём величии, но и тихую,Данный маршрут уже посоветовала своим знакомым! Увидела Москву не только в своём величии, но и тихую,Данный маршрут уже посоветовала своим знакомым! Увидела Москву не только в своём величии, но и тихую,
елена
елена
26 июн 2025
Я турист из Новороссийска. Была на экскурсии 25.06.25г. С экскурсоводом Юлией. . К сожалению небольшой дождь помешал, наверное, собрать группу и я была на экскурсии одна. Но это не стало
читать дальше

причиной отмены экскурсии. Юлия провела полноценную экскурсию по историческим местам Москвы,, обратитла внимание на элементы декора и разных стилей старинных особняков, интересных памятников. . Хочется отметить, что Юлия замечательный рассказчик, отличный знаток истории. Маршрут логично выстроен. 2 часа прогулки с местным жителем позволил заново открыть для себя Москву. Очень благодарна за эту незабываемую экскурсию Юлии. Порекомендую ли я друзьям? Однозначно да!

Я турист из Новороссийска. Была на экскурсии 25.06.25г. С экскурсоводом Юлией. . К сожалению небольшой дождьЯ турист из Новороссийска. Была на экскурсии 25.06.25г. С экскурсоводом Юлией. . К сожалению небольшой дождьЯ турист из Новороссийска. Была на экскурсии 25.06.25г. С экскурсоводом Юлией. . К сожалению небольшой дождьЯ турист из Новороссийска. Была на экскурсии 25.06.25г. С экскурсоводом Юлией. . К сожалению небольшой дождьЯ турист из Новороссийска. Была на экскурсии 25.06.25г. С экскурсоводом Юлией. . К сожалению небольшой дождь
И
Ирина
22 июн 2025
Благодарим за прекрасную прогулку нашего экскурсовода Татьяну! Профессионал своего дела, нам провели экскурсию в составе 2-х человек даже. Благодарим за этот наполненный смыслами солнечный день!
Благодарим за прекрасную прогулку нашего экскурсовода Татьяну! Профессионал своего дела, нам провели экскурсию в составе 2-хБлагодарим за прекрасную прогулку нашего экскурсовода Татьяну! Профессионал своего дела, нам провели экскурсию в составе 2-х
И
Ирина
14 июн 2025
Были на экскурсии с детьми. Нам понравилось. Очень удобно, что дали гарнитуру: не пропустили ни одного слова! Отдельное спасибо Юлие! Безусловно влюблена в Москву и никого не оставит равно душевный!
Были на экскурсии с детьми. Нам понравилось. Очень удобно, что дали гарнитуру: не пропустили ни одногоБыли на экскурсии с детьми. Нам понравилось. Очень удобно, что дали гарнитуру: не пропустили ни одногоБыли на экскурсии с детьми. Нам понравилось. Очень удобно, что дали гарнитуру: не пропустили ни одного
А
Алексей
13 июн 2025
Все понравилось. Гид, очень интересно рассказывает, двигались не спеша, все успели. По пути зашли за отечественными духами.
Все понравилось. Гид, очень интересно рассказывает, двигались не спеша, все успели. По пути зашли за отечественными духами.Все понравилось. Гид, очень интересно рассказывает, двигались не спеша, все успели. По пути зашли за отечественными духами.Все понравилось. Гид, очень интересно рассказывает, двигались не спеша, все успели. По пути зашли за отечественными духами.Все понравилось. Гид, очень интересно рассказывает, двигались не спеша, все успели. По пути зашли за отечественными духами.Все понравилось. Гид, очень интересно рассказывает, двигались не спеша, все успели. По пути зашли за отечественными духами.
Ирина
Ирина
8 июн 2025
Экскурсии в 15:15, формат в котором уже гарантия качества. Я была на экскурсии этого формата в Костроме и осталась довольна. В Москве пошла на "синий" маршрут. Спасибо огромное Юлии за
читать дальше

прогулку. Осталась очень довольна. Приятнейших места, рассматривали Москву новую. Неспешная прогулка, по состоянию, как беседа с другом. Замечательные, неизбитые локации. Восторг от Москвы современной. Интересные моменты из истории действительной приятной тёплой Москвы. Спасибо большое, рекомендую.

Экскурсии в 15:15, формат в котором уже гарантия качества. Я была на экскурсии этого формата вЭкскурсии в 15:15, формат в котором уже гарантия качества. Я была на экскурсии этого формата вЭкскурсии в 15:15, формат в котором уже гарантия качества. Я была на экскурсии этого формата в

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии из Москвы

Итальянские каникулы в Москве
Пешая
3 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Итальянские каникулы: уникальный тур по Москве
Исследуйте итальянское наследие Москвы, наслаждаясь историями, архитектурой и кофе в стиле Рима
22 ноя в 09:30
23 ноя в 09:30
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Москве
Пешая
2 часа
25 отзывов
Групповая
Обзорная экскурсия по Москве
Прогуляйтесь по Красной площади и старинным улицам Москвы с опытным гидом. Узнайте интересные факты и истории, которые скрыты за фасадами зданий
Начало: В районе м. Библиотека им Ленина
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
14 ноя в 13:00
1100 ₽ за человека
Все грани Москвы
На машине
3.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Все грани Москвы
Если вы в Москве впервые и хотите увидеть больше, чем Красную площадь, этот маршрут для вас! Узнайте небанальные факты и насладитесь видами столицы
Сегодня в 05:30
13 ноя в 05:00
13 000 ₽ за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве