Экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в историю Москвы, пройдя по её знаменитым улицам и мостам. Участники увидят архитектурные шедевры, такие как храм Христа Спасителя и Патриарший мост, а также узнают о многовековой истории столицы. Маршруты начинаются у станции метро «Смоленская» и охватывают ключевые достопримечательности, включая Арбат и Садовое кольцо. Это идеальный способ познакомиться с Москвой и её культурным наследием

Описание экскурсии

Мы подготовили для вас два познавательных и неочевидных маршрута, которые покажут Москву во всей красе. Для полноты впечатления о городе мы советуем пройти оба, но каждый из них по-своему нестандартен и будет интересен любому путешественнику, желающему познакомиться со столицей поближе. Оба маршрута начинаются у станции метро «Смоленская».

Красный маршрут: от Старого Арбата — к центру столицы

Мы окажемся на первой пешеходной улице Москвы, открытой для туристов в далеком 1986 году. Заглянем в арбатские переулки, погуляем по легендарному Гоголевскому, в прошлом Пречистенскому бульвару, полюбуемся величественными дворцами, старинными классическими особняками и доходными домами в стиле модерн. Затем окажемся в саду скульптур «Экология» Бурганова и у храма Христа Спасителя, поговорим о его непростой судьбе и впечатлимся архитектурой. И пройдём по Патриаршему мосту — лучшей смотровой площадке в Москве, с которого открывается потрясающий вид на Московский Кремль, Красную площадь и Замоскворечье.

Маршрут:

Арбат: музей-квартира Пушкина, доходные дома Хромовой, Панюшева, памятник Окуджаве, Спасопесковская площадка, стена Цоя, театр Вахтангова, Дом актера, дом Марины Цветаевой, сад скульптур «Экология», Гоголевский бульвар, памятник Шолохову, усадьба Замятина-Третьякова, дом княжны Волконской, храм Христа Спасителя, Патриарший мост.

Синий маршрут: от Садового кольца до площади Европы

В начале нашей экскурсии мы пройдём по так называемой границе Москвы 17 века — Садовому кольцу — и узнаем, как развивался город на протяжении более 870 лет. Прогуляемся по знаменитой улице Плющиха и заглянем в Ростовские переулки. С Ростовской набережной вы полюбуетесь видом на сталинские высотки, Белый дом, Киевский вокзал и Москву-Сити. Далее мы перейдём на другой берег Москва-реки по панорамному пешеходному мосту Богдана Хмельницкого, а завершится экскурсия у поющего фонтана на площади Европы и торгово-развлекательного центра Европейский, одного из самых популярных и современных пассажей в Москве.

Маршрут:

Садовое кольцо, Арбат, Смоленский гастроном (Торгсин), МИД, Смоленская-Сенная площадь, ул. Плющиха, особняк Л. Толстого, доходный дом Селиной, Дом Архитекторов, Ростовская набережная, смотровая площадка, гимназия Алфёровых, пешеходный мост Хмельницкого, Москва-сити, МГУ, Воробьёвы горы, Новодевичий монастырь, Храм Воздвижения Креста, Бережковская набережная, площадь Европы.

Карта и расписание маршрутов — в галерее.

Кому подходит экскурсия

Тем, кто хочет успеть увидеть всё самое интересное в городе и решить, куда потом пойти самостоятельно, а также задать интересующие вопросы местному эксперту

Программа будет интересна и тем, кто впервые в Москве, и частым гостям города

Организационные детали