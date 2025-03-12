На этой индивидуальной экскурсии участники смогут увидеть Москву во всей её красе. Маршрут включает в себя знаковые места столицы: от Комсомольской площади до Арбата.
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Audi,
Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Audi,
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
- 🏙️ Уникальные виды на знаковые места Москвы
- 📚 Интересные факты об истории столицы
- ☕ Остановка с горячим чаем и сюрпризом
- 👥 Подходит для всех категорий туристов
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30
Что можно увидеть
- Комсомольская площадь
- Орликов переулок
- Мясницкая
- Лубянка
- Варварка
- Замоскворечье
- Парк Зарядье
- Панорама Кремля
- Волхонка
- Остоженка
- Комсомольский проспект
- Хамовники
- Воробьёвы горы
- Мосфильм
- Парк Победы
- Кутузовский проспект
- Арбат
- Никитский бульвар
- Тверская
- Театральная
Описание экскурсии
Наш примерный маршрут:
Комсомольская площадь — Орликов переулок — Мясницкая — Лубянка — Варварка — Замоскворечье — парк «Зарядье» — панорама Кремля — Волхонка и Остоженка — Комсомольский проспект — Хамовники — Воробьёвы горы — «Мосфильм» — парк Победы — Кутузовский проспект — Арбат — Никитский бульвар — Тверская — Театральная
Вы познакомитесь:
- с историей самых старинных районов, улиц и переулков Москвы
- этапами строительства и развития столицы
- её счастливыми и трагическими периодами
А ещё вас ждёт приятная и познавательная остановка с горячим чаем и вкусным сюрпризом в месте, на котором люди с древних времён отдавали Москве поклон до земли.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле бизнес-класса марки Audi.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артём — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 61 туриста
Меня зовут Артём. Профессиональный аккредитованный гид. Любовь к России, интерес к культуре и искусству привели меня в экскурсионный мир. Мой дедушка, прошедший всю Великую Отечественную войну, привил мне интерес кЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лариса
12 мар 2025
Останавливались в центре Москвы на 2 дня, для прогулок была не очень комфортная погода. Решили взять обзорную экскурсию с Артемом "Свидание с Москвой" на автомобиле. Артем любезно согласился забрать нас
А
Анастасия
14 фев 2025
После «свидания с Москвой» влюбились в этот город! Не зря выбрали автомобильную экскурсию по центру Москвы - это было просто великолепно! Артём не только хорошо знает историю города, но и
Дарья
13 фев 2025
Автоэкскурсия была подарком моей семье. Мы коренные москвичи, но как обычно так бывает, что живя в прекрасной столице нашей родины редко находится время на то, чтобы любоваться её красотой.
Впечатления и
Впечатления и
Сталина
13 фев 2025
Прекрасную экскурсию вчера провел Артём - я в восторге. Приехала на несколько дней в Москву в командировку и увидела очень удобный формат - индивидуальная экскурсия на автомобиле. Комфортный автомобиль, Артём
П
Павел
10 фев 2025
Договорились с Артемом об удобном времени и начале экскурсии. Проехали все указанные достопримечательности на комфортабельной автомашине Ауди, ехали медленно, поэтому обо всём гид успел рассказать и показать. При наличии желания
В
Вероника
5 фев 2025
Обзорная авто экскурсия прошла великолепно. Артём рассказывал подробно и с интересом вникая в каждый объект города. Будем рекомендовать Артёма как экскурсовода по Москве. Все было волшебно и замечательно. Впечатление осталось хорошее, узнали много нового и вспомнили, что знали!
Ирина
28 янв 2025
Доброго дня всем☀️Экскурсия с Гидом Артёмом нам очень понравилась, видно сразу, что человек Много знает и интересно обо всём рассказывал👍Мы не раз бывали на экскурсиях по Москве, но в этот раз было очень интересно, мы узнали много нового и любопытного! И маршрут был построен очень хорошо! Вобщем, всем рекомендуем посетить эту экскурсию! Спасибо Большое Артёму!!!
Е
Екатерина
23 янв 2025
Замечательный вечер, в компании профессионала. Артем очень приятный и исторически подкованный человек. Казалось бы достаточно сложный вид экскурсии (на авто), где картинка постоянно меняется и необходимо быстро переключаться между историей построек-Артем провел превосходно! Много интересной информации, исторических фактов и легенд о центре Москвы. Большое спасибо! Все было очень круто!
Ю
Юлия
15 дек 2024
Экскурсия прошла отлично! Артём очень эрудированный, исторически подкованный парень! Обязательно в следующий приезд вновь организуем экскурсию с Артёмом
Евгения
14 дек 2024
Очень познавательная, интересная экскурсия, удобный, комфортный транспорт. Гид Артем замечательный собеседник, прекрасный сопроводитель по достопримечательным местам г. Москвы. У Артема еще очень много интересных экскурсий, по этому в следующий раз, когда мы решим посетить Москву, мы обязательно обратимся к нему и с удовольствием проведем с пользой время. Рекомендуем, из 5 бальной шкалы оценки, это однозначно 5+!
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