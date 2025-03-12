Свидание с Москвой: обзорная автоэкскурсия

На экскурсии вы увидите Москву с новой стороны, открывая для себя её старинные и современные грани. Подходит как для гостей, так и для жителей столицы
На этой индивидуальной экскурсии участники смогут увидеть Москву во всей её красе. Маршрут включает в себя знаковые места столицы: от Комсомольской площади до Арбата.

Путешествие проходит на комфортабельном автомобиле бизнес-класса Audi,
читать дальше

что делает его особенно приятным. Гид расскажет об истории старинных районов и важных событиях, связанных с ними. В середине пути предусмотрена остановка с горячим чаем и вкусным сюрпризом.

Экскурсия подходит как для гостей, так и для жителей Москвы, которые хотят увидеть город с новой стороны

5
10 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное путешествие на автомобиле
  • 🏙️ Уникальные виды на знаковые места Москвы
  • 📚 Интересные факты об истории столицы
  • ☕ Остановка с горячим чаем и сюрпризом
  • 👥 Подходит для всех категорий туристов
Свидание с Москвой: обзорная автоэкскурсия
Свидание с Москвой: обзорная автоэкскурсия
Свидание с Москвой: обзорная автоэкскурсия
Ближайшие даты:
17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар23
мар
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Что можно увидеть

  • Комсомольская площадь
  • Орликов переулок
  • Мясницкая
  • Лубянка
  • Варварка
  • Замоскворечье
  • Парк Зарядье
  • Панорама Кремля
  • Волхонка
  • Остоженка
  • Комсомольский проспект
  • Хамовники
  • Воробьёвы горы
  • Мосфильм
  • Парк Победы
  • Кутузовский проспект
  • Арбат
  • Никитский бульвар
  • Тверская
  • Театральная

Описание экскурсии

Наш примерный маршрут:

Комсомольская площадь — Орликов переулок — Мясницкая — Лубянка — Варварка — Замоскворечье — парк «Зарядье» — панорама Кремля — Волхонка и Остоженка — Комсомольский проспект — Хамовники — Воробьёвы горы — «Мосфильм» — парк Победы — Кутузовский проспект — Арбат — Никитский бульвар — Тверская — Театральная

Вы познакомитесь:

  • с историей самых старинных районов, улиц и переулков Москвы
  • этапами строительства и развития столицы
  • её счастливыми и трагическими периодами

А ещё вас ждёт приятная и познавательная остановка с горячим чаем и вкусным сюрпризом в месте, на котором люди с древних времён отдавали Москве поклон до земли.

Организационные детали

Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле бизнес-класса марки Audi.

Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Л
12 мар 2025
Останавливались в центре Москвы на 2 дня, для прогулок была не очень комфортная погода. Решили взять обзорную экскурсию с Артемом "Свидание с Москвой" на автомобиле. Артем любезно согласился забрать нас
читать дальше

из гостиницы. Мы за минимальное количество времени познакомились с множеством достопримечательностей, узнали интересные факты о старинных улицах и зданиях. Удобный формат экскурсии, очень познавательно, нам понравилось. Артем прекрасный собеседник, экскурсия прошла на одном дыхании. Экскурсия подходит как для гостей города, так и для жителей Москвы. Рекомендую даже в качестве подарка, подходит для любого возраста. Спасибо за экскурсию!

А
14 фев 2025
После «свидания с Москвой» влюбились в этот город! Не зря выбрали автомобильную экскурсию по центру Москвы - это было просто великолепно! Артём не только хорошо знает историю города, но и
читать дальше

рассказывает об интересных фактах и скрытых переулках столицы. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле (тут стоит подчеркнуть навыки вождения нашего гида), и это сделало поездку особенно приятной. Это путешествие оставило положительные впечатления и множество ярких эмоций, мы отлично провели время! Артём, когда в следующий раз будем в столице, на экскурсию только к вам!

Дарья
13 фев 2025
Автоэкскурсия была подарком моей семье. Мы коренные москвичи, но как обычно так бывает, что живя в прекрасной столице нашей родины редко находится время на то, чтобы любоваться её красотой.

Впечатления и
читать дальше

эмоции получил каждый. Бабушка и мама вспоминали молодость и узнавали родные и знакомые места. А подросток знакомился с родным городом.

Свидание с Москвой подходит взрослым и детям, а так же будет отличной возможностью провести время интересно и с пользой.

Огромная благодарность Артему за такой потрясающий вечер 👍🏻

Сталина
13 фев 2025
Прекрасную экскурсию вчера провел Артём - я в восторге. Приехала на несколько дней в Москву в командировку и увидела очень удобный формат - индивидуальная экскурсия на автомобиле. Комфортный автомобиль, Артём
читать дальше

как гид рассказчик очень подкован - рассказывал исторические факты, увлекательные истории, даже стихи великих авторов читал. Весьма интересный собеседник и просто приятный человек. Обязательно вернусь к нему за очередной экскурсией - всем рекомендую!
Спасибо Артём за такой познавательный, интересный вечер.

П
10 фев 2025
Договорились с Артемом об удобном времени и начале экскурсии. Проехали все указанные достопримечательности на комфортабельной автомашине Ауди, ехали медленно, поэтому обо всём гид успел рассказать и показать. При наличии желания
читать дальше

и времени возможно остановиться возле какого-то объекта для фото. Особенно рекомендую такую экскурсию на авто в выходные дни, с утра, когда машин мало и время на стояние в пробках не тратится. Артему большое спасибо, рекомендуемая им полноценная экскурсия на Поклонную гору, будет следующей по приезду в столицу.

В
5 фев 2025
Обзорная авто экскурсия прошла великолепно. Артём рассказывал подробно и с интересом вникая в каждый объект города. Будем рекомендовать Артёма как экскурсовода по Москве. Все было волшебно и замечательно. Впечатление осталось хорошее, узнали много нового и вспомнили, что знали!
Ирина
28 янв 2025
Доброго дня всем☀️Экскурсия с Гидом Артёмом нам очень понравилась, видно сразу, что человек Много знает и интересно обо всём рассказывал👍Мы не раз бывали на экскурсиях по Москве, но в этот раз было очень интересно, мы узнали много нового и любопытного! И маршрут был построен очень хорошо! Вобщем, всем рекомендуем посетить эту экскурсию! Спасибо Большое Артёму!!!
Е
23 янв 2025
Замечательный вечер, в компании профессионала. Артем очень приятный и исторически подкованный человек. Казалось бы достаточно сложный вид экскурсии (на авто), где картинка постоянно меняется и необходимо быстро переключаться между историей построек-Артем провел превосходно! Много интересной информации, исторических фактов и легенд о центре Москвы. Большое спасибо! Все было очень круто!
Ю
15 дек 2024
Экскурсия прошла отлично! Артём очень эрудированный, исторически подкованный парень! Обязательно в следующий приезд вновь организуем экскурсию с Артёмом
Евгения
14 дек 2024
Очень познавательная, интересная экскурсия, удобный, комфортный транспорт. Гид Артем замечательный собеседник, прекрасный сопроводитель по достопримечательным местам г. Москвы. У Артема еще очень много интересных экскурсий, по этому в следующий раз, когда мы решим посетить Москву, мы обязательно обратимся к нему и с удовольствием проведем с пользой время. Рекомендуем, из 5 бальной шкалы оценки, это однозначно 5+!

Похожие экскурсии из Москвы

Незабываемая Москва! Обзорная по столице
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
235 отзывов
Групповая
Незабываемая Москва! Обзорная по столице
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной автобусной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:30
1300 ₽ за человека
Мистическая Москва: экскурсия по центру столицы с гаданием и чаем
Пешая
2.5 часа
-
10%
316 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Расписание: в четверг в 19:00, в пятницу в 20:00, в субботу и воскресенье в 18:00
20 мар в 19:00
21 мар в 20:00
700 ₽777 ₽ за человека
Москва вечерняя: обзорная экскурсия на автобусе
На автобусе
3 часа
4068 отзывов
Групповая
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 18:55
Завтра в 18:55
от 1200 ₽ за человека