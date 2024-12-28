«Дом, полный чудес», «обормотник» и «дом Тьо» — эти и другие здания станут для нас своеобразной ариадновой нитью, ведущей по линии жизни Марины Цветаевой. Вы услышите о людях и событиях устами самой поэтессы и её близких людей. Вместе с ними мы попробуем восстановить череду происшествий, оставивших яркий след в её биографии.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Цветаева любила Москву не просто как неодушевлённый городской ландшафт, а как средоточие родных душ и память о пережитом в этих местах. Их адреса, имена, судьбы причудливо переплелись на карте Москвы — давайте исследуем их вместе!
Мы увидим
- Трёхпрудный переулок, где родилась поэтесса
- Дом-музей в Борисоглебском переулке, в котором прошли основные годы её творчества
- Патриаршие пруды, свидетели «роковой встречи» на катке
- Памятник Александру Блоку, который был идеалом для многих поэтов Серебряного века
- Церковь, где отпели Цветаеву спустя 50 лет после её самоубийства
И выясним
- Почему о матери она писала: «Не воспитывала, а испытывала… не давала, а давила»
- Кому посвящены бессмертные строки «Мне нравится, что Вы больны не мной…»
- Какие репрессии коснулись самых близких людей Цветаевой
- За что винил себя Пастернак после смерти Цветаевой
Организационные детали
Посещение музея-квартиры в программе не предусмотрено: вы сможете сходить туда самостоятельно после экскурсии.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Пушкинская/Тверская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Ирина, я работаю экскурсоводом уже 5 лет. Имею 2 профильных образования (в области туризма и историческое), а также различные аккредитации. Люблю историческую тематику, пишу диссертацию по 17 веку и эпохе Алексея Михайловича. Мои экскурсии понравятся как интересующимся взрослым, так и школьникам. Буду рада встрече с вами!Задать вопрос
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