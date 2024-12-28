«Дом, полный чудес», «обормотник» и «дом Тьо» — эти и другие здания станут для нас своеобразной ариадновой нитью, ведущей по линии жизни Марины Цветаевой. Вы услышите о людях и событиях устами самой поэтессы и её близких людей. Вместе с ними мы попробуем восстановить череду происшествий, оставивших яркий след в её биографии.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Цветаева любила Москву не просто как неодушевлённый городской ландшафт, а как средоточие родных душ и память о пережитом в этих местах. Их адреса, имена, судьбы причудливо переплелись на карте Москвы — давайте исследуем их вместе!

Мы увидим

Трёхпрудный переулок, где родилась поэтесса

Дом-музей в Борисоглебском переулке, в котором прошли основные годы её творчества

Патриаршие пруды, свидетели «роковой встречи» на катке

Памятник Александру Блоку, который был идеалом для многих поэтов Серебряного века

Церковь, где отпели Цветаеву спустя 50 лет после её самоубийства

И выясним

Почему о матери она писала: «Не воспитывала, а испытывала… не давала, а давила»

Кому посвящены бессмертные строки «Мне нравится, что Вы больны не мной…»

Какие репрессии коснулись самых близких людей Цветаевой

За что винил себя Пастернак после смерти Цветаевой

Организационные детали

Посещение музея-квартиры в программе не предусмотрено: вы сможете сходить туда самостоятельно после экскурсии.