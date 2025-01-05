Москва и москвичи – экскурсии в Москве

Найдено 7 экскурсий в категории «Москва и москвичи» в Москве, цены от 5350 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Замки Москвы, или Волшебная сказка Шехтеля
Пешая
10 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Замки Москвы, или Волшебная сказка Шехтеля
Погрузитесь в атмосферу Москвы начала 20 века, изучая шедевры Шехтеля. Архитектурные открытия ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро Пушкинская (выход 4)
Завтра в 11:00
23 янв в 11:00
5350 за всё до 10 чел.
Москва, построенная Шехтелем
Пешая
скидка
10%
28 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Москва, построенная Шехтелем
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
Завтра в 11:00
23 янв в 11:00
от 83007470 за всё до 4 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
Пешая
38 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
8000 за всё до 5 чел.
Молодой Пётр I и неизведанная Москва
Пешая
9 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Молодой Пётр I и неизведанная Москва
Погрузиться в атмосферу эпохи и узнать о людях, повлиявших на становление личности императора
Начало: В районе метро Красные ворота
28 янв в 09:00
29 янв в 09:00
8600 за всё до 6 чел.
Москва и Достоевский
Пешая
6 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Москва и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу Москвы времён Достоевского, исследуя места, связанные с его жизнью и творчеством. Откройте для себя уникальные истории и памятники
Начало: Возле метро Достоевская
24 янв в 09:00
26 янв в 14:00
6500 за всё до 5 чел.
Фаина Раневская и её московские истории
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: Возле станции метро «Маяковская»
Сегодня в 19:00
23 янв в 19:00
от 6000 за всё до 5 чел.
Гении и безумцы Серебряного века - философская прогулка по Арбату
Пешая
12 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гении и безумцы Серебряного века
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века на Арбате. Узнайте о жизни и верованиях русской интеллигенции, остановитесь у исторических домов
Начало: В районе метро Смоленская
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6800 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Инна
    5 января 2025
    Молодой Пётр I и неизведанная Москва
    Интересная экскурсия для всех интересующихся историей России. Гид знающий, пунктуальный и приятный в общении.
  • М
    Мила
    28 августа 2023
    Молодой Пётр I и неизведанная Москва
    Прогулялись с чудесной Маргаритой в дружеской атмосфере по Москве. За беседами пролетели два часа как один миг! А ещё Маргарите удалось приоткрыть для нас частичку души Москвы) Большое спасибо и до новых встреч 💕
  • Я
    Яна
    11 апреля 2023
    Молодой Пётр I и неизведанная Москва
    Маргарита - очень увлеченный, ответственный гид, отличная рассказчица, очаровательная, заботливая, доброжелательная и красивая девушка. Тема этой экскурсии - редкая, интересно
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    и логично составлен маршрут. Думаю, что даже люди, неплохо знакомые с местами, где проходит прогулка, смогут узнать много новых архитектурных и исторических деталей. Большое спасибо Маргарите за познавательную и комфортную экскурсию и приятное общение!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва и москвичи»

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  1. Замки Москвы, или Волшебная сказка Шехтеля
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  3. Один день из жизни Сергея Есенина
  4. Молодой Пётр I и неизведанная Москва
  5. Москва и Достоевский
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Храм Христа Спасителя
  7. Храм Василия Блаженного
  8. Александровский сад
  9. Театральная площадь
  10. Патриаршие пруды
Сколько стоит экскурсия по Москве в январе 2025
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