1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Замки Москвы, или Волшебная сказка Шехтеля
Погрузитесь в атмосферу Москвы начала 20 века, изучая шедевры Шехтеля. Архитектурные открытия ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: В районе метро Пушкинская (выход 4)
Завтра в 11:00
23 янв в 11:00
5350₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Москва, построенная Шехтелем
Погрузитесь в уникальный мир московского модерна, созданного Федором Шехтелем, и откройте для себя его сакральные законы и символы
Начало: В центре Москвы
Завтра в 11:00
23 янв в 11:00
от 83007470₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
8000₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Молодой Пётр I и неизведанная Москва
Погрузиться в атмосферу эпохи и узнать о людях, повлиявших на становление личности императора
Начало: В районе метро Красные ворота
28 янв в 09:00
29 янв в 09:00
8600₽ за всё до 6 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Москва и Достоевский
Погрузитесь в атмосферу Москвы времён Достоевского, исследуя места, связанные с его жизнью и творчеством. Откройте для себя уникальные истории и памятники
Начало: Возле метро Достоевская
24 янв в 09:00
26 янв в 14:00
6500₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Фаина Раневская и её московские истории
Пройти по любимым улицам великой актрисы и проследить её творческий путь
Начало: Возле станции метро «Маяковская»
Сегодня в 19:00
23 янв в 19:00
от 6000₽ за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Гении и безумцы Серебряного века
Погрузитесь в атмосферу Серебряного века на Арбате. Узнайте о жизни и верованиях русской интеллигенции, остановитесь у исторических домов
Начало: В районе метро Смоленская
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
6800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИнна5 января 2025Интересная экскурсия для всех интересующихся историей России. Гид знающий, пунктуальный и приятный в общении.
- ММила28 августа 2023Прогулялись с чудесной Маргаритой в дружеской атмосфере по Москве. За беседами пролетели два часа как один миг! А ещё Маргарите удалось приоткрыть для нас частичку души Москвы) Большое спасибо и до новых встреч 💕
- ЯЯна11 апреля 2023Маргарита - очень увлеченный, ответственный гид, отличная рассказчица, очаровательная, заботливая, доброжелательная и красивая девушка. Тема этой экскурсии - редкая, интересно
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Москва и москвичи»
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