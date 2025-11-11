Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Полюбуемся красотами нарядной аристократической улицы, которая во все времена была точкой притяжения для творческих людей столицы. Вспомним строки классиков и насладимся мелодиями весенней Москвы.



Убедимся, что внешнее спокойствие этих мест во все времена скрывало нешуточные страсти и волнующие происшествия, а поэзия творчества тесно переплеталась с прозой жизни.