Вдохновенная Поварская улица

Полюбуемся красотами нарядной аристократической улицы, которая во все времена была точкой притяжения для творческих людей столицы. Вспомним строки классиков и насладимся мелодиями весенней Москвы.

Убедимся, что внешнее спокойствие этих мест во все времена скрывало нешуточные страсти и волнующие происшествия, а поэзия творчества тесно переплеталась с прозой жизни.
Описание экскурсии

Архитектурный коллаж На Поварской улице мы увидим:

  • дворянские усадьбы, связанные с двумя самыми знаменитыми героинями Льва Толстого;
  • единственный сохранившийся на улице храм;
  • загадочный городской знак позапрошлого века и старинный почтовый ящик;

• бронзовую повелительницу крылатого рояля и античную богиню, решившую заняться живописью. Истории Поварской улицы На экскурсии мы узнаем:

  • где Лермонтов встретил зарю туманной юности, а Бунин провел окаянные дни;
  • ⁠где венчался сиятельный аристократ со своей крепостной актрисой;
  • ⁠в какой дом была влюблена Белла Ахмадулина;
  • как местная жительница легко переходила границу между мемуарами и фантазией и причем здесь Пушкин;
  • когда дядя Степа стал милиционером и почему его пост располагался неподалеку;
  • почему скупой пациент заплатил врачу огромный гонорар;
  • какой дом объединяет булгаковскую Маргариту и Штирлица. А еще расшифруем таинственную надпись на доме известного архитектора, обнаружим посольство образцового содержания и познакомимся с популярным спасителем поэтов прошлого.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Симеона Столпника
  • Дом Елизаветы Дункер
  • Памятник И.А. Бунину
  • Комплекс зданий Российской академии музыки имени Гнесиных
  • Дом-музей Марины Цветаевой
  • Усадьба Гагарина (здание Института мировой литературы)
  • Особняк Миндовского
  • Усадьба Долгоруковых-Сологуба
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На улице у выхода из метро «Арбатская» Филевской линии (на Арбатской площади)
Завершение: Поварская ул., д. 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

