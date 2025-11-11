Полюбуемся красотами нарядной аристократической улицы, которая во все времена была точкой притяжения для творческих людей столицы. Вспомним строки классиков и насладимся мелодиями весенней Москвы.
Убедимся, что внешнее спокойствие этих мест во все времена скрывало нешуточные страсти и волнующие происшествия, а поэзия творчества тесно переплеталась с прозой жизни.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Архитектурный коллаж На Поварской улице мы увидим:
- дворянские усадьбы, связанные с двумя самыми знаменитыми героинями Льва Толстого;
- единственный сохранившийся на улице храм;
- загадочный городской знак позапрошлого века и старинный почтовый ящик;
• бронзовую повелительницу крылатого рояля и античную богиню, решившую заняться живописью. Истории Поварской улицы На экскурсии мы узнаем:
- где Лермонтов встретил зарю туманной юности, а Бунин провел окаянные дни;
- где венчался сиятельный аристократ со своей крепостной актрисой;
- в какой дом была влюблена Белла Ахмадулина;
- как местная жительница легко переходила границу между мемуарами и фантазией и причем здесь Пушкин;
- когда дядя Степа стал милиционером и почему его пост располагался неподалеку;
- почему скупой пациент заплатил врачу огромный гонорар;
- какой дом объединяет булгаковскую Маргариту и Штирлица. А еще расшифруем таинственную надпись на доме известного архитектора, обнаружим посольство образцового содержания и познакомимся с популярным спасителем поэтов прошлого.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Симеона Столпника
- Дом Елизаветы Дункер
- Памятник И.А. Бунину
- Комплекс зданий Российской академии музыки имени Гнесиных
- Дом-музей Марины Цветаевой
- Усадьба Гагарина (здание Института мировой литературы)
- Особняк Миндовского
- Усадьба Долгоруковых-Сологуба
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На улице у выхода из метро «Арбатская» Филевской линии (на Арбатской площади)
Завершение: Поварская ул., д. 52
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
