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Углич – Мышкин (из Москвы)

4.7
6 отзывов
Кругозор
Кругозор – Гид из Москвы
Экскурсия ⛳ по Угличу познакомит вас с главными достопримечательностями 🏛️ этого изумительно красивого города, чья история 📖 начинается в далёком 937 году.
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  • 👥Групповая
  • 🧘На выходные
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • ☀️Однодневная
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • 2 990 ₽ за человека

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Углич – Мышкин (из Москвы)
Углич – Мышкин (из Москвы)

Что вы увидите

  • Углич:
  • Алексеевский женский монастырь
  • Кремль
  • Церковь Димитрия на Крови
  • Воскресенский монастырь
  • Мышкин:
  • Панорама рек Волги и Юхоти
  • Купеческие дома
  • Площадь 60-летия Победы
  • «Красная» площадь города
  • Успенский и Никольский соборы (внешний осмотр)
  • Мельница купца Чистова
  • Музей «Русские валенки»
  • Туристический комплекс «Мышкины палаты»

Программа экскурсии:

  • Углич: обзорная экскурсия ⛳ по городу, Алексеевский женский действующий монастырь, Кремль и церковь ⛪ Димитрия-на-Крови, ансамбль Воскресенского монастыря.
  • Обед в кафе города за доп. плату. Стоимость 380 руб. (оплачивается вместе с путёвкой).
  • Мышкин: обзорная экскурсия по городу: Верхний бульвар, панорама рек Волги и Юхоти, купеческие дома, площадь 60-летия Победы, «Красная» площадь города, Успенский и Никольский соборы (внешний осмотр), Нижний бульвар.
  • Мельница купца Чистова: осмотр мельничных механизмов, экспозиция «Амбарные мыши», экспозиция «Купеческие лавки». Музей 🖼 «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка». Этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой». Туристический комплекс «Мышкины палаты».
Что входит
  • Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
  • Входные билеты в культурные объекты по программе
  • Не банальная и увлекательная экскурсионная программа
  • Интересный рассказ сертифицированного гида (путевая информация)
Что не входит
  • Экскурсия в музей «Библиотека русской водки» с дегустацией (оплата при покупке тура, по желанию)
  • Обед (оплата при покупке тура, по желанию)
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 ст. м «Ботанический сад»
Углич – Мышкин (из Москвы)
Углич – Мышкин (из Москвы)
Углич – Мышкин (из Москвы)
Углич – Мышкин (из Москвы)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Кругозор
Кругозор
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6 отзывов оставили туристы

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