Углич: обзорная экскурсия ⛳ по городу, Алексеевский женский действующий монастырь, Кремль и церковь ⛪ Димитрия-на-Крови, ансамбль Воскресенского монастыря.
Обед в кафе города за доп. плату. Стоимость 380 руб. (оплачивается вместе с путёвкой).
Мышкин: обзорная экскурсия по городу: Верхний бульвар, панорама рек Волги и Юхоти, купеческие дома, площадь 60-летия Победы, «Красная» площадь города, Успенский и Никольский соборы (внешний осмотр), Нижний бульвар.
Мельница купца Чистова: осмотр мельничных механизмов, экспозиция «Амбарные мыши», экспозиция «Купеческие лавки». Музей 🖼 «Русские валенки» с выставкой «Сёстры и братья валенка». Этнографическая экспозиция «Лён» с выставкой «Куколка-дружочек мой». Туристический комплекс «Мышкины палаты».
Что входит
Транспортное обслуживание на комфортабельном, туристическом автобусе
Входные билеты в культурные объекты по программе
Не банальная и увлекательная экскурсионная программа
Интересный рассказ сертифицированного гида (путевая информация)
Что не входит
Экскурсия в музей «Библиотека русской водки» с дегустацией (оплата при покупке тура, по желанию)
Обед (оплата при покупке тура, по желанию)
Встреча в отеле и доставка обратно в отель
Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 ст. м «Ботанический сад»
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 15 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.