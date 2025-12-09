Приглашаю вас познакомиться с местом, где соседствуют шотландские замки, русские терема и старинные фабрики.
Мы проследим, как формировался район, обсудим, что скрывают красно-кирпичные фасады, и вспомним, кто тут жил, работал и занимался благотворительностью — от мецената Петра Щукина до конструктора Сергея Королёва и поэта Владимира Высоцкого.
Описание экскурсии
Наш маршрут:
- краснопресненские бани.
- шотландский замок «Мюр и Мерилиз».
- русский терем Петра Щукина.
- римско-католический собор Непорочного зачатия Девы Марии.
Вы узнаете:
- где выпускали мебель для императорского двора и первые деревянные винты для самолётов.
- в каком замке работал авиаконструктор Сергей Королёв.
- что сделал Владимир Высоцкий, когда ему надоел вид из окна.
- откуда в Грузинах появился римско-католический собор и зачем мальчишки таскали оттуда трубки.
- что скрывается за названием «Мюр и Мерилиз».
- что связывает профессора Преображенского с шотландцами.
- кому завещал свой терем Пётр Щукин.
- что общего между муралом на Пресне и советским журналом «Огонёк».
- как отмечали Рождество жители Москвы и Красной Пресни в том числе.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 238 туристов
Я дипломированный гид-экскурсовод. Моя семья более 100 лет проживает на Пресне, и я готова поделиться с вами интересной информацией и воспоминаниями о той уже ушедшей Москве и познакомить вас с современным городом в разрезе эпох. Записывайтесь на экскурсии, буду рада знакомству. До встречи!
