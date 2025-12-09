Мои заказы

Рождественские сказки на Красной Пресне

Нотр-Дам, шотландский замок, русский терем и банный дух
Приглашаю вас познакомиться с местом, где соседствуют шотландские замки, русские терема и старинные фабрики.

Мы проследим, как формировался район, обсудим, что скрывают красно-кирпичные фасады, и вспомним, кто тут жил, работал и занимался благотворительностью — от мецената Петра Щукина до конструктора Сергея Королёва и поэта Владимира Высоцкого.
Рождественские сказки на Красной Пресне© Людмила
Описание экскурсии

Наш маршрут:

  • краснопресненские бани.
  • шотландский замок «Мюр и Мерилиз».
  • русский терем Петра Щукина.
  • римско-католический собор Непорочного зачатия Девы Марии.

Вы узнаете:

  • где выпускали мебель для императорского двора и первые деревянные винты для самолётов.
  • в каком замке работал авиаконструктор Сергей Королёв.
  • что сделал Владимир Высоцкий, когда ему надоел вид из окна.
  • откуда в Грузинах появился римско-католический собор и зачем мальчишки таскали оттуда трубки.
  • что скрывается за названием «Мюр и Мерилиз».
  • что связывает профессора Преображенского с шотландцами.
  • кому завещал свой терем Пётр Щукин.
  • что общего между муралом на Пресне и советским журналом «Огонёк».
  • как отмечали Рождество жители Москвы и Красной Пресни в том числе.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Улица 1905 года»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 238 туристов
Я дипломированный гид-экскурсовод. Моя семья более 100 лет проживает на Пресне, и я готова поделиться с вами интересной информацией и воспоминаниями о той уже ушедшей Москве и познакомить вас с современным городом в разрезе эпох. Записывайтесь на экскурсии, буду рада знакомству. До встречи!

