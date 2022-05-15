11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В формате игры я расскажу о Москве времен Великого княжества.
Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки.
Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, а ещё осмотрим необычные объекты парка Зарядье и отыщем его самоцветы и клад тролля!
Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки.
Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, а ещё осмотрим необычные объекты парка Зарядье и отыщем его самоцветы и клад тролля!
Описание квеста
Домики старой Москвы
Во время авторской прогулки мы исследуем центр — настоящий музей под открытым небом — и увидим множество достопримечательностей. В нашей программе:
- Фрагмент Китайгородской стены, у которой я расскажу о строительстве и сносе укрепления, названии района и купеческом промысле.
- Никольская улица, где прежде находились боярские усадьбы, дворы служилого люда, монастыри и главный торг иконами и книгами. Здесь мы поговорим о первой типографии и Иване Грозном, а также увидим колокольню Николо-Греческого монастыря, который еще в 14 веке звался «Старым».
- Здание, где прежде располагался ресторан Славянский базар, принадлежавшее в разное время знатным родам: Романовым, Шереметьевым, Долгоруковым. Я расскажу об известных людях, бывавших здесь, и о значении места для москвичей.
- Биржевая площадь, при реконструировании которой нашли византийские браслеты, кожаные ножны, обувь, монеты времен Ивана Грозного и импортный сосуд с надписью на персидском языке. Мы поговорим о временах, когда площадь была сердцем города, и насладимся прохладой у необычного нового фонтана.
- Улица Ильинка, где, как и прежде, тянутся ряды Гостиного двора и улица Варварка, на которой в средние века жила аристократия. Ребята услышат городские легенды, присказки и интересные данные об этих местах.
Тайны и старые истории нового парка
Из древнего района Китай-город мы отправимся в новомодный парк Москвы Зарядье, где нас уже будут поджидать приключения: передвигаясь по старинным посланиям, дети выполнят задания, отыщут клад, полюбуются днём звездами и попробуют отгадать загадки. Каждого игрока ждёт атмосфера праздника. Ребята смогут подняться на самую высокую точку парка, узнают где тролль протянул свой язык над Москвой рекой. Послушают увлекательные истории старика Корнея о том, можно ли было прежде ловить в Москве-реке рыбу. Побывают под стеклянной корой и станут гордым обладателями самоцветов парка!
Организационные детали
- Программа подходит детям от 6 до 12 лет и их родителям
- Экскурсию можно забронировать для больших групп и школьных классов (до 50 чел.); в этом случае компания делится на 2 группы, работаем вместе с напарником, помогаем друг другу. Доплата составит 1250 руб. за каждого последующего участника, большим группам скидки
- В финале каждый ребёнок отыщет клад тролля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Старой башни Китай-города, станция метро Театральная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вика — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 3575 туристов
Я профессиональная драматическая актриса, педагог по актёрскому мастерству, аккредитованный гид и мама. Сотрудничаю со многими московскими музеями. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам. Легко
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 56 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Интересная экскурсия и настоящий квест с подсказками и поиском настоящих сокровищ. Супер гид! Отдельный комплемент умению выслушать и найти общий язык с каждым ребёнком
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Отличная познавательно-развлекательная экскурсия для детей и взрослых! Ребенку 8 лет, слушала и участвовала с удовольствием. Маршрут не утомительный, все продумано, отличная организация, большое спасибо!
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А
Хорошо погуляли, было увлекательно
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Огромное спасибо Вике! Очень живая и артистичная подача информации! Дети вовлечены, отвечают на вопросы, ищут записки - подсказки.
В конце приятные подарки 🩷 Уже советую друзьям и знакомым 😊
В конце приятные подарки 🩷 Уже советую друзьям и знакомым 😊
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Я была с дочкой 6 лет, и к нам присоединилась ещё девушка с мальчиком такого же возраста. Было очень здорово! Виктория- гид эмоционально увлекла своими красноречивыми рассказами не только детей,
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Если одним словом - Потрясающе!
Виктория, спасибо большое за прекрассно проведенное время! Не сказать что мы готовились к чеиу то плохому. Нет, ожидани были хорошие. Но не ожидали, что будет настолько
Виктория, спасибо большое за прекрассно проведенное время! Не сказать что мы готовились к чеиу то плохому. Нет, ожидани были хорошие. Но не ожидали, что будет настолько
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