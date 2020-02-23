11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Если одним словом - Потрясающе!

Виктория, спасибо большое за прекрассно проведенное время! Не сказать что мы готовились к чеиу то плохому. Нет, ожидани были хорошие. Но не ожидали, что будет настолько здорово и интересно. Дети были вовлечены на 200 процетов! Вика терпеливо все объясняла и рассказывала. Много фактов и взрослые не знали.

Встретила нас Василиса - премудрая! Костюм очень красивый, дети обалдели😂

Сама экскурсия длится часа полтора, точно больше часа. Немного подмерзли, но Вика так построила программу, что прошли через Гум, понрелись.

Одной из остановок было лобное место, где можно кинуть монетку и загадать желание. У нас не было монеток🤦‍♀️🤦‍♀️Вике спасибо большое, каждому было выделено по монетке. Согласитесь, можно было просто сказать ну нет так нет. А тут теперь ждем исполнения желаний! Спасибо Виктория!

И еще! Зная что будем искать клад, была уверена что просто дойдем до конечнойточки и все. Но там правда был клад! В настоящем сундуке золотые монеты! Дорогая Вика, вы просто чудо! Таких отрытых, радушных, любящих своп дело людей последнее время встретить трудно.. рады что провели с вами этот вечер!

Теперь хотим все ваши программы!

Кстати, бронировали эускурсию спонтанно, ночьюнакануне. Нас было всего 4ро. Записались на удачу. И нас все равно взяли! Еще раз спасибо!