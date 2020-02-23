11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Китайгородские сказки — интерактивный квест!

Перенестись в купеческую Москву, прогуливаясь старинными улочками, посчитать звезды и найти клад!

Вика
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Вика – ваш гид
В игровой форме я расскажу о Москве времен Великого княжества.

Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки.

Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, клад, спрятанный Иваном Грозным, и Красную площадь!
990 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у Старой башни Китай-города, станция метро Театральная
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У этой экскурсии11 отзывов
4.73
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!

Что вас ожидает

Домики старой Москвы
Во время авторской прогулки мы исследуем центр и увидим множество достопримечательностей. В нашей программе:

  • Фрагмент Китайгородской стены и единственная, сохранившаяся с XVI века Птичья башня, у которых я расскажу о строительстве и сносе укрепления, названии района и купеческом промысле.
  • Никольская улица, где прежде находились боярские усадьбы, дворы служилого люда, монастыри и главный торг иконами и книгами. Здесь мы поговорим о первой типографии и Иване Грозном, а также увидим колокольню Николо-Греческого монастыря, который еще в XIV веке звался «Старым».
  • Здание, где прежде располагался ресторан Славянский базар, принадлежавшее в разное время знатным родам: Романовым, Шереметьевым, Долгоруковым. Я расскажу об известных людях, бывавших здесь, и о значении места для москвичей.
  • Биржевая площадь, при реконструировании которой нашли византийские браслеты, кожаные ножны, обувь, монеты времен Ивана Грозного и импортный сосуд с надписью на персидском языке. Мы поговорим о временах, когда площадь была сердцем города, и насладимся прохладой у необычного нового фонтана.
  • Улица Ильинка, где, как и прежде, тянутся ряды Гостиного двора и улица Варварка, на которой в средние века жила аристократия. Ребята услышат городские легенды, присказки и интересные факты об этих местах.

Бессмертное величие Кремля
Через Васильевский спуск мы отправимся к Красной площади, где нас уже будут поджидать приключения: передвигаясь по свечам или монетам, дети отыщут клад Ивана Грозного, полюбуются днем звездами и попробуют отгадать загадки. Увидят самую знаменитую башню Кремля и узнают, можно ли было прежде ловить на Красной площади рыбу, какого цвета изначально были стены самой крупной крепости Европы, каким башням не придумали имя и какое чудо света попытались повторить здесь в XVII веке.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится в группах для детей 4-7 лет и 7-12 лет
  • Билет приобретается на ребенка, один сопровождающий присутствует на экскурсии бесплатно
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!
Китайгородские сказки — интерактивный квест!

Экскурсия проводится в понедельник в 11:30, 13:00, 14:30 и 16:00, во вторник в 11:30, 13:00, 15:00, 17:00 и 19:00, в среду в 11:30, 13:30 и 15:30, в четверг в 13:00 и 15:00, в пятницу в 12:00, 14:00, 16:00 и 18:00, в субботу в 12:00, 14:00 и 18:00, в воскресенье в 11:30, 14:00, 16:00 и 18:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у Старой башни Китай-города, станция метро Театральная.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Вика
Вика
Я профессиональная драматическая актриса, экскурсовод и мама. Считаю, что гулять с историей намного интереснее, чем бродить одному по незнакомым улочкам, легко нахожу подход к любой аудитории и всегда знаю, чем удивить!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
Все понравилось. Спасибо Ольге
17 февраля 2020
Все было хорошо и интересно
9 февраля 2020
Не очень ясно на кого экскурсия ориентирована, если на детей, то подача материала не интерактивна, много ненужных дат и скучной энциклопедической информации, если на взрослых , то ничего нового мы для себя не узнали
13 января 2020
Замечательная экскурсия,мой сын обычно равнодушен к таким мероприятиям слушал с интересом и мало того все запомнил,Вика очень позитивный,любящий свою работу человек и удивительный рассказчик,в следующий приезд в Москву обязательно возьмём у неё экскурсию.
4 января 2020
Все понравилось, рассказ был эмоционален и интересен. Контакт с детьми хороший. Вика отстояла с нами большую очередь, чтобы пройти к Красной площади, и проводила до метро по окончанию экскурсии. По времени заняло даже больше часа
1 января 2020
Огромная благодарность Вике, которая провела для нас экскурсию Китайгородские сказки! Она встретила нас в в кокошнике, в нарядном старорусском платье, представилась Василисой Премудрой, рассказала много интересного и заинтриговала не только 7-летнего мальчика, но и меня) А в конце нашей прогулки мы нашли сокровище в ларце, что совершенно покорило ребенка) Спасибо огромное и до новой встречи!)
22 декабря 2019
Если одним словом - Потрясающе!
Виктория, спасибо большое за прекрассно проведенное время! Не сказать что мы готовились к чеиу то плохому. Нет, ожидани были хорошие. Но не ожидали, что будет настолько здорово и интересно. Дети были вовлечены на 200 процетов! Вика терпеливо все объясняла и рассказывала. Много фактов и взрослые не знали.
Встретила нас Василиса - премудрая! Костюм очень красивый, дети обалдели😂
Сама экскурсия длится часа полтора, точно больше часа. Немного подмерзли, но Вика так построила программу, что прошли через Гум, понрелись.
Одной из остановок было лобное место, где можно кинуть монетку и загадать желание. У нас не было монеток🤦‍♀️🤦‍♀️Вике спасибо большое, каждому было выделено по монетке. Согласитесь, можно было просто сказать ну нет так нет. А тут теперь ждем исполнения желаний! Спасибо Виктория!
И еще! Зная что будем искать клад, была уверена что просто дойдем до конечнойточки и все. Но там правда был клад! В настоящем сундуке золотые монеты! Дорогая Вика, вы просто чудо! Таких отрытых, радушных, любящих своп дело людей последнее время встретить трудно.. рады что провели с вами этот вечер!
Теперь хотим все ваши программы!
Кстати, бронировали эускурсию спонтанно, ночьюнакануне. Нас было всего 4ро. Записались на удачу. И нас все равно взяли! Еще раз спасибо!
7 декабря 2019
Огромное СПАСИБО Вике за экскурсию "Китайгородские сказки". Не первый раз пользуемся услугами Tripster, так что есть с чем сравнить. Подчас гиды на экскурсии, адресованной детям, увлекаются и забывают о своей аудитории. Материал же, представленный Викой, был понятен и интересен детям и при этом небезынтересен для взрослых. Несмортя на промозглую и ветреную московскую погоду, дети получили от программы массу положительных эмоций и новые знания. Отдельное спасибо экскурсоводу за закрепление полученного материала в конце экскурсии. Также, хочется отметить, что Вика из тех гидов, что не смотрят на время, боясь "переработать", что, безусловно, располагает.
Обязательно постараемся воспользоваться другими экскурсиями Вики, предложенными на сайте, и желаем ей дальнейших творческих успехов в работе и новых интересных экскурсий!
6 декабря 2019
Потрясающая экскурсия. Вика смогла увлечь и заинтересовать детей. Много интересных фактов, в доступной и запоминающейся форме. Очень рекомендую для маленьких непосед.
12 ноября 2019
Это было великолепно!!!! Начиная от костюма гида и заканчивая знаниями!!! Все ооочень интересно!!! Спасибо огромное!!! Впечатления на всю жизнь!!! Вика умница! Мы ещё придём!!!!! Спаааасииибоооо!!!!
Ещё 1 отзыв

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