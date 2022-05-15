11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

В формате игры я расскажу о Москве времен Великого княжества. Дети узнают, как раньше освещали улицы, какой товар предлагали купцы, где и чему учились талантливые подростки. Прогуливаясь лабиринтами Китай-города, мы обязательно найдем египетскую пирамиду, а ещё осмотрим необычные объекты парка Зарядье и отыщем его самоцветы и клад тролля!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Домики старой Москвы

Во время авторской прогулки мы исследуем центр — настоящий музей под открытым небом — и увидим множество достопримечательностей. В нашей программе:

Фрагмент Китайгородской стены , у которой я расскажу о строительстве и сносе укрепления, названии района и купеческом промысле.

, у которой я расскажу о строительстве и сносе укрепления, названии района и купеческом промысле. Никольская улица , где прежде находились боярские усадьбы, дворы служилого люда, монастыри и главный торг иконами и книгами. Здесь мы поговорим о первой типографии и Иване Грозном, а также увидим колокольню Николо-Греческого монастыря , который еще в 14 веке звался «Старым».

, где прежде находились боярские усадьбы, дворы служилого люда, монастыри и главный торг иконами и книгами. Здесь мы поговорим о первой типографии и Иване Грозном, а также увидим колокольню , который еще в 14 веке звался «Старым». Здание, где прежде располагался ресторан Славянский базар , принадлежавшее в разное время знатным родам: Романовым, Шереметьевым, Долгоруковым. Я расскажу об известных людях, бывавших здесь, и о значении места для москвичей.

, принадлежавшее в разное время знатным родам: Романовым, Шереметьевым, Долгоруковым. Я расскажу об известных людях, бывавших здесь, и о значении места для москвичей. Биржевая площадь , при реконструировании которой нашли византийские браслеты, кожаные ножны, обувь, монеты времен Ивана Грозного и импортный сосуд с надписью на персидском языке. Мы поговорим о временах, когда площадь была сердцем города, и насладимся прохладой у необычного нового фонтана.

, при реконструировании которой нашли византийские браслеты, кожаные ножны, обувь, монеты времен Ивана Грозного и импортный сосуд с надписью на персидском языке. Мы поговорим о временах, когда площадь была сердцем города, и насладимся прохладой у необычного нового фонтана. Улица Ильинка, где, как и прежде, тянутся ряды Гостиного двора и улица Варварка, на которой в средние века жила аристократия. Ребята услышат городские легенды, присказки и интересные данные об этих местах.

Тайны и старые истории нового парка

Из древнего района Китай-город мы отправимся в новомодный парк Москвы Зарядье, где нас уже будут поджидать приключения: передвигаясь по старинным посланиям, дети выполнят задания, отыщут клад, полюбуются днём звездами и попробуют отгадать загадки. Каждого игрока ждёт атмосфера праздника. Ребята смогут подняться на самую высокую точку парка, узнают где тролль протянул свой язык над Москвой рекой. Послушают увлекательные истории старика Корнея о том, можно ли было прежде ловить в Москве-реке рыбу. Побывают под стеклянной корой и станут гордым обладателями самоцветов парка!

Организационные детали