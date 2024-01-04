В гости к страусам и зубрам: поездка в заповедник и на страусиную ферму

Групповая экскурсия в Москве

В гости к страусам и зубрам

Вас ждет полуторачасовая прогулка на свежем воздухе по экологической тропе, чтобы увидеть величественных зубров и бизонов, узнать историю спасения «царя быков» и понаблюдать за ними, поднявшись на пятиметровую вышку.

В Музее природы вас научат различать следы зверей и распознавать некоторые виды птиц, а на необычной ферме вы познакомитесь с настоящими африканскими страусами.
В гости к страусам и зубрам: поездка в заповедник и на страусиную ферму
В гости к страусам и зубрам: поездка в заповедник и на страусиную ферму
В гости к страусам и зубрам: поездка в заповедник и на страусиную ферму
В гости к страусам и зубрам: поездка в заповедник и на страусиную ферму
В гости к страусам и зубрам: поездка в заповедник и на страусиную ферму
В гости к страусам и зубрам: поездка в заповедник и на страусиную ферму
В гости к страусам и зубрам: поездка в заповедник и на страусиную ферму
Ближайшие даты:
4
янв
8
янв
25
фев

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый3 490 ₽
Детский (до 16 лет)3 090 ₽
Пенсионный3 290 ₽

Что вас ожидает:

  • Приокско-террасный заповедник
  • Страусиная ферма «Русский страус»

Описание

В гости к зубрам Наша увлекательная «зоологическая» экскурсия начинается на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике — единственном государственном природном заказнике в Подмосковье. Знаменит он не только исключительной экологией и красотой ландшафта, но и богатством животного и растительного мира: почти 900 видов растений, около 150 видов птиц и целых 57 видов млекопитающих, в числе которых самое тяжелое и крупное наземное млекопитающее Европы — зубр. В специальном питомнике зубров разводят с 1945 года, и на сегодняшний день здесь родилось более 600 чистокровных зубров, половина из которых отправилась на постоянное место жительства за границу. В ходе посещения заповедника вы увидите взрослых зубров, чей вес достигает тонны, более изящных зубрих и милых зубрят, узнаете массу интересных фактов об их робком характере и недюжинной смекалке и даже сможете «усыновить» зубриного отпрыска. Кстати, согласно правилам международной племенной книги зубров, его имя должно обязательно начинаться на Му! Русские страусы От мира животных — к миру птиц. Наша экскурсия продолжится на ферме с необычным названием «Русский страус». Нет-нет, вы не ослышались: в деревне Старые Кузьменки Серпуховского района действительно разводят чёрных африканских страусов — и словно в подтверждение этого факта эмблему фермы украшает изображение залихватского страуса в ушанке. Столь экзотические птицы прекрасно адаптируются в наших условиях и легко переносят зиму. Вы узнаете всё об особенностях содержания и повадках страусов, сможете покормить птиц и, если повезёт, полюбоваться на юных страусят, а также приобрести сувениры из перьев и скорлупы страусиных яиц. На этой экскурсии вы узнаете:
  • как из 12 особей удалось воссоздать мировую популяцию зубров;
  • сколько весит зубр и почему у него такой застенчивый характер;
  • как нужно подзывать зубров и какие лакомства они любят больше всего;
  • действительно ли страусы прячут голову в песок;
  • сколько человек можно накормить омлетом из страусиного яйца;
  • какую скорость развивает страус, и можно ли ездить на нём верхом… и многое другое!
  • Если вы желаете попробовать блюда из яиц и мяса страуса (омлет, стейк, пельмени, салат, страус-бургер), сделайте заказ в кафе до начала экскурсии (за доп. плату).

См. расписание

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на туристическом автобусе
  • Экскурсия в Приокско-террасный заповедник
  • Экскурсия на страусиную ферму
Что не входит
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: м. Спортивная
Завершение: Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 44 человек.
Важная информация
  • Если вы желаете попробовать блюда из яиц и мяса страуса (омлет, стейк, пельмени, салат, страус-бургер), необходимо сделать заказ в кафе сразу по приезде на ферму.
  • Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса (номера мест в этом случае не сохраняются)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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