как из 12 особей удалось воссоздать мировую популяцию зубров;

сколько весит зубр и почему у него такой застенчивый характер;

как нужно подзывать зубров и какие лакомства они любят больше всего;

действительно ли страусы прячут голову в песок;

сколько человек можно накормить омлетом из страусиного яйца;

какую скорость развивает страус, и можно ли ездить на нём верхом… и многое другое!

Если вы желаете попробовать блюда из яиц и мяса страуса (омлет, стейк, пельмени, салат, страус-бургер), сделайте заказ в кафе до начала экскурсии (за доп. плату).

В гости к зубрам Наша увлекательная «зоологическая» экскурсия начинается на живописном берегу Оки, в Приокско-Террасном заповеднике — единственном государственном природном заказнике в Подмосковье. Знаменит он не только исключительной экологией и красотой ландшафта, но и богатством животного и растительного мира: почти 900 видов растений, около 150 видов птиц и целых 57 видов млекопитающих, в числе которых самое тяжелое и крупное наземное млекопитающее Европы — зубр. В специальном питомнике зубров разводят с 1945 года, и на сегодняшний день здесь родилось более 600 чистокровных зубров, половина из которых отправилась на постоянное место жительства за границу. В ходе посещения заповедника вы увидите взрослых зубров, чей вес достигает тонны, более изящных зубрих и милых зубрят, узнаете массу интересных фактов об их робком характере и недюжинной смекалке и даже сможете «усыновить» зубриного отпрыска. Кстати, согласно правилам международной племенной книги зубров, его имя должно обязательно начинаться на Му! Русские страусы От мира животных — к миру птиц. Наша экскурсия продолжится на ферме с необычным названием «Русский страус». Нет-нет, вы не ослышались: в деревне Старые Кузьменки Серпуховского района действительно разводят чёрных африканских страусов — и словно в подтверждение этого факта эмблему фермы украшает изображение залихватского страуса в ушанке. Столь экзотические птицы прекрасно адаптируются в наших условиях и легко переносят зиму. Вы узнаете всё об особенностях содержания и повадках страусов, сможете покормить птиц и, если повезёт, полюбоваться на юных страусят, а также приобрести сувениры из перьев и скорлупы страусиных яиц. На этой экскурсии вы узнаете: