Все высотки Москвы - на мотоциклах

Рассмотреть сталинские высотки, увидеть современные небоскрёбы и посетить 3 видовые площадки
Семь сталинских высоток — символы расцвета советской империи. И до сих пор — одни из главных архитектурных чудес Москвы. Промчаться за короткое время от одной до другой легко — если вы на байке. А вы будете на нём! В шлемах с радиосвязью услышите рассказ о каждом здании. И сравните гигантов 20 века со столичными небоскрёбами новых времён.
Все высотки Москвы - на мотоциклах
Все высотки Москвы - на мотоциклах
Все высотки Москвы - на мотоциклах
Ближайшие даты:
Время начала: 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00, 23:30

Описание экскурсии

Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная.

Башни MOD — первые небоскрёбы Москвы, которые будут облицованы натуральным камнем.

Высотное здание у Красных ворот — одна из семи сталинских высоток. Единственная, в здании которой расположен вход в метрополитен.

Гостиница «Ленинградская» — одна из самых низких сталинских высоток: 136 м вместе с восьмигранным шпилем. Выделяется декором фасада, отсылающим к русскому зодчеству.

Высотка на Котельнической набережной. Расположена на месте слияния реки Яузы с Москвой-рекой и легко узнаваема по кадрам из фильмов «Москва слезам не верит», «Брат», «Стиляги».

Здание МИД России — ещё одна сталинская высотка, о шпиле которой сложены легенды.

Высотка на Кудринской площади. Симметричная, состоит из главного корпуса и двух боковых. Все три корпуса поднимаются вверх уступами.

«Оружейный» — многофункциональный комплекс в Москве. Здание построено в неосталинском стиле и состоит из основного 28-этажного корпуса и двух 13-этажных.

Гостиница «Украина» в стиле сталинского ампира. Гостиницей является только центральная часть здания, а его корпуса — это жилые подъездные дома.

Башни комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Живой организм, который постоянно меняется и растёт.

Комплекс «Сбербанк-Сити», принадлежащий «Сбербанку» с 2016 года, а до этого неоднократно менявший владельцев.

Главное здание МГУ на Воробьёвых горах — одна из самых узнаваемых сталинских высоток. Является символом российского образования.

Новая штаб-квартира «Яндекса» на улице Академика Зельдовича. Обещает стать самым технологичным зданием России.

Здание Президиума РАН, в котором находится ряд научных организаций. Сложная пространственная конструкция с эффектом сияния получила в народе прозвище «Золотые мозги».

Три смотровые площадки, которые мы посетим в течение маршрута: у моста Багратион, на Воробьёвых горах и площадка РАН.

Как едем

  • За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
  • Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda и BMW по выбору (спортивно-туристический / чоппер-классик / гранд-турист с музыкой)
  • Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родиетелем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing
  • Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах
  • Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла, на мотоцикле с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
  • Шлемы оборудованы радиосвязью, чтобы вы без помех слушали рассказ гида
  • Для комфортной поездки в прохладную погоду включаем на мотоциклах подогрев сидений и предоставляем непродуваемую одежду. В дождь выдаём дождевики
  • Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно потребуется помощь 3-их лиц, для того чтобы сесть в коляску)

Организационные детали

  • При желании заберём вас от дома и привезем обратно — 750 ₽ за чел. в одну сторону
  • Экскурсию проведут опытные гиды-водители из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный20 000 ₽
Мотоцикл на 2 человека с коляской Honda GL150040 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «ВДНХ»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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