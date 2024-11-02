Описание экскурсии
Останкинская телебашня — телевизионная и радиовещательная.
Башни MOD — первые небоскрёбы Москвы, которые будут облицованы натуральным камнем.
Высотное здание у Красных ворот — одна из семи сталинских высоток. Единственная, в здании которой расположен вход в метрополитен.
Гостиница «Ленинградская» — одна из самых низких сталинских высоток: 136 м вместе с восьмигранным шпилем. Выделяется декором фасада, отсылающим к русскому зодчеству.
Высотка на Котельнической набережной. Расположена на месте слияния реки Яузы с Москвой-рекой и легко узнаваема по кадрам из фильмов «Москва слезам не верит», «Брат», «Стиляги».
Здание МИД России — ещё одна сталинская высотка, о шпиле которой сложены легенды.
Высотка на Кудринской площади. Симметричная, состоит из главного корпуса и двух боковых. Все три корпуса поднимаются вверх уступами.
«Оружейный» — многофункциональный комплекс в Москве. Здание построено в неосталинском стиле и состоит из основного 28-этажного корпуса и двух 13-этажных.
Гостиница «Украина» в стиле сталинского ампира. Гостиницей является только центральная часть здания, а его корпуса — это жилые подъездные дома.
Башни комплекса «Москва-Сити» на Пресненской набережной. Живой организм, который постоянно меняется и растёт.
Комплекс «Сбербанк-Сити», принадлежащий «Сбербанку» с 2016 года, а до этого неоднократно менявший владельцев.
Главное здание МГУ на Воробьёвых горах — одна из самых узнаваемых сталинских высоток. Является символом российского образования.
Новая штаб-квартира «Яндекса» на улице Академика Зельдовича. Обещает стать самым технологичным зданием России.
Здание Президиума РАН, в котором находится ряд научных организаций. Сложная пространственная конструкция с эффектом сияния получила в народе прозвище «Золотые мозги».
Три смотровые площадки, которые мы посетим в течение маршрута: у моста Багратион, на Воробьёвых горах и площадка РАН.
Как едем
- За каждым человеком закреплён отдельный мотоцикл и пилот
- Экскурсия проходит на люксовых мотоциклах Honda и BMW по выбору (спортивно-туристический / чоппер-классик / гранд-турист с музыкой)
- Дети от 5 лет до 12 лет могут принять участие в программе только на одном мотоцикле с родиетелем. Поездка пройдёт на японском мотоцикле с музыкой с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing
- Дети от 12 лет могут кататься пассажиром на стандартных двухколёсных мотоциклах
- Вес одного участника — не более 110 кг для двухколёсного мотоцикла, на мотоцикле с боковой люлькой (коляской) Honda Goldwing можно перевозить пассажиров весом более 120 кг
- Шлемы оборудованы радиосвязью, чтобы вы без помех слушали рассказ гида
- Для комфортной поездки в прохладную погоду включаем на мотоциклах подогрев сидений и предоставляем непродуваемую одежду. В дождь выдаём дождевики
- Организуем мотопрогулки для маломобильных людей (возможно потребуется помощь 3-их лиц, для того чтобы сесть в коляску)
Организационные детали
- При желании заберём вас от дома и привезем обратно — 750 ₽ за чел. в одну сторону
- Экскурсию проведут опытные гиды-водители из нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|20 000 ₽
|Мотоцикл на 2 человека с коляской Honda GL1500
|40 000 ₽