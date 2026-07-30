Мои заказы

Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами

Отправляйтесь в путешествие по Москве с двумя гидами. Узнайте историю столицы, посетите знаковые места и получите уникальные впечатления
Путешествие по Москве с двумя гидами - это уникальная возможность узнать город с разных сторон.

Один гид будет рассказывать о богатой истории и архитектуре столицы, пока второй займётся вопросами парковки и
читать дальшеуменьшить

комфорта. Вы увидите Кутузовский проспект, Москва-Сити, Красную площадь и многое другое.

Это идеальный способ познакомиться с Москвой, её традициями и современными достопримечательностями, а также получить советы по посещению лучших мест для отдыха и покупок

5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗺️ Уникальный маршрут по Москве
  • 👥 Два опытных гида
  • 🚗 Комфортное передвижение
  • 🏛️ Исторические и современные объекты
  • 🍽️ Советы по местам для отдыха

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок и остановок. В это время столица особенно красива, а дни длинные и тёплые. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но это время идеально для тех, кто хочет увидеть заснеженную Москву.
Сейчас август — это идеальное время.
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами

Что можно увидеть

  • Кутузовский проспект
  • Москва-Сити
  • Гостиница «Украина»
  • Белый дом
  • Новый Арбат
  • Кинотеатр «Художественный»
  • Кремль
  • Библиотека имени Ленина
  • Дом Пашкова
  • Манежная площадь
  • Гостиница «Москва»
  • Гостиница «Националь»
  • Политехнический музей
  • Центральный Детский Магазин
  • Ильинка
  • Васильевский спуск
  • Красная площадь
  • Спасская башня
  • Храм Василия Блаженного
  • Набережные московского острова Балчуг
  • Дом культуры «ГЭС-2»

Описание экскурсии

Традиционные и современные достопримечательности

Наш путь будет лежать по такому маршруту: Кутузовский проспект — Москва-Сити — гостиница «Украина» — Белый дом — Новый Арбат — отреставрированный кинотеатр «Художественный» — необычный вид на Кремль с той дороги, по которой выезжает президент — библиотека имени Ленина — Дом Пашкова — Манежная площадь — гостиницы «Москва» и «Националь» — обновлённые Политехнический музей и Центральный Детский Магазин.

Мы проедем по старейшей улице Китай-города — Ильинке и свернём к Васильевскому спуску, чтобы прикоснуться к брусчатке Красной площади. Посмотрим на Спасскую башню с курантами и храм Василия Блаженного. Прокатимся по набережным московского острова Балчуг и увидим новомодный дом культуры «ГЭС-2».

На экскурсии мы расскажем:

  • о территориальном устройстве города
  • с чего он начинался и как развивался
  • где найти 7 холмов Москвы и почему столицу называли «белокаменной»
  • почему у храма на Красной площади целых 3 наименования

Мы познакомим гостей города с его историей и современными реалиями. А заодно вы узнаете, где вкусно поесть, что ещё посетить и куда отправиться за сувенирами.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Volvo S60
  • Остановки по желанию гостей и с учётом транспортной ситуации на дорогах
  • По возможности заберём от гостиницы или около удобной станции метро
  • Возможно проведение экскурсии для большего числа участников на минивэне — уточняйте в переписке

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 681 туриста
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их
читать дальшеуменьшить

вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
С
Очень познавательная и интересная экскурсия. Профессиональная и красивая подача материала держит слушателей в тонусе и внимании. Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
давно не были в Москве! хотелось именно обзорную экскурсию без обременений историей политикой и лишней информацией! организаторы экскурсии справились на ура! превосходные рассказчики с чуством юмора, любовью к городу и
читать дальшеуменьшить

знаниями -сделали экскурсию легкой, приятной и не обременительной!! машину водит Мария прекрасно! и Виктория и Мария очень интересно рассказывали о городе, архитектуре и достопримечательностях! учитывали все наши пожелания и особенности в возможности ходить. увидели много для себя нового, совсем с другого ракурса! экскурсия очень понравилась. спасибо❤️❤️девочкам удачи!!!

Вам был полезен этот отзыв?
И
Огромное спасибо за 3 незабываемых часа экскурсии! Удалось удивить даже опытных и насмотренных! Интересно, комфортно и коиентоориентировано!
Огромное спасибо за 3 незабываемых часа экскурсии! Удалось удивить даже опытных и насмотренных! Интересно, комфортно и коиентоориентировано!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная экскурсия. Были учтены все наши пожелания по маршруту и содержанию. Много интересной и полезной информации узнали о столице.
Вам был полезен этот отзыв?
Эльвира
Очень познавательная, интересная и эмоционально наполненная экскурсия. Ребята любят и хорошо знают историю Москвы. Большой плюс, что 2 гида, которые дополняют друг друга. Прекрасная атмосфера и легкая подача информации. Мне очень понравилось, что я получила многого рекомендаций и практичных советов, что посмотреть самостоятельно. Браво! Обязательно еще раз буду заказывать такую экскурсию и советую всем.
Вам был полезен этот отзыв?
Карина
На днях побывала в Москве и заказала экскурсию. У меня гидами были Оля и Вика-отличные экскурсоводы, одно удовольствие было слушать их, все было на высоте, порекомендовали куда сходить, что посетить, учли все мои пожелания. Долго еще буду вспоминать эту поездку, а особенно экскурсию. Девочки-просто умницы, всегда буду вспоминать вас с улыбкой на лице
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Москвы

Похожие экскурсии на «Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами»

Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
435 отзывов
Групповая
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1700 ₽ за человека
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
На машине
На автобусе
3.5 часа
47 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
10 авг в 13:00
от 17 500 ₽ за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по центру Москвы
Красная площадь, старинный район Китай-город и современный парк «Зарядье» с профессиональным гидом
Начало: В районе Кремля
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от 10 000 ₽ за всё до 10 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 7000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Москве
от 22 000 ₽ за экскурсию