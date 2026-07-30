Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок и остановок. В это время столица особенно красива, а дни длинные и тёплые. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но это время идеально для тех, кто хочет увидеть заснеженную Москву.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Кутузовский проспект
Москва-Сити
Гостиница «Украина»
Белый дом
Новый Арбат
Кинотеатр «Художественный»
Кремль
Библиотека имени Ленина
Дом Пашкова
Манежная площадь
Гостиница «Москва»
Гостиница «Националь»
Политехнический музей
Центральный Детский Магазин
Ильинка
Васильевский спуск
Красная площадь
Спасская башня
Храм Василия Блаженного
Набережные московского острова Балчуг
Дом культуры «ГЭС-2»
Описание экскурсии
Традиционные и современные достопримечательности
Наш путь будет лежать по такому маршруту: Кутузовский проспект — Москва-Сити — гостиница «Украина» — Белый дом — Новый Арбат — отреставрированный кинотеатр «Художественный» — необычный вид на Кремль с той дороги, по которой выезжает президент — библиотека имени Ленина — Дом Пашкова — Манежная площадь — гостиницы «Москва» и «Националь» — обновлённые Политехнический музей и Центральный Детский Магазин.
Мы проедем по старейшей улице Китай-города — Ильинке и свернём к Васильевскому спуску, чтобы прикоснуться к брусчатке Красной площади. Посмотрим на Спасскую башню с курантами и храм Василия Блаженного. Прокатимся по набережным московского острова Балчуг и увидим новомодный дом культуры «ГЭС-2».
На экскурсии мы расскажем:
о территориальном устройстве города
с чего он начинался и как развивался
где найти 7 холмов Москвы и почему столицу называли «белокаменной»
почему у храма на Красной площади целых 3 наименования
Мы познакомим гостей города с его историей и современными реалиями. А заодно вы узнаете, где вкусно поесть, что ещё посетить и куда отправиться за сувенирами.
Организационные детали
Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Volvo S60
Остановки по желанию гостей и с учётом транспортной ситуации на дорогах
По возможности заберём от гостиницы или около удобной станции метро
Возможно проведение экскурсии для большего числа участников на минивэне — уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 681 туриста
Я москвичка, очень люблю свой город и увлечённо рассказываю о нём. Мне интересно показать нестандартные маршруты, которых ни у кого нет. Отыскать настоящие жемчужины в центре Москвы и презентовать их читать дальшеуменьшить
вам. Для меня важен язык архитектуры, то, как говорит с нами город, и моя миссия — донести это до слушателей легко и понятно. На моих экскурсиях вы становитесь полноправными участниками — мы вместе обсуждаем, что нас окружает и то, как мы это видим. А после в любом городе мира вы сможете заметить тот самый дом и его знакомые черты. Потому что архитектура циклична, и знание Москвы сделает вас гуру в любой локации.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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С
Сарвар
Очень познавательная и интересная экскурсия. Профессиональная и красивая подача материала держит слушателей в тонусе и внимании. Спасибо.
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Н
Наталья
давно не были в Москве! хотелось именно обзорную экскурсию без обременений историей политикой и лишней информацией! организаторы экскурсии справились на ура! превосходные рассказчики с чуством юмора, любовью к городу и читать дальшеуменьшить
знаниями -сделали экскурсию легкой, приятной и не обременительной!! машину водит Мария прекрасно! и Виктория и Мария очень интересно рассказывали о городе, архитектуре и достопримечательностях! учитывали все наши пожелания и особенности в возможности ходить. увидели много для себя нового, совсем с другого ракурса! экскурсия очень понравилась. спасибо❤️❤️девочкам удачи!!!
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И
Ирина
Огромное спасибо за 3 незабываемых часа экскурсии! Удалось удивить даже опытных и насмотренных! Интересно, комфортно и коиентоориентировано!
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Е
Евгений
Отличная экскурсия. Были учтены все наши пожелания по маршруту и содержанию. Много интересной и полезной информации узнали о столице.
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Эльвира
Очень познавательная, интересная и эмоционально наполненная экскурсия. Ребята любят и хорошо знают историю Москвы. Большой плюс, что 2 гида, которые дополняют друг друга. Прекрасная атмосфера и легкая подача информации. Мне очень понравилось, что я получила многого рекомендаций и практичных советов, что посмотреть самостоятельно. Браво! Обязательно еще раз буду заказывать такую экскурсию и советую всем.
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Карина
На днях побывала в Москве и заказала экскурсию. У меня гидами были Оля и Вика-отличные экскурсоводы, одно удовольствие было слушать их, все было на высоте, порекомендовали куда сходить, что посетить, учли все мои пожелания. Долго еще буду вспоминать эту поездку, а особенно экскурсию. Девочки-просто умницы, всегда буду вспоминать вас с улыбкой на лице
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