Путешествие по Москве с двумя гидами - это уникальная возможность узнать город с разных сторон.Один гид будет рассказывать о богатой истории и архитектуре столицы, пока второй займётся вопросами парковки и

комфорта. Вы увидите Кутузовский проспект, Москва-Сити, Красную площадь и многое другое. Это идеальный способ познакомиться с Москвой, её традициями и современными достопримечательностями, а также получить советы по посещению лучших мест для отдыха и покупок

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Москве наиболее комфортная для прогулок и остановок. В это время столица особенно красива, а дни длинные и тёплые. В апреле и октябре также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть переменчивой. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но это время идеально для тех, кто хочет увидеть заснеженную Москву.

Сейчас август — это идеальное время.