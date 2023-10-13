Отправиться изучать город с двумя опытными гидами — очень удобно. Во-первых, вы получите объёмный рассказ о Москве — с точки зрения истории, архитектуры и краеведения. Во-вторых, мы комфортно проедем по столице, сможем остановиться и выйти в удобном месте. Пока гид-водитель будет решать вопрос с парковкой, второй экскурсовод продолжит знакомить вас с достопримечательностями.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Традиционные и современные достопримечательности

Наш путь будет лежать по такому маршруту: Кутузовский проспект — Москва-Сити — гостиница «Украина» — Белый дом — Новый Арбат — отреставрированный кинотеатр «Художественный» — необычный вид на Кремль с той дороги, по которой выезжает президент — библиотека имени Ленина — Дом Пашкова — Манежная площадь — гостиницы «Москва» и «Националь» — обновлённые Политехнический музей и Центральный Детский Магазин.

Мы проедем по старейшей улице Китай-города — Ильинке и свернём к Васильевскому спуску, чтобы прикоснуться к брусчатке Красной площади. Посмотрим на Спасскую башню с курантами и храм Василия Блаженного. Прокатимся по набережным московского острова Балчуг и увидим новомодный дом культуры «ГЭС-2».

На экскурсии мы расскажем:

о территориальном устройстве города

с чего он начинался и как развивался

где найти 7 холмов Москвы и почему столицу называли «белокаменной»

почему у храма на Красной площади целых 3 наименования

Мы познакомим гостей города с его историей и современными реалиями. А заодно вы узнаете, где вкусно поесть, что ещё посетить и куда отправиться за сувенирами.

Организационные детали