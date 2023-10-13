Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой
Во-первых, вы получите объёмный рассказ о Москве — с точки зрения истории, архитектуры и краеведения. Во-вторых, мы комфортно проедем по столице, сможем остановиться и выйти в удобном месте.
Пока гид-водитель будет решать вопрос с парковкой, второй экскурсовод продолжит знакомить вас с достопримечательностями.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Традиционные и современные достопримечательности
Наш путь будет лежать по такому маршруту: Кутузовский проспект — Москва-Сити — гостиница «Украина» — Белый дом — Новый Арбат — отреставрированный кинотеатр «Художественный» — необычный вид на Кремль с той дороги, по которой выезжает президент — библиотека имени Ленина — Дом Пашкова — Манежная площадь — гостиницы «Москва» и «Националь» — обновлённые Политехнический музей и Центральный Детский Магазин.
Мы проедем по старейшей улице Китай-города — Ильинке и свернём к Васильевскому спуску, чтобы прикоснуться к брусчатке Красной площади. Посмотрим на Спасскую башню с курантами и храм Василия Блаженного. Прокатимся по набережным московского острова Балчуг и увидим новомодный дом культуры «ГЭС-2».
На экскурсии мы расскажем:
- о территориальном устройстве города
- с чего он начинался и как развивался
- где найти 7 холмов Москвы и почему столицу называли «белокаменной»
- почему у храма на Красной площади целых 3 наименования
Мы познакомим гостей города с его историей и современными реалиями. А заодно вы узнаете, где вкусно поесть, что ещё посетить и куда отправиться за сувенирами.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Volvo S60
- Остановки по желанию гостей и с учётом транспортной ситуации на дорогах
- По возможности заберём от гостиницы или около удобной станции метро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.