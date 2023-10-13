Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами

Увидеть столицу с разных ракурсов без проблем с парковкой

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Отправиться изучать город с двумя опытными гидами — очень удобно.

Во-первых, вы получите объёмный рассказ о Москве — с точки зрения истории, архитектуры и краеведения. Во-вторых, мы комфортно проедем по столице, сможем остановиться и выйти в удобном месте.

Пока гид-водитель будет решать вопрос с парковкой, второй экскурсовод продолжит знакомить вас с достопримечательностями.
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Обзорная автомобильная экскурсия по Москве с двумя гидами
Ближайшие даты:
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Традиционные и современные достопримечательности

Наш путь будет лежать по такому маршруту: Кутузовский проспект — Москва-Сити — гостиница «Украина» — Белый дом — Новый Арбат — отреставрированный кинотеатр «Художественный» — необычный вид на Кремль с той дороги, по которой выезжает президент — библиотека имени Ленина — Дом Пашкова — Манежная площадь — гостиницы «Москва» и «Националь» — обновлённые Политехнический музей и Центральный Детский Магазин.

Мы проедем по старейшей улице Китай-города — Ильинке и свернём к Васильевскому спуску, чтобы прикоснуться к брусчатке Красной площади. Посмотрим на Спасскую башню с курантами и храм Василия Блаженного. Прокатимся по набережным московского острова Балчуг и увидим новомодный дом культуры «ГЭС-2».

На экскурсии мы расскажем:

  • о территориальном устройстве города
  • с чего он начинался и как развивался
  • где найти 7 холмов Москвы и почему столицу называли «белокаменной»
  • почему у храма на Красной площади целых 3 наименования

Мы познакомим гостей города с его историей и современными реалиями. А заодно вы узнаете, где вкусно поесть, что ещё посетить и куда отправиться за сувенирами.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном автомобиле Volvo S60
  • Остановки по желанию гостей и с учётом транспортной ситуации на дорогах
  • По возможности заберём от гостиницы или около удобной станции метро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Ночные
Летние
Обзорные
Храм Василия Блаженного
Популярные места
Святые места
Улицы и переулки
Библиотека имени Ленина
Дом Пашкова
ГЭС-2
Центр Москвы
Новый Арбат
Самое главное

Похожие туры из Москвы

Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
47 отзывов
Популярное предложение
Автомобильная обзорная экскурсия по Москве
Классическое путешествие по всем главным достопримечательностям столицы
по месту вашего прибывания или на одном из ж/д-вок...
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
91008 190 за всё до 4 чел.
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
546 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
На автобусе по must-see местам столицы
у метро Площадь Революции
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
1 100 за человека
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
30 отзывов
Знакомство с матушкой Москвой. Групповой обзорный тур на автобусе
Из сердца столицы - по самым знаковым местам в компании знатоков города
возле парка «Зарядье»
Сегодня
Завтра
14 окт
15 окт
12991 105 за человека
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ