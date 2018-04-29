Мы пройдем не только по легендарной улице, но и заглянем в сеть пересекающих её улочек и переулков.
Именно с Арбатом связана судьба многих известных людей. Окунитесь в водоворот историй такого знакомого и незнакомого Арбата!
Именно с Арбатом связана судьба многих известных людей. Окунитесь в водоворот историй такого знакомого и незнакомого Арбата!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Арбат давно стал символом старой Москвы, ведь это не просто памятник архитектуры - это живая история нашего города! Мы заглянем в сеть пересекающих улочек и переулков. Сюда Александр Пушкин привел свою молодую жену Натали, Сергей Есенин читал свою новую поэму «Пугачев», в кафе «Арбатский подвальчик» мелькала знаменитая «желтая блуза» Владимира Маяковского. Так же вы узнаете: - где находился знаменитый «Московский дворик»; - какое событие стало прообразом «бала сатаны» в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»; - какая песня XX века занесена в Книгу рекордов Гиннеса, а также множество других интересных вещей. Окунитесь в водоворот историй такого знакомого и незнакомого Арбата!
По договоренности с гидом
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Вы увидите:
- Где находился знаменитый «Московский дворик»
- Дом, куда Александр Пушкин привел свою молодую жену Натали
- Дом улей К. Мельникова
- Дом Пороховщикова
- Ресторан Прага
- Театр Е. Вахтангова
- А также множество других интересных достопримечательностей
Что включено
- Экскурсионное обслуживание.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: На выходе из м. Арбатская (Арбатско-Покровская)
Завершение: М. Смоленская
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Любовь
29 апр 2018
n
nuandr
12 мая 2016
Т
Турист
7 авг 2014
Так получилось, что эта экскурсия была у нас первой в числе многих этим летом в Москве, но впечатления не стёрлись и не затерялись среди остальных. Лёгкая и увлекательная манера подачи материала, яркие примеры из жизни, юмор и личное обаяние гида Екатерины - всё это подарило нам массу удовольствия и позитива.
Огромное спасибо, Катя!
Огромное спасибо, Катя!
N
Nargis
25 июня 2013
Соглашусь с Алиной полностью!
Екатерина очень легко и позитивно ведет экскурсию — время пролетает незаметно.
Екатерина очень легко и позитивно ведет экскурсию — время пролетает незаметно.
A
Alina
9 июня 2013
Очень интересная, легкая, увлекательная экскурсия. Гуляю по Арбату с детства, но то, что нам рассказала и показала Катя, я увидела и узнала в первый раз))
Входит в следующие категории Москвы
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