Мы пройдем не только по легендарной улице, но и заглянем в сеть пересекающих её улочек и переулков. Именно с Арбатом связана судьба многих известных людей. Окунитесь в водоворот историй такого знакомого и незнакомого Арбата!

Цена если вас не более 2 человек, но есть вариант до 10 чел.)

Описание экскурсии

Арбат давно стал символом старой Москвы, ведь это не просто памятник архитектуры - это живая история нашего города! Мы заглянем в сеть пересекающих улочек и переулков. Сюда Александр Пушкин привел свою молодую жену Натали, Сергей Есенин читал свою новую поэму «Пугачев», в кафе «Арбатский подвальчик» мелькала знаменитая «желтая блуза» Владимира Маяковского. Так же вы узнаете: - где находился знаменитый «Московский дворик»; - какое событие стало прообразом «бала сатаны» в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»; - какая песня XX века занесена в Книгу рекордов Гиннеса, а также множество других интересных вещей. Окунитесь в водоворот историй такого знакомого и незнакомого Арбата!