По Арбату и переулкам в мини-группе

Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях

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Арбат — это совершенно особенный квартал, один из символов столицы наряду с Красной площадью и Большим театром. Мы отправимся его исследовать в камерной мини-группе до 6 человек.

Пройдём по оживлённой пешеходной улице с художниками и сувенирами, стараясь уловить в ней нечто большее. А затем свернём в переулки, где с давних времен сложился тихий и размеренный уклад жизни. Я поделюсь историей и легендами этих удивительных мест.
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
По Арбату и переулкам в мини-группе
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Описание

Что вас ожидает

Храмы, необычные дома и стена Цоя

Мы увидим старинные храмы Симеона Столпника и Спаса на Песках, дворянские усадьбы и доходные дома. А также памятник Окуджаве, стену Цоя и место, где провёл свои самые счастливые дни Пушкин. Кроме того, я покажу вам дом Пороховщикова в стиле традиционного русского зодчества и дом Мельникова — одно из самых необычных жилых зданий 1930-х годов.

Путешествие по эпохам

Я расскажу, как Арбат менялся с течением времени и как он разделился на Старый и Новый. Какими именами он может гордиться, чем занимались жившие здесь люди, где находился Народный университет и кто в нём учился. А ещё мы вместе постараемся ответить на вопрос, в чём секрет притягательности этой небольшой, но очень душевной частички города.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет

в пятницу в 17:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у метро Арбатская
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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