Погулять по культовой московской улице, раскрыть тайны её архитектуры и узнать о знаменитых жителях
Арбат — это совершенно особенный квартал, один из символов столицы наряду с Красной площадью и Большим театром. Мы отправимся его исследовать в камерной мини-группе до 6 человек.
Пройдём по оживлённой пешеходной улице с художниками и сувенирами, стараясь уловить в ней нечто большее. А затем свернём в переулки, где с давних времен сложился тихий и размеренный уклад жизни. Я поделюсь историей и легендами этих удивительных мест.
Пройдём по оживлённой пешеходной улице с художниками и сувенирами, стараясь уловить в ней нечто большее. А затем свернём в переулки, где с давних времен сложился тихий и размеренный уклад жизни. Я поделюсь историей и легендами этих удивительных мест.
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Описание
Что вас ожидает
Храмы, необычные дома и стена Цоя
Мы увидим старинные храмы Симеона Столпника и Спаса на Песках, дворянские усадьбы и доходные дома. А также памятник Окуджаве, стену Цоя и место, где провёл свои самые счастливые дни Пушкин. Кроме того, я покажу вам дом Пороховщикова в стиле традиционного русского зодчества и дом Мельникова — одно из самых необычных жилых зданий 1930-х годов.
Путешествие по эпохам
Я расскажу, как Арбат менялся с течением времени и как он разделился на Старый и Новый. Какими именами он может гордиться, чем занимались жившие здесь люди, где находился Народный университет и кто в нём учился. А ещё мы вместе постараемся ответить на вопрос, в чём секрет притягательности этой небольшой, но очень душевной частички города.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 10 лет
в пятницу в 17:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у метро Арбатская
- Когда и сколько длится?
- Когда: в пятницу в 17:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Москве
Провела 143 экскурсии для 227 туристов
Меня зовут Лариса, я мечтала быть гидом с детства. Так получилось, что некоторое время работала по другой специальности, но при первой же возможности получила диплом экскурсовода. Я с большой любовью отношусь к музеям, памятникам архитектуры, старинным усадьбам и древним монастырям. Их посещение для меня — настоящий праздник. С радостью открою для вас удивительный мир истории Москвы!
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