Арбат — это совершенно особенный квартал, один из символов столицы наряду с Красной площадью и Большим театром. Мы отправимся его исследовать в камерной мини-группе до 6 человек. Пройдём по оживлённой пешеходной улице с художниками и сувенирами, стараясь уловить в ней нечто большее. А затем свернём в переулки, где с давних времен сложился тихий и размеренный уклад жизни. Я поделюсь историей и легендами этих удивительных мест.

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Описание

Что вас ожидает

Храмы, необычные дома и стена Цоя

Мы увидим старинные храмы Симеона Столпника и Спаса на Песках, дворянские усадьбы и доходные дома. А также памятник Окуджаве, стену Цоя и место, где провёл свои самые счастливые дни Пушкин. Кроме того, я покажу вам дом Пороховщикова в стиле традиционного русского зодчества и дом Мельникова — одно из самых необычных жилых зданий 1930-х годов.

Путешествие по эпохам

Я расскажу, как Арбат менялся с течением времени и как он разделился на Старый и Новый. Какими именами он может гордиться, чем занимались жившие здесь люди, где находился Народный университет и кто в нём учился. А ещё мы вместе постараемся ответить на вопрос, в чём секрет притягательности этой небольшой, но очень душевной частички города.

Организационные детали