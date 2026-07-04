читать дальше уменьшить одном месте, была с сыном 13 лет и даже ему понравилось, насколько подросткам ничего не интересно, но Станислав заинтересовал и его! Рекомендую к посещению тем, кто влюблен в старые улочки Москвы!

Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз, много акцентов, интересных фактов и смешных и мистических, достаточно передвигались и не топтались на