Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца

Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города

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Ответы на вопросы
В путешествии по старинной и очень выразительной улице вы откроете места, где жили знаменитые личности, гуляли великие писатели, вершились судьбы и истории великих людей.

Я научу вас ориентироваться в причудливой вязи переулков, познакомлю с важнейшими символами Старого Арбата, а также приоткрою завесу над местными тайнами и легендами.
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Ближайшие даты:
18
ноя
25
ноя
2
дек
9
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Арбат— старинный и современный

Какая она, главная пешеходная улица столицы? Атмосферная и нарядная, она идёт в ногу со временем, пестрит кафе и магазинами. Но дух прошлых веков здесь чувствуется в фасаде каждого здания. На групповой прогулке по Старому Арбату я расскажу о его истоках, нынешнем и былых названиях, древних тайнах и современных памятниках. Познакомлю с образцом советского конструктивизма и проведу по местам, где отметились известные писатели и литературные персонажи. Вы узнаете:

  • почему Арбат носит именно такое название,
  • откуда взялся Новый Арбат и как его появление изменило Старый,
  • какое отношение имеет Арбат к романам «Мастер и Маргарита» и «12 стульев»,
  • где искать «дом-улей»,
  • какой дом охраняют рыцари,
  • как Арбат повлиял на форму красноармейцев 20-х годов.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле СТ.М. «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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