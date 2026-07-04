Путешествие по Старому Арбату - это уникальная возможность познакомиться с историей и легендами одной из самых известных улиц Москвы.
На этой групповой экскурсии участники узнают о происхождении названия Арбат, увидят образцы
На этой групповой экскурсии участники узнают о происхождении названия Арбат, увидят образцы
7 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать историю Старого Арбата
- 🏛 Посетить места известных писателей
- 🗝 Открыть тайны и легенды улицы
- 🏙 Погрузиться в атмосферу прошлого
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим местам
- 🕵️♂️ Исследовать переулки и символы
- 🎨 Увидеть советский конструктивизм
Что можно увидеть
- Старый Арбат
- Новый Арбат
- Дом-улей
Описание экскурсии
Арбат— старинный и современный
Какая она, главная пешеходная улица столицы? Атмосферная и нарядная, она идёт в ногу со временем, пестрит кафе и магазинами. Но дух прошлых веков здесь чувствуется в фасаде каждого здания. На групповой прогулке по Старому Арбату я расскажу о его истоках, нынешнем и былых названиях, древних тайнах и современных памятниках. Познакомлю с образцом советского конструктивизма и проведу по местам, где отметились известные писатели и литературные персонажи. Вы узнаете:
- почему Арбат носит именно такое название,
- откуда взялся Новый Арбат и как его появление изменило Старый,
- какое отношение имеет Арбат к романам «Мастер и Маргарита» и «12 стульев»,
- где искать «дом-улей»,
- какой дом охраняют рыцари,
- как Арбат повлиял на форму красноармейцев 20-х годов.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|1100 ₽
|Пенсионеры
|1000 ₽
|Дети до 16 лет
|900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле СТ.М. «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6359 туристов
Меня зовут Станислав. Я журналист, историк, москвовед, профессиональный гид, актёр. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Как эксперта-историка меня приглашают на федеральные каналы: Первый канал, Россия,
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
как всегда, экскурсия со Станиславом безупречна. Спасибо Вам огромное 🙏Экскурсовод, актер, да и просто харизматичный человек!
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Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз, много акцентов, интересных фактов и смешных и мистических, достаточно передвигались и не топтались на
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Посетили уже третью экскурсию со Святославом.
Как всегда все прекрасно: познавательно, легко и очень интересно.
Надеюсь, что в следующий приезд будет возможность побывать и на других экскурсиях.
Как всегда все прекрасно: познавательно, легко и очень интересно.
Надеюсь, что в следующий приезд будет возможность побывать и на других экскурсиях.
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Н
Муж я и ребёнок остались очень довольны проведенным временем! Подача у Станислава яркая, интересная, увлекательная! Узнаёшь неожиданные факты, о которых и не знал, типа подземных трасс. Факты, легенды и даже
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Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории города. Группа была очень комфортная 7 человек.
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Станислав - прекрасный рассказчик. Экскурсия - маленький спектакль, исполненный с тонким артистизмом и изяществом. Иногда интрига, иногда - ирония, но всегда увлекательно
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