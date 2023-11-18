Историко-архитектурный променад по главной пешеходной улице города
В путешествии по старинной и очень выразительной улице вы откроете места, где жили знаменитые личности, гуляли великие писатели, вершились судьбы и истории великих людей.
Я научу вас ориентироваться в причудливой вязи переулков, познакомлю с важнейшими символами Старого Арбата, а также приоткрою завесу над местными тайнами и легендами.
Я научу вас ориентироваться в причудливой вязи переулков, познакомлю с важнейшими символами Старого Арбата, а также приоткрою завесу над местными тайнами и легендами.
Ближайшие даты:
18
ноя
ноя
25
ноя
ноя
2
дек
дек
9
дек
дек
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Арбат— старинный и современный
Какая она, главная пешеходная улица столицы? Атмосферная и нарядная, она идёт в ногу со временем, пестрит кафе и магазинами. Но дух прошлых веков здесь чувствуется в фасаде каждого здания. На групповой прогулке по Старому Арбату я расскажу о его истоках, нынешнем и былых названиях, древних тайнах и современных памятниках. Познакомлю с образцом советского конструктивизма и проведу по местам, где отметились известные писатели и литературные персонажи. Вы узнаете:
- почему Арбат носит именно такое название,
- откуда взялся Новый Арбат и как его появление изменило Старый,
- какое отношение имеет Арбат к романам «Мастер и Маргарита» и «12 стульев»,
- где искать «дом-улей»,
- какой дом охраняют рыцари,
- как Арбат повлиял на форму красноармейцев 20-х годов.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле СТ.М. «Арбатская»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав — ваш гид в Москве
Провёл экскурсии для 174 туристов
Меня зовут Станислав. Я профессиональный гид, краевед, актёр и писатель. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.
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