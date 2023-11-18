В путешествии по старинной и очень выразительной улице вы откроете места, где жили знаменитые личности, гуляли великие писатели, вершились судьбы и истории великих людей. Я научу вас ориентироваться в причудливой вязи переулков, познакомлю с важнейшими символами Старого Арбата, а также приоткрою завесу над местными тайнами и легендами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Арбат— старинный и современный

Какая она, главная пешеходная улица столицы? Атмосферная и нарядная, она идёт в ногу со временем, пестрит кафе и магазинами. Но дух прошлых веков здесь чувствуется в фасаде каждого здания. На групповой прогулке по Старому Арбату я расскажу о его истоках, нынешнем и былых названиях, древних тайнах и современных памятниках. Познакомлю с образцом советского конструктивизма и проведу по местам, где отметились известные писатели и литературные персонажи. Вы узнаете:

почему Арбат носит именно такое название,

откуда взялся Новый Арбат и как его появление изменило Старый,

какое отношение имеет Арбат к романам «Мастер и Маргарита» и «12 стульев»,

где искать «дом-улей»,

какой дом охраняют рыцари,

как Арбат повлиял на форму красноармейцев 20-х годов.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.