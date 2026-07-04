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Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца

Узнайте, где жили знаменитости и какие тайны скрывает Арбат. Прогулка по старинной улице с рассказами о её истории и известных личностях
Путешествие по Старому Арбату - это уникальная возможность познакомиться с историей и легендами одной из самых известных улиц Москвы.

На этой групповой экскурсии участники узнают о происхождении названия Арбат, увидят образцы
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советского конструктивизма и посетят места, связанные с известными писателями.

Участники смогут узнать, как появление Нового Арбата изменило облик старинной улицы, и какие тайны скрывают её переулки.

Прогулка по Арбату - это не только история, но и возможность увидеть, как прошлое переплетается с настоящим

4.9
38 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать историю Старого Арбата
  • 🏛 Посетить места известных писателей
  • 🗝 Открыть тайны и легенды улицы
  • 🏙 Погрузиться в атмосферу прошлого
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим местам
  • 🕵️‍♂️ Исследовать переулки и символы
  • 🎨 Увидеть советский конструктивизм
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца
Групповая прогулка по Старому Арбату - от начала и до конца

Что можно увидеть

  • Старый Арбат
  • Новый Арбат
  • Дом-улей

Описание экскурсии

Арбат— старинный и современный

Какая она, главная пешеходная улица столицы? Атмосферная и нарядная, она идёт в ногу со временем, пестрит кафе и магазинами. Но дух прошлых веков здесь чувствуется в фасаде каждого здания. На групповой прогулке по Старому Арбату я расскажу о его истоках, нынешнем и былых названиях, древних тайнах и современных памятниках. Познакомлю с образцом советского конструктивизма и проведу по местам, где отметились известные писатели и литературные персонажи. Вы узнаете:

  • почему Арбат носит именно такое название,
  • откуда взялся Новый Арбат и как его появление изменило Старый,
  • какое отношение имеет Арбат к романам «Мастер и Маргарита» и «12 стульев»,
  • где искать «дом-улей»,
  • какой дом охраняют рыцари,
  • как Арбат повлиял на форму красноармейцев 20-х годов.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1100 ₽
Пенсионеры1000 ₽
Дети до 16 лет900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле СТ.М. «Арбатская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Станислав
Станислав — ваш гид в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 6359 туристов
Меня зовут Станислав. Я журналист, историк, москвовед, профессиональный гид, актёр. Живу в Москве с раннего детства, окончил ТИ им. Щукина. Как эксперта-историка меня приглашают на федеральные каналы: Первый канал, Россия,
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РЕН ТВ, ТВЦ, Москва Доверие. Являюсь членом Русского географического общества. В качестве режиссёра снял несколько документальных фильмов. Люблю свой город и стараюсь передать эту любовь своим слушателям, это и привело меня в профессию гида. Как историк и профессиональный актёр я обладаю широким кругом интересов, рассказываю чётко и интересно. Мои темы: история Москвы (Арбат, Патриаршие, Садовое кольцо и др.), Москва литературная, театральная, мистическая, религиозная, быт и нравы города. Путешественники, побывавшие на моих экскурсиях, всегда остаются довольными и возвращаются не единожды.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 38 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
36
4
1
3
2
1
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Л
как всегда, экскурсия со Станиславом безупречна. Спасибо Вам огромное 🙏Экскурсовод, актер, да и просто харизматичный человек!
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Юлия
Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз, много акцентов, интересных фактов и смешных и мистических, достаточно передвигались и не топтались на
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одном месте, была с сыном 13 лет и даже ему понравилось, насколько подросткам ничего не интересно, но Станислав заинтересовал и его! Рекомендую к посещению тем, кто влюблен в старые улочки Москвы!

Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз,
Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз,
Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз,
Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз,
Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз,
Арбат, не первый раз здесь бываю, но с замечательным Станиславом все было как в первый раз,
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ВЕРА
Посетили уже третью экскурсию со Святославом.
Как всегда все прекрасно: познавательно, легко и очень интересно.
Надеюсь, что в следующий приезд будет возможность побывать и на других экскурсиях.
Посетили уже третью экскурсию со Святославом.
Посетили уже третью экскурсию со Святославом.
Посетили уже третью экскурсию со Святославом.
Посетили уже третью экскурсию со Святославом.
Посетили уже третью экскурсию со Святославом.
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Н
Муж я и ребёнок остались очень довольны проведенным временем! Подача у Станислава яркая, интересная, увлекательная! Узнаёшь неожиданные факты, о которых и не знал, типа подземных трасс. Факты, легенды и даже
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немного мистики. Время пролетело незаметно, несмотря на очень холодную погоду. Сама прогуляйся не столько вдоль по самому Старому Арбату (до дома Пушкина и Натали не дошли) сколько по улочкам, закоулкам, переулкам вокруг него.

Муж я и ребёнок остались очень довольны проведенным временем! Подача у Станислава яркая, интересная, увлекательная! Узнаёшь
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Галина
Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории города. Группа была очень комфортная 7 человек.
Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории
Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории
Изумительная экскурсия, проведенная Станиславом. В очередной раз было рассказано много интересных и неизвестных деталей в истории
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Сергей
Станислав - прекрасный рассказчик. Экскурсия - маленький спектакль, исполненный с тонким артистизмом и изяществом. Иногда интрига, иногда - ирония, но всегда увлекательно
Станислав - прекрасный рассказчик. Экскурсия - маленький спектакль, исполненный с тонким артистизмом и изяществом. Иногда интрига,
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Входит в следующие категории Москвы

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