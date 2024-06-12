Вдоль речки Напрудной со старинной картой

Пройти вдоль реки, которую не видно, побывать на улице-призраке и покормить огарей
Приглашаю прогуляться от устья к истоку по берегам речки Напрудной, которая течёт под землёй.

У вас в руках будет старинная карта — вы сможете отмечать на ней маршрут и смотреть, по какому из берегов гуляете.

На вашем пути встретятся достопримечательности, связанные с разными историческими периодами, и объединяет их одно — все они находятся рядом с Напрудной.
Вдоль речки Напрудной со старинной картой
Вдоль речки Напрудной со старинной картой
Вдоль речки Напрудной со старинной картой
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 12:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самотёчный бульвар — место, где Напрудная впадала в Неглинную. Вы полюбуетесь Троицким подворьем и побываете у памятника человеку, биография которого послужила основой для известного фильма.

Площадь Суворова — место встречи сразу нескольких ярких достопримечательностей. Вы увидите здания в стилях классицизма и сталинского ампира, а я расскажу неожиданные факты об Александре Суворове.

Екатерининский сквер с прудами, которые остались от Напрудной. Прогулка здесь приятна в любое время года, а любители уток смогут покормить и сфотографировать ярких огарей.

Церковь Трифона в Напрудном — одна из древнейших церквей Москвы. Вы услышите, почему одна из церквей Мещанской слободы стояла на капельках, и побываете на улице-призраке.

Дома дешёвых квартир — примечательные образцы архитектуры начала 20 века. Вы разберётесь, куда делись миллионы персонажа старинных московских анекдотов и сплетен Солодовникова.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
  • Уток можно кормить только специальным кормом. Он продаётся в автомате рядом с прудом. Цена пакетика — 150 руб.
  • Экскурсия начинается недалеко от метро «Цветной бульвар» и заканчивается у метро и МЦД «Рижская»
  • Общая протяжённость маршрута — 4–5 км

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1 000 ₽
Школьники700 ₽
Студенты800 ₽
Для компании от 3 человек цена за экскурсию2 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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