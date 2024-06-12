Приглашаю прогуляться от устья к истоку по берегам речки Напрудной, которая течёт под землёй. У вас в руках будет старинная карта — вы сможете отмечать на ней маршрут и смотреть, по какому из берегов гуляете. На вашем пути встретятся достопримечательности, связанные с разными историческими периодами, и объединяет их одно — все они находятся рядом с Напрудной.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Самотёчный бульвар — место, где Напрудная впадала в Неглинную. Вы полюбуетесь Троицким подворьем и побываете у памятника человеку, биография которого послужила основой для известного фильма.

Площадь Суворова — место встречи сразу нескольких ярких достопримечательностей. Вы увидите здания в стилях классицизма и сталинского ампира, а я расскажу неожиданные факты об Александре Суворове.

Екатерининский сквер с прудами, которые остались от Напрудной. Прогулка здесь приятна в любое время года, а любители уток смогут покормить и сфотографировать ярких огарей.

Церковь Трифона в Напрудном — одна из древнейших церквей Москвы. Вы услышите, почему одна из церквей Мещанской слободы стояла на капельках, и побываете на улице-призраке.

Дома дешёвых квартир — примечательные образцы архитектуры начала 20 века. Вы разберётесь, куда делись миллионы персонажа старинных московских анекдотов и сплетен Солодовникова.

Организационные детали