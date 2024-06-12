Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от метро «Цветной бульвар»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 69 туристов
Меня зовут Елена. В Москве живу давно, с раннего детства. И с детства мечтала быть экскурсоводом. Окончила курсы гидов-экскурсоводов Москвы. Люблю путешествовать и люблю возвращаться в Москву после путешествий. Люблю читать дальше
гулять по ней, узнавать её тайны и наблюдать, как она меняется. Особенно мне нравятся места, о которых знают далеко не все. Люблю показывать Москву тем, кому она интересна и кто хочет узнать о ней как можно больше. Приглашаю вас с собой по улицам и переулкам столицы!