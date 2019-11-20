Что вас ожидает

Сокровища столицы

Когда-то внутри Китай-городской стены, где и находится улица Никольская, кипела бурная жизнь: здесь устраивались купцы, предприниматели, банкиры, духовенство. На небольшой территории уживались несколько сразу несколько монастырей, первое высшее учебное заведение, Артиллерийский двор, и вообще множество знаковых событий в России случились впервые именно на Никольской улице. Не все москвичи знают, где действительно находится Китай-город и почему возникла такая путаница. Вы увидите единственный сохранившийся участок Китай-городской стены, полюбуетесь модерном и старинными храмами.

Улица с двойным дном

Во время прогулки по крохотной улице перед вами промелькнут все московские эпохи разом и все архитектурные стили, присущие городу: древнерусскую архитектуру, модерн, готику, барокко, классицизм, конструктивизм, сталинский ампир и даже лужковский стиль. У вас будет шанс изучить этот самый московский участок буквально вдоль и поперек, заглянув в малоизвестные переулки и на самую дорогую улицу столицы, и даже сверху до низу, поднявшись на смотровую площадку с видом на всю Москву и спустившись в вестибюль самой красивой станции метро. Вы рассмотрите скульптуры на станции, у которых есть своя любопытная история: например, прототип одной из фигур танцевал однажды с английской королевой!

Первая во всех смыслах

Мы вспомним всё «первое», что произошло на Никольской улице: первая печатная книга и первое радио- и телевещание, первая кофейня и Аптека № 1, первое высшее учебное заведение и первый русский ресторан. Я расскажу про обстоятельства, при которых произошёл первый разговор Станиславского и Немировича-Данченко, в результате которого родился Московский Художественный Театр. А также вы зайдёте в парочку дворов и переулков, где будут поджидать совершенно неожиданные сюрпризы — я покажу, что такое Большой и Малый Ништяки, и что пугающее нашли в подвале храма.

Организационные детали

Экскурсия включает посещение станции метро «Площадь революции». Участники должны иметь с собой проездной билет на 1 поездку или 55 рублей.