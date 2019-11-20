Никольская улица в деталях: первая и великолепная

Рассмотреть старую улицу Москвы и узнать обо всём, что здесь происходило

5
23 отзыва
Индивидуальная
Сегодня Никольская — это любимейшая пешеходная зона москвичей со множеством увеселительных заведений и магазинов с фантастически красивыми фасадами.

Но что за ними прячется и о чём они могут рассказать? Вы услышите истории о жизни москвичей разных веков, о первой печатной книге в России, о красивейшей станции метро, рекламе с живым медведем и поймёте, какой статус был в прежние времена у Никольской улицы.
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
Никольская улица в деталях: первая и великолепная
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Что вас ожидает

Сокровища столицы

Когда-то внутри Китай-городской стены, где и находится улица Никольская, кипела бурная жизнь: здесь устраивались купцы, предприниматели, банкиры, духовенство. На небольшой территории уживались несколько сразу несколько монастырей, первое высшее учебное заведение, Артиллерийский двор, и вообще множество знаковых событий в России случились впервые именно на Никольской улице. Не все москвичи знают, где действительно находится Китай-город и почему возникла такая путаница. Вы увидите единственный сохранившийся участок Китай-городской стены, полюбуетесь модерном и старинными храмами.

Улица с двойным дном

Во время прогулки по крохотной улице перед вами промелькнут все московские эпохи разом и все архитектурные стили, присущие городу: древнерусскую архитектуру, модерн, готику, барокко, классицизм, конструктивизм, сталинский ампир и даже лужковский стиль. У вас будет шанс изучить этот самый московский участок буквально вдоль и поперек, заглянув в малоизвестные переулки и на самую дорогую улицу столицы, и даже сверху до низу, поднявшись на смотровую площадку с видом на всю Москву и спустившись в вестибюль самой красивой станции метро. Вы рассмотрите скульптуры на станции, у которых есть своя любопытная история: например, прототип одной из фигур танцевал однажды с английской королевой!

Первая во всех смыслах

Мы вспомним всё «первое», что произошло на Никольской улице: первая печатная книга и первое радио- и телевещание, первая кофейня и Аптека № 1, первое высшее учебное заведение и первый русский ресторан. Я расскажу про обстоятельства, при которых произошёл первый разговор Станиславского и Немировича-Данченко, в результате которого родился Московский Художественный Театр. А также вы зайдёте в парочку дворов и переулков, где будут поджидать совершенно неожиданные сюрпризы — я покажу, что такое Большой и Малый Ништяки, и что пугающее нашли в подвале храма.

Организационные детали

Экскурсия включает посещение станции метро «Площадь революции». Участники должны иметь с собой проездной билет на 1 поездку или 55 рублей.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро «Охотный ряд»
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 23 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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М
20 ноя 2019
Замечательная экскурсия, как и все экскурсии Юлии. Планирую посетить все ее групповые экскурсии по мере возможности. Все нравится. Рекомендую экскурсии друзьям. Брала на экскурсию дочь 11 лет.
И
11 ноя 2019
Прекрасная экскурсия! Все интересно, маршрут продуман. Обязательно пойдём на другие экскурсии Юлии
Н
11 ноя 2019
Очень удивили неожиданные места в центре Москвы. Проходишь, приезжаешь мимо и не знаешь, что здесь стоит остаток Китайгородскрй стены, или раскопки старейшего храма. Юля очень последовательна в рассказе. Без пауз, без заминок, отвечает на все вопросы. . обязательно буду советовать друзьям
Н
11 ноя 2019
Юля, спасибо вам за такую интересную экскурсию. Вчера Никольскую улицу увидели вашими глазами и услышали вашими историями о ней. Название экскурсии в точку «Никольская улица в деталях: первая и великолепная». Дорога от метро к Никольской улице была познавательна благодаря вам. Спасибо за вашу искренность. Обязательно вернемся к вам и еще друзей и знакомых позовём!
Т
26 авг 2019
Любим Москву, гуляем по городу с детьми и Юлией уже не первый раз. И каждый раз дети просятся на прогулку именно с ней. Мне думается, что это говорит о многом. Путешествие с Юлией по Никольской великолепно, как и остальные ее маршруты. Познавательно, легко и креативно. Спасибо Юле и Трипстеру! И ДА, мы любим Москву.
Т
25 авг 2019
У Юлии на экскурсиях интересно и она эмоциональный рассказчик, может увлечь так, что не заметишь, как пора прощаться. Очень довольны, спасибо и до новых встреч!
Туристы из Санкт-Петербурга
K
14 мая 2019
Отличная экскурсия. Юля -прекрасный рассказчик. Всем рекомендую
А
6 мая 2019
ВЕЛИКОЛЕПНО! Гид знает свое дело: доносит и основное, и "детали"! Даже я, москвич с 60-летним "стажем" узнал много любопытного и кое-что новое. И увидел. Хорошо, что много "боковых отходов" от самой Никольской, потому что сплошными блестками над головой она просто обезображена. Видно, такая безвкусица отражает "стиль" московских властей. И тот грустнейший факт, что они не вложились в восстановление всемирно известного культурным людям места: "Славянского базара". Может, Трипстер организует сбор пожертвований? Краудфандинг с правом бесплатного входа в восстановленный ресторан-музей? Дарю идею. Александр Носов
S
6 мая 2019
Очень интересно,эмоционально выразительно,незабываемо!!
S
21 апр 2019
Юлия - отличный экскурсовод! Удобный маршрут, интересный, живой и хорошо структурированный рассказ.
Евгения
14 янв 2019
Все было замечательно. Очень порадовало, что Юлия учла даже такие мелочи как туалет
Т
3 сен 2018
Отличная экскурсовод Юлия, большая умница и профессионал в своем деле. Красивая речь, очень приятный голос. Много интересных моментов узнали о Никольской улице и ее ближайшем окружении в самом сердце Москвы. Теперь, гуляя по Москве, хочется говорить своим друзьям и близким: "а вы знаете, что здесь было раньше?"
М
25 авг 2018
Экскурсия понравилась. Такая маленькая улица, а столько интересного, как в "Докторе Кто": "Внутри больше, чем кажется снаружи")) Юля рассказала и показала много интересного. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо за отличный вечер.
Е
24 авг 2018
В восторге от экскурсии, увлекательно, интересно, информативно. 2,5 часа пролетели незаметно! Юлия, огромное спасибо. Планируем посетить все экскурсии с Вашим участием.
Е
24 авг 2018
Отличный маршрут - знакомая с детства улица предстаёт в другом свете! Юлия - отличный рассказчик! Всем рекомендую
Ещё 8 отзывов

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