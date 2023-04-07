Открыть удивительные малоизвестные здания и перевернуть представление о главной улице города
На поиски таких «артефактов» мы и отправимся, чтобы увидеть, какой была и может быть другая, неизведанная Москва, которую мы обычно не замечаем.
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Описание
Что вас ожидает
Авторская экскурсия «Скрытое от глаз на Тверской»
В комфортном формате мини-группы мы погуляем по окрестностям главной городской магистрали, известной ещё с 12 века. Все объекты, что мы рассмотрим, малоизвестны и находятся в стороне от привычных маршрутов и туристических троп. А каждое здание на пути — настоящая находка. В нашей программе:
- Здание Ссудной казны. Сказочный дворец, в советское время его называли пещерой Али-Бабы.
- Англиканский собор. Он такой один в Москве! Кусочек провинциальной Англии в столице.
- Саввинское подворье. Неповторимый образец дореволюционной архитектуры. Сооружение должно было красоваться на красной линии улицы, но его задвинули на задворки и спрятали за ширмой сталинского классицизма. Однако его роскошь и отделка изразцами поражают до сих пор.
- Типография «Утро России». Здание, которое выглядит абсолютно современным, спроектировали 100 лет назад. Оно связано с историями политической борьбы предреволюционного времени начала 20 века. А ещё переворачивает классическое представление об архитектуре модерна.
Новый взгляд на главную улицу Москвы
Мы поговорим о ключевых вехах в жизни улицы-витрины и о том, как она характерно менялась с течением времени, пряча самое красивое во дворах и переулках. Вы узнаете о нелёгкой судьбе зданий и поймёте, что изнанка Тверской очень отличается от того, что на виду. А ещё мы затронем тему передвижки домов и памятников, историю арендного жилья и экспроприацию драгоценностей аристократов. Кроме того, вы выясните, где хранили деньги до революции, к чему привело высотное строительство в центре города и другие интересные факты из прошлого.
Кому подойдёт экскурсия
Моя программа — для увлечённых городом и тех, кто хочет увидеть что-то очень красивое, но скрытое от глаз. Кому интересно удивляться перед красивым домом, узнавать о его архитектуре и истории, бродить по переулкам, смотреть по сторонам и раскрывать своё видение зданий. Мои экскурсии — живые и интерактивные, проходят в формате диалога.
Организационные детали
- Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию. Также вы можете прийти с детьми от 13 лет, однако нужно учитывать протяжённость маршрута — она составляет примерно 3 км.
- Экскурсия пешеходная, проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
- По пути мы можем заглянуть в Англиканский собор, если есть желание это сделать, лучше выбрать более закрытую одежду
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- около метро Пушкинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.