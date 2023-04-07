Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины

Открыть удивительные малоизвестные здания и перевернуть представление о главной улице города

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Что известно о Тверской? Это бывшая царская дорога из Петербурга в Москву. А ещё её расширяли по Генплану Сталина, и здесь двигали целые дома. Сейчас это «витринная» улица столицы. Но мало кто знает, что самое красивое она спрятала во дворах и переулках.

На поиски таких «артефактов» мы и отправимся, чтобы увидеть, какой была и может быть другая, неизведанная Москва, которую мы обычно не замечаем.
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Переулки Тверской: скрытые сокровища улицы-витрины
Ближайшие даты:
9
апр
13
апр
19
апр
29
апр
11
мая
21
мая
23
мая
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Авторская экскурсия «Скрытое от глаз на Тверской»

В комфортном формате мини-группы мы погуляем по окрестностям главной городской магистрали, известной ещё с 12 века. Все объекты, что мы рассмотрим, малоизвестны и находятся в стороне от привычных маршрутов и туристических троп. А каждое здание на пути — настоящая находка. В нашей программе:

  • Здание Ссудной казны. Сказочный дворец, в советское время его называли пещерой Али-Бабы.
  • Англиканский собор. Он такой один в Москве! Кусочек провинциальной Англии в столице.
  • Саввинское подворье. Неповторимый образец дореволюционной архитектуры. Сооружение должно было красоваться на красной линии улицы, но его задвинули на задворки и спрятали за ширмой сталинского классицизма. Однако его роскошь и отделка изразцами поражают до сих пор.
  • Типография «Утро России». Здание, которое выглядит абсолютно современным, спроектировали 100 лет назад. Оно связано с историями политической борьбы предреволюционного времени начала 20 века. А ещё переворачивает классическое представление об архитектуре модерна.

Новый взгляд на главную улицу Москвы

Мы поговорим о ключевых вехах в жизни улицы-витрины и о том, как она характерно менялась с течением времени, пряча самое красивое во дворах и переулках. Вы узнаете о нелёгкой судьбе зданий и поймёте, что изнанка Тверской очень отличается от того, что на виду. А ещё мы затронем тему передвижки домов и памятников, историю арендного жилья и экспроприацию драгоценностей аристократов. Кроме того, вы выясните, где хранили деньги до революции, к чему привело высотное строительство в центре города и другие интересные факты из прошлого.

Кому подойдёт экскурсия

Моя программа — для увлечённых городом и тех, кто хочет увидеть что-то очень красивое, но скрытое от глаз. Кому интересно удивляться перед красивым домом, узнавать о его архитектуре и истории, бродить по переулкам, смотреть по сторонам и раскрывать своё видение зданий. Мои экскурсии — живые и интерактивные, проходят в формате диалога.

Организационные детали

  • Экскурсия ориентирована на взрослую аудиторию. Также вы можете прийти с детьми от 13 лет, однако нужно учитывать протяжённость маршрута — она составляет примерно 3 км.
  • Экскурсия пешеходная, проходит на улице. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и надевайте удобную обувь.
  • По пути мы можем заглянуть в Англиканский собор, если есть желание это сделать, лучше выбрать более закрытую одежду

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
около метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Авторские
Улицы и переулки
Тверская улица
Популярные места
Старая Москва

Похожие туры из Москвы

Лабиринт улиц и переулков Китай-города
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Irina
Irina
205 отзывов
Часто заказывают
Лабиринт улиц и переулков Китай-города
Исследовать старейший район Москвы и прикоснуться к судьбам его жителей
у памятника героям Плевны
Завтра
9 апр
10 апр
11 апр
3 900 за всё до 4 чел.
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
3 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Стефания
Стефания
Нет отзывов
Что кроется в переулках Мясницкой улицы?
Французское шато, английская готика, спрятанная башня, деревянная усадьба и другие сюрпризы Москвы
у метро Красные ворота
9 апр
12 апр
15 апр
16 апр
956765 за человека
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Olga
Olga
12 отзывов
Арбат эпохи модерна: Поварская и переулки
Узнать больше о стиле №1 в 20 веке и собрать коллекцию выразительных особняков
в районе метро Арбатская
Сегодня
Завтра
8 апр
9 апр
6 000 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Москве
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ