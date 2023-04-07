Что известно о Тверской? Это бывшая царская дорога из Петербурга в Москву. А ещё её расширяли по Генплану Сталина, и здесь двигали целые дома. Сейчас это «витринная» улица столицы. Но мало кто знает, что самое красивое она спрятала во дворах и переулках. На поиски таких «артефактов» мы и отправимся, чтобы увидеть, какой была и может быть другая, неизведанная Москва, которую мы обычно не замечаем.

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Описание

Что вас ожидает

Авторская экскурсия «Скрытое от глаз на Тверской»

В комфортном формате мини-группы мы погуляем по окрестностям главной городской магистрали, известной ещё с 12 века. Все объекты, что мы рассмотрим, малоизвестны и находятся в стороне от привычных маршрутов и туристических троп. А каждое здание на пути — настоящая находка. В нашей программе:

Здание Ссудной казны . Сказочный дворец, в советское время его называли пещерой Али-Бабы.

. Сказочный дворец, в советское время его называли пещерой Али-Бабы. Англиканский собор . Он такой один в Москве! Кусочек провинциальной Англии в столице.

. Он такой один в Москве! Кусочек провинциальной Англии в столице. Саввинское подворье . Неповторимый образец дореволюционной архитектуры. Сооружение должно было красоваться на красной линии улицы, но его задвинули на задворки и спрятали за ширмой сталинского классицизма. Однако его роскошь и отделка изразцами поражают до сих пор.

. Неповторимый образец дореволюционной архитектуры. Сооружение должно было красоваться на красной линии улицы, но его задвинули на задворки и спрятали за ширмой сталинского классицизма. Однако его роскошь и отделка изразцами поражают до сих пор. Типография «Утро России». Здание, которое выглядит абсолютно современным, спроектировали 100 лет назад. Оно связано с историями политической борьбы предреволюционного времени начала 20 века. А ещё переворачивает классическое представление об архитектуре модерна.

Новый взгляд на главную улицу Москвы

Мы поговорим о ключевых вехах в жизни улицы-витрины и о том, как она характерно менялась с течением времени, пряча самое красивое во дворах и переулках. Вы узнаете о нелёгкой судьбе зданий и поймёте, что изнанка Тверской очень отличается от того, что на виду. А ещё мы затронем тему передвижки домов и памятников, историю арендного жилья и экспроприацию драгоценностей аристократов. Кроме того, вы выясните, где хранили деньги до революции, к чему привело высотное строительство в центре города и другие интересные факты из прошлого.

Кому подойдёт экскурсия

Моя программа — для увлечённых городом и тех, кто хочет увидеть что-то очень красивое, но скрытое от глаз. Кому интересно удивляться перед красивым домом, узнавать о его архитектуре и истории, бродить по переулкам, смотреть по сторонам и раскрывать своё видение зданий. Мои экскурсии — живые и интерактивные, проходят в формате диалога.

Организационные детали