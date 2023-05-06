Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»

Посетить известные места столицы, отмеченные присутствием потусторонних сил

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Вас не страшит встреча с непознанным? Тогда приглашаем в путешествие по мистической Москве — на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек.

Мы отправимся туда, где оживают древние сказания и легенды, где появляются призраки и происходят странные вещи. Скучно не будет точно!
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Ближайшие даты:
6
мая
8
мая
13
мая
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мая
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Московская чертовщина

Мы посетим уголки столицы, где происходили невероятные события: самый опасный перекресток Москвы, древнее идольское капище и Хитровскую площадь, уже название которой звучит зловеще для представителей старших поколений. Вы услышите о Меншиковой башне, разрушенной высшими силами за гордыню её создателя. А также увидите Церковь Всех Святых на Кулишках, где неоднократно наблюдали полтергейст.

Столичные призраки

Призраки бывают разными: безобидными и злобными. О тех и других мы расскажем на экскурсии. Вы услышите о жестоком помещике Льве Измайлове, ставшем прообразом одного из героев «Дубровского». О чернокнижнике Якове Брюсове, дух которого бродит ночами по Сухаревской площади. О Савве Морозове, блуждающем по особняку его любимой жены. И это лишь малая часть нашего списка!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Пушкинская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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