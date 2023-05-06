Вас не страшит встреча с непознанным? Тогда приглашаем в путешествие по мистической Москве — на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек. Мы отправимся туда, где оживают древние сказания и легенды, где появляются призраки и происходят странные вещи. Скучно не будет точно!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Московская чертовщина

Мы посетим уголки столицы, где происходили невероятные события: самый опасный перекресток Москвы, древнее идольское капище и Хитровскую площадь, уже название которой звучит зловеще для представителей старших поколений. Вы услышите о Меншиковой башне, разрушенной высшими силами за гордыню её создателя. А также увидите Церковь Всех Святых на Кулишках, где неоднократно наблюдали полтергейст.

Столичные призраки

Призраки бывают разными: безобидными и злобными. О тех и других мы расскажем на экскурсии. Вы услышите о жестоком помещике Льве Измайлове, ставшем прообразом одного из героев «Дубровского». О чернокнижнике Якове Брюсове, дух которого бродит ночами по Сухаревской площади. О Савве Морозове, блуждающем по особняку его любимой жены. И это лишь малая часть нашего списка!

Организационные детали