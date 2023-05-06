Посетить известные места столицы, отмеченные присутствием потусторонних сил
Мы отправимся туда, где оживают древние сказания и легенды, где появляются призраки и происходят странные вещи. Скучно не будет точно!
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Описание
Что вас ожидает
Московская чертовщина
Мы посетим уголки столицы, где происходили невероятные события: самый опасный перекресток Москвы, древнее идольское капище и Хитровскую площадь, уже название которой звучит зловеще для представителей старших поколений. Вы услышите о Меншиковой башне, разрушенной высшими силами за гордыню её создателя. А также увидите Церковь Всех Святых на Кулишках, где неоднократно наблюдали полтергейст.
Столичные призраки
Призраки бывают разными: безобидными и злобными. О тех и других мы расскажем на экскурсии. Вы услышите о жестоком помещике Льве Измайлове, ставшем прообразом одного из героев «Дубровского». О чернокнижнике Якове Брюсове, дух которого бродит ночами по Сухаревской площади. О Савве Морозове, блуждающем по особняку его любимой жены. И это лишь малая часть нашего списка!
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе в группе до 47 человек
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Пушкинская
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.