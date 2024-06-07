Хэллоуин в Москве – экскурсии в Москве

Найдено 9 экскурсий в категории «Хэллоуин в Москве» в Москве, цены от 567 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Тайны Ваганьковского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
82 отзыва
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000 за всё до 8 чел.
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
233 отзыва
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950 за человека
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
20 отзывов
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746 за человека
Тайны Остоженки с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
21 отзыв
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
143 отзыва
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700 за человека
Загадки Старой Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
6 000 за всё до 10 чел.
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Посетить известные места столицы, отмеченные присутствием потусторонних сил
Начало: В районе метро Пушкинская
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
1 800 за человека
Мистическая Москва: необычное в обычном
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
107 отзывов
В тренде
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00 и 20:00, в воскресенье в 19:00
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
666567 за человека
Тайны Лубянки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
68 отзывов
Тайны Лубянки
Мрачная история известной площади
Начало: метро Лубянка
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Салим
    7 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Очень интересная экскурсия! Саша изумительная рассказчица! Было нескучно и весьма занимательно! Саша, если Вы читаете этот отзыв, то знайте, что
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    мы с женой очень благодарны Вам за прекрасный вечер в любимом городе! С такими как Вы жизнь наполняется новыми яркими красками! Спасибо большое!

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим
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    делом. Рассказывает в красках и эмоциях. Подача материала интересная, интригует, задает вопросы на засыпку:) Все понравилось и даже дождь с грозой нам не помешал, а добавил свою изюминку, в момент обсуждения приведений, гроза прям была кстати. Спасибо большое Никите, приятно, что молодые люди любят историю и свой город!!!

  • Ф
    Фарида
    5 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
  • Ю
    Юлия
    2 июня 2024
    Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
    Отличная экскурсия! Гид очень доброжелательна, видно, что любит и знает свое дело.
  • Л
    Лилия
    27 мая 2024
    Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
    Экскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращаться снова за другими экскурсиями и советовать друзьям!
    Экскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращатьсяЭкскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращатьсяЭкскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращатьсяЭкскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращаться
  • Е
    Елена
    27 мая 2024
    Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
    Очень рада, что наконец-то добралась до этой экскурсии и попала именно к гиду Надежде. Это было потрясающее путешествие во времени,
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    множество интересных фактов и историй. 2,5 часа пролетели незаметно и получились необыкновенно информативными. Уже посоветовала некоторым друзьям именно эту экскурсию. Спасибо.

  • Л
    Любовь
    26 мая 2024
    Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
    Экскурсоводу Надежде огромное спасибо за такую замечательную и интересную экскурсию!
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    Мистика и реальность Булгаковской Москвы
    Замечательная экскурсия! Очень понравилось. Рекомендую даже непоклонникам Булгакова.
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
    Благодарю за интересный рассказ!

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Хэллоуин в Москве»

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  4. Тайны Остоженки с Фаролеро
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  2. Красная площадь
  3. Кремль
  4. Китай-город
  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Москве в июне 2024
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