читать дальше

делом. Рассказывает в красках и эмоциях. Подача материала интересная, интригует, задает вопросы на засыпку:) Все понравилось и даже дождь с грозой нам не помешал, а добавил свою изюминку, в момент обсуждения приведений, гроза прям была кстати. Спасибо большое Никите, приятно, что молодые люди любят историю и свой город!!!