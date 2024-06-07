1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Тайны Ваганьковского некрополя
Посетить легендарное кладбище и узнать о похороненных на нем выдающихся людях
Начало: В районе метро Улица 1905 года
9 июня в 17:00
18 июня в 09:00
от 6 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
2.5 часа
Популярное предложение
Новодевичий некрополь: постояльцы и их истории
Прикоснуться к тайнам могил великих и узнать больше о самом красивом женском монастыре в Москве
Начало: ст. метро Спортивная
15 июня в 12:15
22 июня в 12:15
950₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Новодевичье кладбище и его главные символы: прогулка в мини-группе
Отыскать самые шедевральные скульптуры некрополя и постичь их тайный смысл
Начало: Около Новодевичьего монастыря
Завтра в 12:00
9 июня в 12:00
19401 746₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Групповая
2 часа
Мистика и реальность Булгаковской Москвы
Увидеть места, связанные с писателем и его творениями, и узнать о них самое любопытное
Начало: У театра сатиры
Завтра в 16:00
9 июня в 16:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Загадки Старой Москвы
Погулять по историческому центру и узнать о происходивших здесь таинственных событиях
Начало: У центрального телеграфа
14 июня в 18:00
21 июня в 18:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3 часа
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Посетить известные места столицы, отмеченные присутствием потусторонних сил
Начало: В районе метро Пушкинская
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
1 800₽ за человека
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
В тренде
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00 и 20:00, в воскресенье в 19:00
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
666567₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Тайны Лубянки
Мрачная история известной площади
Начало: метро Лубянка
25 сен в 10:00
26 сен в 10:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССалим7 июня 2024Очень интересная экскурсия! Саша изумительная рассказчица! Было нескучно и весьма занимательно! Саша, если Вы читаете этот отзыв, то знайте, что
- ООльга6 июня 2024Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим
- ФФарида5 июня 2024Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
- ДДарья4 июня 2024Экскурсовод Андрей отличный, буду водить к нему друзей и дальше)
- ЮЮлия2 июня 2024Отличная экскурсия! Гид очень доброжелательна, видно, что любит и знает свое дело.
- ЛЛилия27 мая 2024Экскурсия нам понравилось, не думали, что о памятниках на кладбище можно так интересно рассказывать. Будем обращаться снова за другими экскурсиями и советовать друзьям!
- ЕЕлена27 мая 2024Очень рада, что наконец-то добралась до этой экскурсии и попала именно к гиду Надежде. Это было потрясающее путешествие во времени,
- ЛЛюбовь26 мая 2024Экскурсоводу Надежде огромное спасибо за такую замечательную и интересную экскурсию!
- ВВиктор26 мая 2024Замечательная экскурсия! Очень понравилось. Рекомендую даже непоклонникам Булгакова.
- ЕЕлена24 мая 2024Благодарю за интересный рассказ!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Хэллоуин в Москве»
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