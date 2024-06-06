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Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
«И конечно, сделаете шикарные фото на память об этом вечере»
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
7 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«В свете вечерней иллюминации перед вами предстанет парадная Тверская и Никитский бульвар, белоснежный дом Пашкова и здание МИД»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
«Экскурсия актуальна в любое время — и днем, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120₽ за всё до 4 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Экскурсия актуальна в любое время — и днем, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Фасады и лица московского модерна
Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной
Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями
Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест
Начало: На Манежной площади
«Вы услышите, откуда царь Алексей Михайлович подглядывал за иностранными гостями, на какой башне можно было увидеть ночное небо даже днем, где находилась трамвайная остановка и почему ГУМ хотели снести целых три раза»
Сегодня в 21:30
Завтра в 11:30
9 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
«Возможно заказать ночную экскурсию продолжительностью 5 часов в любое удобное для вас время (узнавайте о стоимости в переписке)»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500₽ за всё до 17 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
История Москва-Сити: экскурсия по небоскребам и панорамам
Погрузитесь в мир высоток Москва-Сити, исследуйте архитектурные шедевры и насладитесь видами столицы с высоты
Начало: Метро Выставочная
«Экскурсия может проходить как днем, так и вечером, ведь Москва великолепна в любое время суток»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 300₽ за всё до 6 чел.
Групповая
1.5 часа
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
«Фонарщик своими необычными рассказами погрузит вас словно в сказку, а вечернее освещение города усилит переживаемые эмоции»
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
«Свернем в Столешников переулок — к старинной усадьбе — памятнику архитектуры, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной»
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
«Разберемся, как Есенин проводил вечера и каким образом в голодные 20-е у него появилось собственное кафе»
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
4 часа
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
«Предупреждаю: после этого вечера вы больше никогда не будете пить коктейли так, как раньше 😉»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000₽ за человека
Групповая
3 часа
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Вечерние отправления по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 ходят без остановки»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«Из окна автобуса полюбуемся набережными и деловым центром Москва-Сити в нарядной вечерней иллюминации»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
«Что вас ожидает:Самые значимые и известные места Москвы в свете вечерних огней — такие, какими их ни за что не увидеть во время дневных экскурсий»
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
от 1 100₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Вы насладитесь впечатляющими видами вечерней Москвы, посмотрите, как меняется небо над Воробьевыми горами, и сделаете на память фотографию Кремля со стороны Москва-реки»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890₽ за человека
Групповая
1 час
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Изучить главный символ Москвы за 60 минут
Начало: На Манежной площади
«За один вечерний час вы успеете главное — увидеть и прикоснуться к святая святых Москвы, к её сердцу»
Расписание: в будние дни в 19:45
10 июня в 19:45
11 июня в 19:45
667₽ за человека
Квест
4 часа
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
«Что вас ожидает:Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах»
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999₽ за человека
Круиз
3 часа
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вечерний ланч или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Могу встретить вас в аэропорту или на вокзале, провести экскурсию в ночное или утреннее время»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000₽ за всё до 3 чел.
Круиз
3 часа
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«Мимо проплывают достопримечательности Москвы в вечерней подсветке, а Вы сидите в уютном ресторане с панорамными окнами на борту корабля»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640₽ за человека
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
«12 июня, в День России, комфортабельный речной трамвайчик отправится в путешествие по вечернему городу»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
«Романтический вечерний круиз с ужином и фейерверком День России в Москве славится своим размахом и зрелищными мероприятиями, самым популярным из которых остается вечерний салют»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490₽ за человека
Групповая
2 часа
Московский квартал красных фонарей
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
«Мы с вами прогуляемся по старинным улочкам, куда всего пару веков назад каждый вечер стекались со всего города любители ночных приключений»
Расписание: суббота в 13:00
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
«Маршрут Маршрут катания максимальный, и проходит во всей центральной части Москва руки, где вы увидите все достопримечательности в ночной иллюминации – очень впечатляюще»
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990₽ за всё до 4 чел.
Круиз
2.5 часа
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Что вас ждёт: Мы отправимся на прогулку по вечерней Москве-реке»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
«Наверное, вечер — самое лучшее время для прогулок по Москве»
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
«Вы посетите до семи заведений за вечер»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000₽ за человека
скидка
10%
Групповая
4 часа
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
«На прогулке-квесте вы заглянете в 4 бара, окунётесь в ночную жизнь города, узнаете о традициях местного бар-хоппинга и поборетесь за корону короля вечеринки»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
«Экскурсию можно заказать в вечернее время»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Из окна автобуса полюбуемся набережными и деловым центром Москва-Сити в нарядной вечерней иллюминации»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200₽ за человека
Фотопрогулка
30 минут
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
«Если вы пожелаете сделать фотосессию в вечернем платье или другой нестандартной одежде, подскажу прокаты и помогу это организовать»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«Яркие вспышки огня, сотни разноцветных пышущих искр, создающие яркое праздничное настроение — не упустите свой шанс и отправляйтесь в этот удивительный вечерний речной круиз, чтобы окунуться в атмосферу праздника и волшебства»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Посетить известные места столицы, отмеченные присутствием потусторонних сил
Начало: В районе метро Пушкинская
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
«Экскурсия проводится в дневное и вечернее время на легковом автомобиле»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
1.5 часа
Красная площадь и парк Зарядье
Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России
Начало: У памятника Жукову
«Я расскажу о строительстве храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и объясню, почему с раннего утра до позднего вечера слышна молитва из стен часовни у Воскресенских ворот»
Расписание: в четверг в 19:00
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
650₽ за человека
Групповая
3 часа
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Вечерняя подсветка раскрасит город яркими огнями, в которых старинная и современная архитектура столицы, аккуратные бортики набережных и широкие проспекты приобретут торжественный и немного волшебный вид»
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Мы выйдем из тьмы на свет и подсветим нашим вниманием вечернюю праздничную Москву»
14 июня в 16:00
15 июня в 16:00
8 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
«А если хочется чего-то особенного, предлагаем прогуляться по острову на закате»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Вокруг Кремля: прогулка на закате
Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
«Увидели главные достопримечательности в вечерних огнях и погрузились в магическую атмосферу города»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
740₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
«Экскурсия и барный вечер в одном коктейле — а в качестве украшения нетворкинг»
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
«Также мы припасли уютные пледы для прохладных вечеров и тент на случай дождя»
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
В тренде
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Мы пройдёмся по вечерним улицам и посмотрим на привычные места через магическую призму»
Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00 и 20:00, в воскресенье в 19:00
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
666567₽ за человека
Групповая
2.5 часа
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
«А во время вечерних рейсов (в 21:00) диджей поставит треки для настроения»
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890₽ за человека
Групповая
3 часа
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
«Вас ждут вечерние столичные пейзажи, зажигательный сет от DJ и праздничный салют»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим
- ААнна5 июня 2024Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
- ФФарида5 июня 2024Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
- ААнгелина3 июня 2024Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
- ЮЮлия3 июня 2024Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
- ООлеся3 июня 2024Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
- ММарина2 июня 2024Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
- ААлексей2 июня 2024Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
- ННаталья2 июня 2024Спасибо большое гиду - Никите Деменок, он сделал эту экскурсию яркой, захватывающей, захотелось изучать историю Москвы. Очень харизматичный, увлеченный своим делом гид. А маленькие вкусные презенты очень воодушевляли группу. Искренне рекомендую попасть именно к нему на экскурсию.
- ТТатьяна2 июня 2024Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная Москва, всё вместе сложилось в отличный вечер. Два часа пролетели очень быстро, берите экскурсию на большее время) Спасибо огромное, что впечатления отличные! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Вечерние»
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