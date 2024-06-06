Вечерние экскурсии Москвы

Найдено 60 экскурсий в категории «Вечерние» в Москве, цены от 567 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ночная байкерская мотоэкскурсия
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
2 часа
90 отзывов
Популярное предложение
Ночная байкерская мотоэкскурсия по Москве
Представьте: вы, пилот, любимая музыка и огни ночного города. Погрузитесь в мир ночной мотожизни, посетите байкерский клуб и насладитесь видами столицы
Начало: У ВДНХ
«И конечно, сделаете шикарные фото на память об этом вечере»
Сегодня в 21:30
Завтра в 17:00
7 500 за человека
Групповая экскурсия «Огни Москвы»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
33 отзыва
Ночная Москва в огнях: групповая автобусная экскурсия по знаковым местам города
На этой экскурсии вы увидите Москву в вечернем свете, проедете по главным улицам и проспектам, узнаете её секреты и сделаете множество фотографий
Начало: Недалеко от станции Маяковская
«В свете вечерней иллюминации перед вами предстанет парадная Тверская и Никитский бульвар, белоснежный дом Пашкова и здание МИД»
Завтра в 19:30
9 июня в 19:30
1 200 за человека
Фотопрогулка по Патриаршим
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
50 отзывов
Индивидуальная фотосессия на Патриарших: модные витрины и богемная атмосфера
Насладитесь фотопрогулкой по Патриаршим: стильные фотографии, уютные улочки и культурные истории. Уникальные кадры и незабываемые моменты гарантированы
Начало: У метро Маяковская
«Экскурсия актуальна в любое время — и днем, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными»
9 июня в 10:00
10 июня в 10:00
68006 120 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка в огнях столицы
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
61 отзыв
Фотопрогулка в огнях Москвы: яркие моменты и волшебные истории
Погрузитесь в атмосферу праздника с индивидуальной фотосессией на фоне знаковых мест Москвы и унесите домой частичку её красоты
Начало: У метро Охотный ряд
«Экскурсия актуальна в любое время — и днем, и вечером фотографии получатся яркими и праздничными»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
77005 390 за всё до 4 чел.
Фасады и лица московского модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Фасады и лица московского модерна
Знакомство с уникальным архитектурным стилем на прогулке по Старой Конюшенной
Начало: М. Кропоткинская, выход к Гоголевскому бульвару
Завтра в 18:00
9 июня в 10:00
6 000 за всё до 15 чел.
Красная площадь для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
57 отзывов
Красная площадь: экскурсия с тайнами и историями
Откройте для себя Красную площадь с новой стороны, узнайте невероятные истории и секреты знаменитых мест
Начало: На Манежной площади
«Вы услышите, откуда царь Алексей Михайлович подглядывал за иностранными гостями, на какой башне можно было увидеть ночное небо даже днем, где находилась трамвайная остановка и почему ГУМ хотели снести целых три раза»
Сегодня в 21:30
Завтра в 11:30
9 000 за всё до 6 чел.
«Мастер и Маргарита»: адреса, пароли, явки
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
«Мастер и Маргарита»: живая история Москвы 20-30-х годов
Встречайте Москву Булгакова: от МАССОЛИТа до Большой Садовой. Экскурсия, где каждый шаг - это страница из «Мастера и Маргариты»
Начало: На Триумфальной площади, 2
«Возможно заказать ночную экскурсию продолжительностью 5 часов в любое удобное для вас время (узнавайте о стоимости в переписке)»
Завтра в 08:30
9 июня в 08:30
18 500 за всё до 17 чел.
Москва-Сити - история столичных небоскребов
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
42 отзыва
История Москва-Сити: экскурсия по небоскребам и панорамам
Погрузитесь в мир высоток Москва-Сити, исследуйте архитектурные шедевры и насладитесь видами столицы с высоты
Начало: Метро Выставочная
«Экскурсия может проходить как днем, так и вечером, ведь Москва великолепна в любое время суток»
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
5 300 за всё до 6 чел.
Тайны Остоженки с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
21 отзыв
Тайны Остоженки с Фаролеро
Атмосферная прогулка по красивейшей улице Москвы - с фонарщиком и его загадочными историями
Начало: Музей Москвы
«Фонарщик своими необычными рассказами погрузит вас словно в сказку, а вечернее освещение города усилит переживаемые эмоции»
Завтра в 20:00
9 июня в 20:00
2 500 за человека
Женские истории Москвы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
41 отзыв
Женские истории Москвы
Погулять по улицам столицы и узнать о живших на них удивительных женщинах
Начало: Метро Кузнецкий Мост, у выхода
«Свернем в Столешников переулок — к старинной усадьбе — памятнику архитектуры, где когда-то проходили литературные и музыкальные вечера Людмилы Кожиной»
Завтра в 18:30
15 июня в 18:30
от 2 670 за всё до 6 чел.
Один день из жизни Сергея Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Один день из жизни Сергея Есенина
Пройти по следам великого поэта и узнать его как человека
Начало: У метро Чеховская
«Разберемся, как Есенин проводил вечера и каким образом в голодные 20-е у него появилось собственное кафе»
Завтра в 15:00
10 июня в 17:00
7 600 за всё до 5 чел.
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
31 отзыв
Пешеходная прогулка «Секретные бары Москвы»
Побывать в нетуристических барах для своих: атмосферно, загадочно, уникально
Начало: По договоренности
«Предупреждаю: после этого вечера вы больше никогда не будете пить коктейли так, как раньше 😉»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:00
15 июня в 20:00
21 июня в 20:00
3 000 за человека
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
3 часа
656 отзывов
«Огни Небоскрёбов» - речная прогулка с обедом и ужином
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Вечерние отправления по пятницам, субботам и воскресеньям с 20:00 ходят без остановки»
Расписание: Ежедневно в 11:30, 11:45, 14:30, 14:45, 17:30, 17:45, 20:30, 20:45
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890 за человека
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
630 отзывов
Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
Откройте для себя великолепие вечерней Москвы, наслаждаясь историческими и современными достопримечательностями
Начало: У метро Площадь Революции
«Из окна автобуса полюбуемся набережными и деловым центром Москва-Сити в нарядной вечерней иллюминации»
Расписание: в будние дни в 19:30, в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3457 отзывов
Вечерняя экскурсия по Москве «Огни Столицы»
Погрузитесь в атмосферу вечерней Москвы, открывая исторические и современные достопримечательности
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
«Что вас ожидает:Самые значимые и известные места Москвы в свете вечерних огней — такие, какими их ни за что не увидеть во время дневных экскурсий»
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
от 1 100 за человека
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2.5 часа
8 отзывов
Вечерняя прогулка на теплоходе «Музыкальный экспресс» с ужином и диджеем
Увидеть центр столицы с воды и хорошо провести время
Начало: У причала «Китай-город/Устьинский»
«Вы насладитесь впечатляющими видами вечерней Москвы, посмотрите, как меняется небо над Воробьевыми горами, и сделаете на память фотографию Кремля со стороны Москва-реки»
9 июня в 20:38
14 июня в 21:08
1 890 за человека
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
1 час
8 отзывов
Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
Изучить главный символ Москвы за 60 минут
Начало: На Манежной площади
«За один вечерний час вы успеете главное — увидеть и прикоснуться к святая святых Москвы, к её сердцу»
Расписание: в будние дни в 19:45
10 июня в 19:45
11 июня в 19:45
667 за человека
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
🚶 Пешая
Квест
4 часа
70 отзывов
Тур по 4 барам Москвы с шотами в формате игры-квеста
Начало: Dream Bar (Мясницкая,17) или BadCrown (Забелина,1)
«Что вас ожидает:Бары подбираются разные, чтобы за вечер мы побывали в разных местах»
Расписание: Каждую пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
2 999 за человека
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
3 часа
184 отзыва
Музыкальный вечерний круиз по центру Москвы
Начало: Причал «Китай-город/Устьинский»
«Что вас ожидает: Во время круиза по центру столицы вам будет предложен вечерний ланч или ужин прямо на борту теплохода, кроме того наших гостей ждёт уютная атмосфера, хиты 2000-х и современные хиты в танцевальных ремиксах»
Расписание: С пятницы по воскресенье в 20:30, 20:45
Завтра в 19:15
9 июня в 20:38
от 1 300 за человека
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
«Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
Основные достопримечательности столицы с профессиональным гидом
«Могу встретить вас в аэропорту или на вокзале, провести экскурсию в ночное или утреннее время»
Завтра в 09:30
9 июня в 09:30
11 000 за всё до 3 чел.
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
⛴ На теплоходе
🛥 На яхте
Круиз
3 часа
905 отзывов
Круиз по Москве-реке на борту яхты Radisson
«Мимо проплывают достопримечательности Москвы в вечерней подсветке, а Вы сидите в уютном ресторане с панорамными окнами на борту корабля»
Расписание: Каждый день согласно расписанию в календаре
9 июня в 21:00
10 июня в 13:00
1 640 за человека
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
⛴ На теплоходе
Групповая
1 час 28 минут 12 секунд
41 отзыв
Речная прогулка с просмотром салюта 12 июня на речном трамвайчике
Начало: Причал «Зарядье»
«12 июня, в День России, комфортабельный речной трамвайчик отправится в путешествие по вечернему городу»
Расписание: 10 сентября в 19:45
12 июня в 20:30
от 1 690 за человека
Салют в День России с борта теплохода с ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
10 отзывов
Салют в День России с борта теплохода с ужином
Начало: Причал "Новоспасский Мост" (м. "Пролетарская")
«Романтический вечерний круиз с ужином и фейерверком День России в Москве славится своим размахом и зрелищными мероприятиями, самым популярным из которых остается вечерний салют»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 19:50
от 1 490 за человека
Московский квартал красных фонарей
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
49 отзывов
Московский квартал красных фонарей
Начало: М. «Сухаревская». Выход № 1, к Макдональдсу
«Мы с вами прогуляемся по старинным улочкам, куда всего пару веков назад каждый вечер стекались со всего города любители ночных приключений»
Расписание: суббота в 13:00
15 июня в 12:30
22 июня в 12:30
900 за человека
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
🚤 На катере
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Водная прогулка по ночной Москве на катере без капитана
Начало: Москва, ул. Коломенская 2
«Маршрут Маршрут катания максимальный, и проходит во всей центральной части Москва руки, где вы увидите все достопримечательности в ночной иллюминации – очень впечатляюще»
Расписание: Ежедневно с 22:00 до 02:00
Завтра в 22:00
9 июня в 22:00
19 990 за всё до 4 чел.
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Круиз
2.5 часа
7 отзывов
Музыкальный круиз «День России» с живой музыкой, фейерверком и ужином
Начало: Причал «Киевский»
«Что вас ждёт: Мы отправимся на прогулку по вечерней Москве-реке»
Расписание: 9 мая в 20:00
12 июня в 20:15
от 2 500 за человека
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
«Карусель Бульварного кольца»: прогулка по московским бульварам
Начало: Пушкинская площадь. У памятника А.С. Пушкина
«Наверное, вечер — самое лучшее время для прогулок по Москве»
Расписание: По расписанию
Завтра в 11:00
9 июня в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
13 отзывов
История в бокале: прогулка по барам Хитровки
Уникальные питейные места и захватывающие легенды одного из самых опасных районов 19 века
«Вы посетите до семи заведений за вечер»
10 июня в 11:30
11 июня в 11:30
7 000 за человека
Тур-игра по барам Москвы
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
30 отзывов
Тур-игра по барам Москвы: вечеринка, квесты и незабываемые впечатления
Погрузитесь в ночную атмосферу столицы, посетите 4 уникальных бара и выиграйте титул короля вечеринки
Начало: В районе метро Чистые пруды, Китай-город или Кузне...
«На прогулке-квесте вы заглянете в 4 бара, окунётесь в ночную жизнь города, узнаете о традициях местного бар-хоппинга и поборетесь за корону короля вечеринки»
Расписание: в пятницу и субботу в 20:30
Завтра в 20:30
14 июня в 20:30
30002 700 за человека
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
7 сталинских высоток на авто-экскурсии
Москва - пыль в глаза: узнать всё об истории, архитектуре и секретах легендарных зданий
Начало: В районе метро Красные ворота
«Экскурсию можно заказать в вечернее время»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
20 000 за всё до 5 чел.
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Любимый город Москва! Обзорная автобусная экскурсия
От Кремля до Воробьёвых гор: поездка по самым посещаемым местам столицы
Начало: в районе станции метро «Площадь Революции»
«Из окна автобуса полюбуемся набережными и деловым центром Москва-Сити в нарядной вечерней иллюминации»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
Завтра в 18:00
9 июня в 18:00
1 200 за человека
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
🚶 Пешая
Фотопрогулка
30 минут
10 отзывов
Профессиональная фотосессия в красивейших местах Москвы
Получить кадры, как из фильма на фоне столичных достопримечательностей и атмосферных улиц
«Если вы пожелаете сделать фотосессию в вечернем платье или другой нестандартной одежде, подскажу прокаты и помогу это организовать»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
8 000 за всё до 6 чел.
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка по центру Москвы с просмотром фейерверка «Салюты России»
Начало: Причал «Новоспасский Мост»
«Яркие вспышки огня, сотни разноцветных пышущих искр, создающие яркое праздничное настроение — не упустите свой шанс и отправляйтесь в этот удивительный вечерний речной круиз, чтобы окунуться в атмосферу праздника и волшебства»
Расписание: Ежедневно до 4 сентября в 21:45
14 июня в 19:50
15 июня в 19:50
от 1 290 за человека
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
5 отзывов
Вечерняя автобусная экскурсия «Мистическая Москва»
Посетить известные места столицы, отмеченные присутствием потусторонних сил
Начало: В районе метро Пушкинская
Завтра в 19:00
12 июня в 19:00
1 800 за человека
Романтические страницы Москвы
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
7 отзывов
Романтические страницы Москвы
Самые красивые объекты Москвы и истории о любви
«Экскурсия проводится в дневное и вечернее время на легковом автомобиле»
Завтра в 08:00
9 июня в 08:00
19 000 за всё до 3 чел.
Красная площадь и парк Зарядье
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
3 отзыва
Красная площадь и парк Зарядье
Прогуляться по самому центру Москвы, узнать о её знаковых местах и полюбоваться природой России
Начало: У памятника Жукову
«Я расскажу о строительстве храма Казанской иконы Божией Матери на Красной площади и объясню, почему с раннего утра до позднего вечера слышна молитва из стен часовни у Воскресенских ворот»
Расписание: в четверг в 19:00
13 июня в 19:00
20 июня в 19:00
650 за человека
Вечерние краски столицы
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
16 отзывов
Вечерние краски столицы
Визитные карточки Москвы в свете огней на автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У метро Площадь Революции или Театральная
«Вечерняя подсветка раскрасит город яркими огнями, в которых старинная и современная архитектура столицы, аккуратные бортики набережных и широкие проспекты приобретут торжественный и немного волшебный вид»
Расписание: в субботу в 19:00
Завтра в 19:00
15 июня в 19:00
1 100 за человека
По вечерней Москве - с актрисой
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
По вечерней Москве - с актрисой
Погрузиться в мир иллюминации, узнать историю освещения города и открыть секреты Старой Москвы
Начало: В районе метро Охотный ряд
«Мы выйдем из тьмы на свет и подсветим нашим вниманием вечернюю праздничную Москву»
14 июня в 16:00
15 июня в 16:00
8 000 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка по острову Балчуг
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1 час
5 отзывов
Фотопрогулка по острову Балчуг
Прогуляться по самой романтичной локации Москвы и получить атмосферные снимки
Начало: У Храма Христа Спасителя
«А если хочется чего-то особенного, предлагаем прогуляться по острову на закате»
Завтра в 10:00
9 июня в 10:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Вокруг Кремля: прогулка на закате
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
11 отзывов
Вокруг Кремля: прогулка на закате
Увидеть старинную крепость в вечернем свете и раскрыть местные тайны и легенды
Начало: В районе метро «Охотный ряд»
«Увидели главные достопримечательности в вечерних огнях и погрузились в магическую атмосферу города»
Расписание: в субботу и воскресенье в 18:00
15 июня в 18:00
22 июня в 18:00
740 за человека
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
5 отзывов
Барная экскурсия с нетворкингом в исторических районах Москвы
Побывать в трёх необычных барах и узнать больше о столице, а заодно завести новые знакомства
Начало: в районе станции метро
«Экскурсия и барный вечер в одном коктейле — а в качестве украшения нетворкинг»
20 июня в 19:00
21 июня в 19:00
3 000 за человека
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Прогулка на яхте «Красотка» из Долгопрудного по Московскому морю
Проплыть по водохранилищам в окрестностях Москвы, насладиться видами и встать за штурвал
Начало: В яхт-клубе «Нептун» города Долгопрудный
«Также мы припасли уютные пледы для прохладных вечеров и тент на случай дождя»
Сегодня в 21:30
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 8 чел.
Мистическая Москва: необычное в обычном
🚶 Пешая
скидка
15%
Групповая
2.5 часа
107 отзывов
В тренде
Мистическая Москва: путешествие по тайным символам города
Откройте неизведанные страницы истории Москвы, пройдитесь по магическим местам вечерней столицы
Начало: В районе метро «Кропоткинская»
«Мы пройдёмся по вечерним улицам и посмотрим на привычные места через магическую призму»
Расписание: в будние дни в 20:00, в субботу в 18:00 и 20:00, в воскресенье в 19:00
Завтра в 18:00
9 июня в 19:00
666567 за человека
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
⛴ На теплоходе
Групповая
2.5 часа
16 отзывов
«Огни небоскрёбов»: речная прогулка с обедом или ужином
Приятно провести время и насладиться панорамами столицы с воды
Начало: На причале Китай-город/Устьинский
«А во время вечерних рейсов (в 21:00) диджей поставит треки для настроения»
Завтра в 10:08
9 июня в 10:08
1 890 за человека
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
1 отзыв
Праздничный салют на теплоходах Морис и Волна от Крымского моста
Начало: Причал «Крымский мост»
«Вас ждут вечерние столичные пейзажи, зажигательный сет от DJ и праздничный салют»
Расписание: 10 сентября 2022 года в 19:11
12 июня в 20:40
от 2 990 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим
    читать дальше

    делом. Рассказывает в красках и эмоциях. Подача материала интересная, интригует, задает вопросы на засыпку:) Все понравилось и даже дождь с грозой нам не помешал, а добавил свою изюминку, в момент обсуждения приведений, гроза прям была кстати. Спасибо большое Никите, приятно, что молодые люди любят историю и свой город!!!

  • А
    Анна
    5 июня 2024
    Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия
    Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!
  • Ф
    Фарида
    5 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.
  • А
    Ангелина
    3 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Групповая экскурсия «Огни Москвы»
    Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!
  • О
    Олеся
    3 июня 2024
    Фотопрогулка в огнях столицы
    Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив
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    и креатив Александра творил чудеса! Интересно, весело, душевно и заботливо!!! Очень ждем фото с прогулки и точно еще не раз хотели бы прогуляться в компании Александра!

  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Обзорная вечерняя экскурсия по Москве
    Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.
  • А
    Алексей
    2 июня 2024
    «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия
    Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Мистическая Москва: необычное в обычном
    Спасибо большое гиду - Никите Деменок, он сделал эту экскурсию яркой, захватывающей, захотелось изучать историю Москвы. Очень харизматичный, увлеченный своим делом гид. А маленькие вкусные презенты очень воодушевляли группу. Искренне рекомендую попасть именно к нему на экскурсию.
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Ночная байкерская мотоэкскурсия
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная Москва, всё вместе сложилось в отличный вечер. Два часа пролетели очень быстро, берите экскурсию на большее время) Спасибо огромное, что впечатления отличные! Рекомендую!
    Сразу скажу, очень сильно хочется повторить! Камфортный, красивый, мощный мотоцикл, очень приятный пилот, интересный рассказчик, ночная

Ответы на вопросы от путешественников по Москве в категории «Вечерние»

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  2. Красная площадь
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  5. Никольская улица
  6. Александровский сад
  7. Храм Христа Спасителя
  8. Патриаршие пруды
  9. Зарядье
  10. Набережная
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