О Ольга Мистическая Москва: необычное в обычном читать дальше делом. Рассказывает в красках и эмоциях. Подача материала интересная, интригует, задает вопросы на засыпку:) Все понравилось и даже дождь с грозой нам не помешал, а добавил свою изюминку, в момент обсуждения приведений, гроза прям была кстати. Спасибо большое Никите, приятно, что молодые люди любят историю и свой город!!! Добрый день, вчера ходили с друзьями на экскурсию Мистическая Москва. Экскурсовод Никита очень приятный молодой человек, видно, что горит своим

А Анна Вечерние огни Красной площади - групповая экспресс-экскурсия Экскурсия с Сергеем прошла на одном дыхании!!! Час пролетел очень быстро. Советую всем данную экскурсию. Сергей супер!

Ф Фарида Мистическая Москва: необычное в обычном Прикольный гид Никита. Владеет информацией, преподносит с юмором. Удачное время проведения экскурсии. Все понравилось. Рекомендую.

А Ангелина Ночная байкерская мотоэкскурсия Классно покатались. Эффектно забрали из центра и довезли до подъезда после поездки.

Ю Юлия Групповая экскурсия «Огни Москвы» Экскурсия очень интересная! Экскурсовод Иван - Профессионал своего дела! Спасибо, было классно!

О Олеся Фотопрогулка в огнях столицы читать дальше и креатив Александра творил чудеса! Интересно, весело, душевно и заботливо!!! Очень ждем фото с прогулки и точно еще не раз хотели бы прогуляться в компании Александра! Вчера прогулялись с Александром по вечернему центру Москвы! Рекомендую однозначно!) я была с сестрой и с уставшими детьми🙈, но позитив

М Марина Обзорная вечерняя экскурсия по Москве Классная экскурсия, экскурсовод очень интересно рассказывала. Почему-то я думала, что мы еще около Москва сити остановимся и пофоткаемся там, но нет, а было бы здорово. Огромная благодарность менеджеру, которая помогла мне найти группу перед началом экскурсии.

А Алексей «Знакомьтесь - это Москва!»: обзорная автомобильная экскурсия Ольга показала Москву, рассказала много интересного. Поездка проходила на комфортном автомобиле. Рекомендую)

Н Наталья Мистическая Москва: необычное в обычном Спасибо большое гиду - Никите Деменок, он сделал эту экскурсию яркой, захватывающей, захотелось изучать историю Москвы. Очень харизматичный, увлеченный своим делом гид. А маленькие вкусные презенты очень воодушевляли группу. Искренне рекомендую попасть именно к нему на экскурсию.