Владимир - Боголюбово

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.

21:45 – Ориентировочное время прибытия в Москву.

Высадка туристов у ближайшей станции метро по пути следования.
Владимир - Боголюбово
Владимир - Боголюбово
Владимир - Боголюбово
Владимир - Боголюбово

Что вас ожидает 🤩

  • Белокаменные памятники XII в.
  • Дмитриевский собор
  • Золотые ворота
  • Боголюбовский монастырь
  • Церковь Покрова-на-Нерли
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 5 дней до наступления даты экскурсии.

Древний город Владимир – столица Золотого кольца с большим количеством прекрасных архитектурных памятников 12 века, среди которых есть несколько памятников исключительной ценности.

Золотые ворота - одна из визитных карточек города. Белокаменные ворота в 13 веке сдержали натиск татарской орды, а русские князья традиционно использовали их для торжественного въезда.

Златоглавые соборы Владимира – еще одна важная особенность города. Успенский собор, интерьеры которого расписал легендарный Андрей Рублев, когда-то был главным храмом Руси. А в белокаменном Дмитриевском соборе можно встретить ажурную каменную кладку из 556 камней - первую на Руси.

Неподалеку от Владимира на живописном берегу реки Нерли расположено село Боголюбово - резиденция князя Андрея Боголюбского в 12 веке. Вы посетите Свято-Боголюбский монастырь и увидите то, что осталось от княжеского дворца, а экскурсовод расскажет интересную историю о событиях прошлого, связанных с этим местом.

Белоснежная, будто парящая в воздухе, церковь Покрова на Нерли 12 века считается одним из самых узнаваемых храмов России. По образцу знаменитого храма было создано множество православных церквей в России и за рубежом. Торжественная, нарядная и в то же время скромная владимиро-суздальская архитектура церкви дарит ощущение чистоты и умиротворения, а место для ее строительства было выбрано самим князем Андреем Боголюбским.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится
Когда: Суббота в 7:45
Экскурсия длится около 14 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Суббота в 7:45

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Москвы

🚗На машине🧒Можно с детьми🏛История и архитектура☀️На весь день⛪️Монастыри, церкви, храмы📜История и культураЗолотое кольцо🚌На автобусе

Еще несколько похожих предложений в Москве

«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
14 часов
🚌 На автобусе
Групповая
VS-TRAVEL
5
2 отзыва
«Ворота Золотого кольца» - поездка во Владимир
Владимир - один из древнейших городов России
2 370 за 1 человека
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
9 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Алла
4
11 отзывов
«Московские жемчужины» - пешеходно-автобусная экскурсия
Москва - современный мегаполис с длинной историей
4 800 за 1 человека
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
2 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Москва_с_гидом
Нет отзывов
Обзорная автобусная экскурсия по Москве
Обзорная автобусная экскурсия по центру Москвы
700 за 1 человека
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
5 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Группы
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Москве с посещением Кремля для школьных групп
Автобусно-пешеходная экскурсия по парадной части столицы с посещением ансамбля Кремля за три часа познакомит с основными
от 25 800 за 1-19 чел.
Владимир Высоцкий - нерв эпохи
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Андрей
Нет отзывов
Владимир Высоцкий - нерв эпохи
Пройтись по знаковым для барда местам, ощутить колорит московских переулков и увидеть героев песен
3 000 за 1-2 чел.
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Ольга
4.7
46 отзывов
Часто заказывают
Секреты сталинских высоток: автобусная экскурсия
Увидеть 7 зданий-символов советской эпохи и познакомиться с их историей
990 за 1 человека
Москва Владимира Высоцкого
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Роман
Нет отзывов
Москва Владимира Высоцкого
Экскурсия-концерт по местам легендарного артиста в его родном городе
5 000 за 1-10 чел.
Царицыно - пешеходная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Спутник
4.6
36 отзывов
Царицыно - пешеходная экскурсия
В Царицыно часто приезжают отдохнуть и просто прогуляться по аллеям парка
500 за 1 человека
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Спутник
4.7
181 отзыв
Пешеходная экскурсия в Новодевичий монастырь
Новодевичий монастырь - один из старейших монастырей в России
900 за 1 человека
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Мини-группа
Дарим
4.8
386 отзывов
Пешеходная обзорная экскурсия по Москве
Вы отправитесь на знакомство со столицей нашей страны
600 за 1 человека
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Прогулки
4.5
22 отзыва
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Москве
Возможность открыть для себя Москву в удобном вам формате
от 6 000 за 1 человека
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Вячеслав
Нет отзывов
Религии мира: индивидуальная пешеходная экскурсия
С древних времен в нашем городе мирно соседствовали представители разных религий
3 750 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Москве. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Москве
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ