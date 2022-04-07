Древний город Владимир – столица Золотого кольца с большим количеством прекрасных архитектурных памятников 12 века, среди которых есть несколько памятников исключительной ценности.

Золотые ворота - одна из визитных карточек города. Белокаменные ворота в 13 веке сдержали натиск татарской орды, а русские князья традиционно использовали их для торжественного въезда.

Златоглавые соборы Владимира – еще одна важная особенность города. Успенский собор, интерьеры которого расписал легендарный Андрей Рублев, когда-то был главным храмом Руси. А в белокаменном Дмитриевском соборе можно встретить ажурную каменную кладку из 556 камней - первую на Руси.

Неподалеку от Владимира на живописном берегу реки Нерли расположено село Боголюбово - резиденция князя Андрея Боголюбского в 12 веке. Вы посетите Свято-Боголюбский монастырь и увидите то, что осталось от княжеского дворца, а экскурсовод расскажет интересную историю о событиях прошлого, связанных с этим местом.

Белоснежная, будто парящая в воздухе, церковь Покрова на Нерли 12 века считается одним из самых узнаваемых храмов России. По образцу знаменитого храма было создано множество православных церквей в России и за рубежом. Торжественная, нарядная и в то же время скромная владимиро-суздальская архитектура церкви дарит ощущение чистоты и умиротворения, а место для ее строительства было выбрано самим князем Андреем Боголюбским.