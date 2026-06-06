Рыбинск — волжская столица русского купечества и перекресток Великого Хлебного пути, известный как «Русский Чикаго», где мы посетим Художественный музей и Картинную галерею в старинной Хлебной Бирже.
В программе — экскурсия по Рыбинску и Тутаеву, включая Спасо-Преображенский собор и Воскресенский собор.
В программе — экскурсия по Рыбинску и Тутаеву, включая Спасо-Преображенский собор и Воскресенский собор.
Описание экскурсииРыбинск и Тутаев: Искусство, купечество и природа Рыбинск — волжская столица русского купечества и перекресток Великого Хлебного пути, известный как «Русский Чикаго». Мы посетим Рыбинский Художественный музей и Картинную галерею в старинной Хлебной Бирже, насладимся красотой купеческого Тутаева, увидим экспозицию «Царская овечка», посвященную Романовским овцам, и совершим обзорную экскурсию по городу. Рыбинск славится своими историческими памятниками, включая Спасо-Преображенский собор, который может вместить до 3000 человек. Мы также посетим музей под открытым небом и познакомимся с уникальными скульптурами. В Тутаеве нас ждет экскурсия по правой стороне города и посещение древнего Воскресенского собора. Важная информация:
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения.
- В связи с насыщенной программой, а также в зависимости от транспортной ситуации на дороге, в исключительных случаях возможен поздний приезд в Москву, иногда после закрытия метро. Просьба при покупке тура принимать во внимание данные обстоятельства. Такси до дома и другие задержки не компенсируются компанией.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рыбинский Художественный Музей
- Картинная галерея в старинной Хлебной Бирже
- Экспозиция «Царская овечка»
- Спасо-Преображенский Собор
- Музей под открытым небом
- Воскресенский собор
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионная программа
- Работа гида-сопровождающего
- Использование устройства «радиогид» с удобными одноразовыми наушниками
Что не входит в цену
- Обед - 800 руб. /чел.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, станция метро Бабушкинская, выход №3
Завершение: Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 17 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
- Обратите внимание! Просьба при бронировании тура указывать полностью ФИО, паспортные данные (серия, номер), дату рождения
- В связи с насыщенной программой, а также в зависимости от транспортной ситуации на дороге, в исключительных случаях возможен поздний приезд в Москву, иногда после закрытия метро. Просьба при покупке тура принимать во внимание данные обстоятельства. Такси до дома и другие задержки не компенсируются компанией
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Москвы
Похожие экскурсии на «Волжская столица: Путешествие по Рыбинску и Тутаеву»
Групповая
Незабываемая Москва! По столице - на автобусе с остановками
Увидеть достопримечательности города и узнать его главные истории на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: У театра сатиры
Сегодня в 15:00
Завтра в 11:00
1700 ₽ за человека
Групповая
«Огни Столицы»: вечерняя обзорная экскурсия на автобусе
Начало: СТ.М. Партизанская, Измайловское шоссе, 71к4Г-Д
Расписание: Ежедневно, кроме воскресения
Сегодня в 17:55
Завтра в 18:20
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Москва роскошная: 6 знаковых отелей столицы
Исследуйте шесть знаковых отелей Москвы, узнавая об их истории и архитектуре. Увлекательная прогулка по центру столицы откроет вам новые горизонты
Начало: На Манежной площади
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Москва - чайная столица России
Погрузитесь в мир московской чайной культуры, узнайте о традициях и попробуйте редкие сорта чая в уникальной обстановке
Начало: Мясницкая 19
Завтра в 11:00
15 июн в 09:00
10 000 ₽ за всё до 10 чел.
6500 ₽ за человека