Автобусная сборная групповая экскурсия ⛳ по вечерней Москве!

Москва поражает своим великолепием и культурным наследием в любое время суток. Но только вечером, когда специальное освещение обволакивает фасады зданий, расставляя акценты и заставляя богатые фасады сверкать, она по-настоящему обнажает свою красоту. Мы приглашаем вас в совершенно другую Москву, не просто город 🏙️, а сказочный вихрь огней — и оказавшись в его центре, вы навсегда влюбитесь ❤️ в этот город.

Что вас ожидает

Самые значимые и известные места Москвы в свете вечерних огней — такие, какими их ни за что не увидеть во время дневных экскурсий!

Плавное знакомство с вечерней столицей ⭐️ без хаотичности перемещений. На каждой остановке вы сможете увидеть максимальное количество знаковых достопримечательностей 🏛️ без потери времени. Наша экскурсия также организована по хронологическому принципу. Начав с самых старинных памятников архитектуры, мы с вами завершим путешествие в окружении небоскрёбов Москвы-сити, переносящих вас из богатого прошлого в захватывающее будущее.

Разнообразие осматриваемых мест и интересные подробности. Разумеется, без Красной площади и Воробьёвых гор ⛰️ не обходится ни одна экскурсия. Но с нами вы прогуляетесь 👣 по улице музеев Волохонке, узнаете, где в Москве находится Голливуд, а также поучаствуете в небольшой игре-поиске всех Сталинских высоток. Вы полюбуетесь красотой Большого театра и увидите красивые 🤩 набережные и узнаете историю 📖 Храма Христа Спасителя.

Завораживающие панорамные виды. На Патриаршем мосту вам откроется потрясающий городской пейзаж в центре которого — Кремль и его переливающиеся в вечернем освещении купола. Но это лишь начало! Со смотровой площадки Воробьёвых гор вы увидите Москву, утопающую в море 🌊 света, как на ладони.

Организационные детали

Если вас 5 и более человек, то мы попросим вас внести частичную предоплату у нас на сайте.

Мы сделаем до пяти остановок продолжительностью от 10 до 25 минут, чтобы вы могли не просто полюбоваться на Москву из окна автобуса, но и сделать множество потрясающих фотографий!

Примеры остановок: