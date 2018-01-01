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Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе

4.5
0 отзывов
Спутник М.
Спутник М. – Гид из Москвы
Вечером, в огнях подсветки, столица ⭐️ особенно романтична.

Вы начнете экскурсию ⛳ со старинных памятников архитектуры и в неспешном ритме доедете до самых современных небоскребов Москва-сити.

Профессиональный гид обогатит ваши знания 🎓 о Москве.

Вы узнаете, как Москва стала одним из ярчайших городов мира.

Примерный маршрут: Красная площадь, улица музеев Волхонка, Патриарший мост, Воробьёвы горы ⛰️, смотровая площадка, Большой театр, Новый Арбат.
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  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • 990 ₽ за человека

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Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе

Что вы увидите

  • Красная площадь
  • Храм Христа Спасителя
  • Улица музеев Волхонка
  • Патриарший мост
  • Воробьевы горы
  • Смотровая площадка
  • Большой театр
  • Новый Арбат
  • Москва сити и многое другое!
Автобусная сборная групповая экскурсия ⛳ по вечерней Москве!
Москва поражает своим великолепием и культурным наследием в любое время суток. Но только вечером, когда специальное освещение обволакивает фасады зданий, расставляя акценты и заставляя богатые фасады сверкать, она по-настоящему обнажает свою красоту. Мы приглашаем вас в совершенно другую Москву, не просто город 🏙️, а сказочный вихрь огней — и оказавшись в его центре, вы навсегда влюбитесь ❤️ в этот город.
Что вас ожидает
  • Самые значимые и известные места Москвы в свете вечерних огней — такие, какими их ни за что не увидеть во время дневных экскурсий!
  • Плавное знакомство с вечерней столицей ⭐️ без хаотичности перемещений. На каждой остановке вы сможете увидеть максимальное количество знаковых достопримечательностей 🏛️ без потери времени. Наша экскурсия также организована по хронологическому принципу. Начав с самых старинных памятников архитектуры, мы с вами завершим путешествие в окружении небоскрёбов Москвы-сити, переносящих вас из богатого прошлого в захватывающее будущее.
  • Разнообразие осматриваемых мест и интересные подробности. Разумеется, без Красной площади и Воробьёвых гор ⛰️ не обходится ни одна экскурсия. Но с нами вы прогуляетесь 👣 по улице музеев Волохонке, узнаете, где в Москве находится Голливуд, а также поучаствуете в небольшой игре-поиске всех Сталинских высоток. Вы полюбуетесь красотой Большого театра и увидите красивые 🤩 набережные и узнаете историю 📖 Храма Христа Спасителя.
  • Завораживающие панорамные виды. На Патриаршем мосту вам откроется потрясающий городской пейзаж в центре которого — Кремль и его переливающиеся в вечернем освещении купола. Но это лишь начало! Со смотровой площадки Воробьёвых гор вы увидите Москву, утопающую в море 🌊 света, как на ладони.
Организационные детали
  • Если вас 5 и более человек, то мы попросим вас внести частичную предоплату у нас на сайте.
  • Мы сделаем до пяти остановок продолжительностью от 10 до 25 минут, чтобы вы могли не просто полюбоваться на Москву из окна автобуса, но и сделать множество потрясающих фотографий!

Примеры остановок:

  • 1. Красная площадь, Васильевский спуск, храм Василия Блаженного*.
  • 2. Храм Христа Спасителя, улица музеев Волхонка, Патриарший мост.
  • 3. Воробьевы горы, смотровая площадка, здание МГУ*.
  • 4. Новодевичий монастырь.
  • 5. Москва-сити.
  • Поскольку экскурсия будет проходить в вечернее время, пожалуйста, оденьтесь теплее.
  • *В связи с ограничениями дорожного движения в период проведения ЧМ-2018 по футболу в городе Москве Красная площадь и смотровая площадка Воробьевых гор могут быть перекрыты. В случае ограничения проезда мы заменяем остановку на Красной площади медленным проездом по Софийской набережной, с которой открывается потрясающая панорама на Кремль и его Соборы, или делаем дополнительную остановку на Манежной площади перед Кремлем.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 ст. м. Партизанская, Измайловское шоссе 71, к4 Г-Д
Место завершения
🏁 метро Партизанская
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе
Вечерняя Москва: обзорная экскурсия на автобусе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Спутник М.
Спутник М.
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