Экскурсия по Красной площади и Александровскому саду — это путешествие в самое сердце нашей столицы ⭐️. Во время интересной экскурсии 🧭 Вы узнаете о истории 📖 создания Красной площади, появлении знаменитых Кремлевских стен, полюбуетесь архитектурой Исторического музея, здания ГУМа и храмами, расположившимися на главной площади страны. Так же Вы погуляете по Александровскому саду, познакомитесь с историей парка, увидите Пост №1 (Вечный огонь), познакомитесь с памятниками, которые расположились в парке 🌳