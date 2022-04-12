Что вас ожидает

Тайны и тайники древнего города

Кремлевская цитадель, как любая крепость, богата подземными и наземными «хитростями». Отсюда во все стороны под домами, улицами и площадями тянулись скрытые лабиринты, галереи, катакомбы, убежища, камеры. То были хранилища ценностей и реликвий, арсеналы и некрополи. Поговорим об этом, обсудим слухи для военной разведки, «заглянем» в лаборатории алхимиков и мастерские фальшивомонетчиков. А подняв взгляд, вы увидите звезды на кремлевских башнях и узнаете, какие удивительные вещи происходили над головами горожан.

За пару часов вы раскроете:

Отчего в старину Боровицкий холм звали Ведьминой горой

Как Кремль стал островом

Что за тайны хранит Тайницкая башня

Почему построившие Кремль итальянские мастера-камнеточцы не смогли вернуться на родину

Какими «слухами» полнятся стены древней крепости

Почему река Неглинка имела мрачную славу

Куда царевна Софья пробиралась подземным ходом на тайные свидания

Отчего у памятника маршалу Жукову особо прочный фундамент

Что за призраки тревожат покой тех, кто работает в центре столицы

Где «воинствующий подземник» искал легендарную библиотеку Ивана Грозного

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам и любителям истории, которые много знают и о многом спрашивают.

Организационные детали

Обратите внимание, что мы не посещаем Кремль, а гуляем по его окрестностям.