Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы

Открыть старинные предания на авторской прогулке вокруг крепости

Индивидуальная
Начинается земля, как известно, от Кремля… И земля эта хранит тысячи тайн, прекрасных и ужасных.

Им посвящена эта экскурсия для любителей истории и историй.

Мы исследуем местность вокруг Кремля, набережную, Красную и Манежную площади.

Пронзим время — и я раскрою, что помнят здешние подземные ходы и башни.

Расскажу о царях, сокровищах, алхимиках, звездах и многом другом!
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
Таинственный остров Кремль: от подземелий до крыш в центре Москвы
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Что вас ожидает

Тайны и тайники древнего города

Кремлевская цитадель, как любая крепость, богата подземными и наземными «хитростями». Отсюда во все стороны под домами, улицами и площадями тянулись скрытые лабиринты, галереи, катакомбы, убежища, камеры. То были хранилища ценностей и реликвий, арсеналы и некрополи. Поговорим об этом, обсудим слухи для военной разведки, «заглянем» в лаборатории алхимиков и мастерские фальшивомонетчиков. А подняв взгляд, вы увидите звезды на кремлевских башнях и узнаете, какие удивительные вещи происходили над головами горожан.

За пару часов вы раскроете:

  • Отчего в старину Боровицкий холм звали Ведьминой горой
  • Как Кремль стал островом
  • Что за тайны хранит Тайницкая башня
  • Почему построившие Кремль итальянские мастера-камнеточцы не смогли вернуться на родину
  • Какими «слухами» полнятся стены древней крепости
  • Почему река Неглинка имела мрачную славу
  • Куда царевна Софья пробиралась подземным ходом на тайные свидания
  • Отчего у памятника маршалу Жукову особо прочный фундамент
  • Что за призраки тревожат покой тех, кто работает в центре столицы
  • Где «воинствующий подземник» искал легендарную библиотеку Ивана Грозного

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам и любителям истории, которые много знают и о многом спрашивают.

Организационные детали

Обратите внимание, что мы не посещаем Кремль, а гуляем по его окрестностям.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Библиотеки имени Ленина
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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