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Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля

Откройте тайны Москвы: от подземных ходов до звезд на башнях. Погрузитесь в историю столицы и узнайте её секреты
Экскурсия по загадочным местам вокруг Кремля раскрывает множество тайн. Участники узнают о подземных лабиринтах, скрытых сокровищах и легендах, связанных с Кремлем. Прогулка по набережной и площадям позволит увидеть Москву с новой стороны. Увлекательные истории о царях, алхимиках и призраках создадут атмосферу настоящего приключения. Экскурсия идеально подходит для любознательных путешественников и любителей истории
4.6
63 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🔍 Узнать тайны Кремля
  • 🗝️ Погрузиться в историю
  • 👻 Встретить призраков
  • 🌟 Увидеть звезды на башнях
  • 🏰 Исследовать подземелья

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время меньше всего осадков и больше солнечных дней. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но это не мешает насладиться атмосферой и историей Москвы.
Сейчас август — это идеальное время.
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля
Таинственный остров Москвы: от подземелий до крыш вокруг Кремля

Что можно увидеть

  • Кремль
  • Красная площадь
  • Манежная площадь
  • Тайницкая башня

Описание экскурсии

Тайны и тайники древнего города

Кремлевская цитадель, как любая крепость, богата подземными и наземными «хитростями». Отсюда во все стороны под домами, улицами и площадями тянулись скрытые лабиринты, галереи, катакомбы, убежища, камеры. То были хранилища ценностей и реликвий, арсеналы и некрополи. Поговорим об этом, обсудим слухи для военной разведки, «заглянем» в лаборатории алхимиков и мастерские фальшивомонетчиков. А подняв взгляд, вы увидите звезды на кремлевских башнях и узнаете, какие удивительные вещи происходили над головами горожан.

За пару часов вы раскроете:

  • Все-таки кто и когда основал Москву?
  • Отчего в старину Боровицкий холм звали Ведьминой горой
  • Как Кремль стал островом
  • Что за тайны хранит Тайницкая башня
  • Почему построившие Кремль итальянские мастера-камнеточцы не смогли вернуться на родину
  • Какими «слухами» полнятся стены древней крепости
  • Отчего у памятника маршалу Жукову особо прочный фундамент
  • Что за призраки тревожат покой тех, кто работает в центре столицы
  • Где «воинствующий подземник» искал легендарную библиотеку Ивана Грозного
  • Как Красная площадь стала Шереметьево-3?

Кому подойдет экскурсия

Любознательным путешественникам и любителям истории, которые много знают и о многом спрашивают.

Организационные детали

  • Мы не посещаем Кремль внутри
  • По желанию вы можете заказать фотосессию во время нашей прогулки вокруг Кремля с профессиональным фотографом. При заказе просьба сообщить об этом в переписке с гидом перед бронированием. Доплата за фотосъёмку: 1700 руб.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У м. Библиотека имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 5949 туристов
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой!» — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. Вместе
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с командой коллег приглашаем вас на волнующее свидание с Москвой и обещаем яркие эмоции и гостям столицы, и землякам! Малоизвестные исторические факты и городские легенды, стихи и песни, редкие фото и репродукции, шутки и загадки…

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
53
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6
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1
2
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1
Ирина
Экскурсия получилась замечательная. Светлана, спасибо вам огромное. Вы очень много знаете и умеете интересно преподнести информацию.
Так же, благодарим Николая. Фотографии получились классные.
Всё супер.
Экскурсия получилась замечательная. Светлана, спасибо вам огромное. Вы очень много знаете и умеете интересно преподнести информацию.
Экскурсия получилась замечательная. Светлана, спасибо вам огромное. Вы очень много знаете и умеете интересно преподнести информацию.
Экскурсия получилась замечательная. Светлана, спасибо вам огромное. Вы очень много знаете и умеете интересно преподнести информацию.
Экскурсия получилась замечательная. Светлана, спасибо вам огромное. Вы очень много знаете и умеете интересно преподнести информацию.
Экскурсия получилась замечательная. Светлана, спасибо вам огромное. Вы очень много знаете и умеете интересно преподнести информацию.
Экскурсия получилась замечательная. Светлана, спасибо вам огромное. Вы очень много знаете и умеете интересно преподнести информацию.
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Е
Большое спасибо гиду Владимиру за интересную и насыщенную историческими фактами экскурсию! Все очень гармонично: чистая, правильная речь, «без говорочка», коренной москвич, моментально ориентировался, если надо было где то подождать-и тут
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же рассказывал что либо интересное из истории окружающих нас зданий, т. к. на Красной Площади были народные гуляния, включая досмотр на входе. Время пролетело на одном дыхании! С собой у него был заушный микрофон-слышно было отлично, т. к., голос у экскурсоводов часто «проседает»-тут-нет проблем!!! С собой у него была папка с распечатанными фото А4, и всегда, под теме-показывал фотографии архитекторов, царей, исторических личностей и т. д. Очень заботился о нашем комфорте, подстраивался под наш темп. Экскурсия не шаблонная, охотно отвечал на вопросы. Владимир очень живой, увлечённый человек, профессионал своего дела, давно не встречала людей «горящей» своей профессией. Мы с удовольствие будем и дальше с Вами работать и гулять по родному городу! Екатерина и Алексей

Большое спасибо гиду Владимиру за интересную и насыщенную историческими фактами экскурсию! Все очень гармонично: чистая, правильная
Большое спасибо гиду Владимиру за интересную и насыщенную историческими фактами экскурсию! Все очень гармонично: чистая, правильная
Большое спасибо гиду Владимиру за интересную и насыщенную историческими фактами экскурсию! Все очень гармонично: чистая, правильная
Большое спасибо гиду Владимиру за интересную и насыщенную историческими фактами экскурсию! Все очень гармонично: чистая, правильная
Большое спасибо гиду Владимиру за интересную и насыщенную историческими фактами экскурсию! Все очень гармонично: чистая, правильная
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Ольга
Экскурсия была очень интересная. Мы и есть москвичи, а не туристы - кстати экскурсии всегда полезны даже для жителей города, интересно на него взглянуть глазами гостя, так что не стесняйтесь
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бронировать прогулки даже по собственным городам, - но всё равно занимательно лишний раз прогуляться вокруг Кремля и по прекрасному Александровскому саду, ну и узнать какие-то интересные и необычные факты, многие из которых я всё-таки не знала. Например, всегда думала, что Могила Неизвестного Солдата - это кенотаф, а это правда захоронение.
Прогулка заняла пару часов, которые пролетели очень быстро. Будет особенно интересно для тех, кто ещё не бывал здесь совсем, чтобы познакомиться и сориентироваться, где что находится.
Могу выразить только одно пожелание - для встречи лучше всего подписать номер нужного выхода из метро:)

Экскурсия была очень интересная. Мы и есть москвичи, а не туристы - кстати экскурсии всегда полезны
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Ольга
Благодарю за экскурсию.
Было интересно, познавательно, первое впечатление о Кремле, о его истории, о постройках, о гос. деятелях мы получили.

Также мы зашли в ГУМ, погрелись и полакомились знаменитым мороженым.

Экскурсовод пошла навстречу,
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мы даже прогулялись не только по Красной площади, но и дальше - до Зарядья и прошли по парящему мосту. При этом нам рассказали историю создания парка и показали интересные места, которые можно посетить.

Благодарю за экскурсию.
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Лариса
Только положительные воспоминания и ощущения!!! Были на этой экскурсии с друзьями из Сибири, они в полном восторге!!! Интересно, легко и познавательно!! Не смотря на испортившуюся погоду- Светлана занималась нами намного больше оговорённого времени, которое пролетело незаметно!!! Огромное спасибо ей за отличные эмоции для наших гостей!!! Будем рекомендовать своим друзьям!
Только положительные воспоминания и ощущения!!! Были на этой экскурсии с друзьями из Сибири, они в полном
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В
Всегда приятно и интересно слушать профессионала, человека, который не только разбирается в теме, но и любит, то что делает. Прогулка с Юлией Малковой вокруг Кремля была познавательной, вдохновляющей на самостоятельное
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более глубокое изучение темы, желание обновить свои знания по истории и заполнить пробелы.
Информации было очень много и она была несколько разрозненной, возможно стоит немного сузить тематику, иначе сложно постоянно перескакивать между разными временами, событиями, персонами.

Всегда приятно и интересно слушать профессионала, человека, который не только разбирается в теме, но и любит,
Всегда приятно и интересно слушать профессионала, человека, который не только разбирается в теме, но и любит,
Всегда приятно и интересно слушать профессионала, человека, который не только разбирается в теме, но и любит,
Всегда приятно и интересно слушать профессионала, человека, который не только разбирается в теме, но и любит,
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Входит в следующие категории Москвы

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