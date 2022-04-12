Кремлевская цитадель, как любая крепость, богата подземными и наземными «хитростями». Отсюда во все стороны под домами, улицами и площадями тянулись скрытые лабиринты, галереи, катакомбы, убежища, камеры. То были хранилища ценностей и реликвий, арсеналы и некрополи. Поговорим об этом, обсудим слухи для военной разведки, «заглянем» в лаборатории алхимиков и мастерские фальшивомонетчиков. А подняв взгляд, вы увидите звезды на кремлевских башнях и узнаете, какие удивительные вещи происходили над головами горожан.
Любознательным путешественникам и любителям истории, которые много знают и о многом спрашивают.
Обратите внимание, что мы не посещаем Кремль, а гуляем по его окрестностям.