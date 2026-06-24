Экскурсия по загадочным местам вокруг Кремля раскрывает множество тайн. Участники узнают о подземных лабиринтах, скрытых сокровищах и легендах, связанных с Кремлем. Прогулка по набережной и площадям позволит увидеть Москву с новой стороны. Увлекательные истории о царях, алхимиках и призраках создадут атмосферу настоящего приключения. Экскурсия идеально подходит для любознательных путешественников и любителей истории
5 причин купить эту экскурсию
- 🔍 Узнать тайны Кремля
- 🗝️ Погрузиться в историю
- 👻 Встретить призраков
- 🌟 Увидеть звезды на башнях
- 🏰 Исследовать подземелья
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время меньше всего осадков и больше солнечных дней. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но это не мешает насладиться атмосферой и историей Москвы.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кремль
- Красная площадь
- Манежная площадь
- Тайницкая башня
Описание экскурсии
Тайны и тайники древнего города
Кремлевская цитадель, как любая крепость, богата подземными и наземными «хитростями». Отсюда во все стороны под домами, улицами и площадями тянулись скрытые лабиринты, галереи, катакомбы, убежища, камеры. То были хранилища ценностей и реликвий, арсеналы и некрополи. Поговорим об этом, обсудим слухи для военной разведки, «заглянем» в лаборатории алхимиков и мастерские фальшивомонетчиков. А подняв взгляд, вы увидите звезды на кремлевских башнях и узнаете, какие удивительные вещи происходили над головами горожан.
За пару часов вы раскроете:
- Все-таки кто и когда основал Москву?
- Отчего в старину Боровицкий холм звали Ведьминой горой
- Как Кремль стал островом
- Что за тайны хранит Тайницкая башня
- Почему построившие Кремль итальянские мастера-камнеточцы не смогли вернуться на родину
- Какими «слухами» полнятся стены древней крепости
- Отчего у памятника маршалу Жукову особо прочный фундамент
- Что за призраки тревожат покой тех, кто работает в центре столицы
- Где «воинствующий подземник» искал легендарную библиотеку Ивана Грозного
- Как Красная площадь стала Шереметьево-3?
Кому подойдет экскурсия
Любознательным путешественникам и любителям истории, которые много знают и о многом спрашивают.
Организационные детали
- Мы не посещаем Кремль внутри
- По желанию вы можете заказать фотосессию во время нашей прогулки вокруг Кремля с профессиональным фотографом. При заказе просьба сообщить об этом в переписке с гидом перед бронированием. Доплата за фотосъёмку: 1700 руб.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У м. Библиотека имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Москве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 5949 туристов
«Если бы моя душа была городом, она была бы Москвой!» — говорю я вслед за поэтом Райнером Рильке. Я филолог (русский, английский, испанский языки), следопыт и открыватель неординарных впечатлений. Вместе
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсия получилась замечательная. Светлана, спасибо вам огромное. Вы очень много знаете и умеете интересно преподнести информацию.
Так же, благодарим Николая. Фотографии получились классные.
Всё супер.
Так же, благодарим Николая. Фотографии получились классные.
Всё супер.
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Е
Большое спасибо гиду Владимиру за интересную и насыщенную историческими фактами экскурсию! Все очень гармонично: чистая, правильная речь, «без говорочка», коренной москвич, моментально ориентировался, если надо было где то подождать-и тут
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Экскурсия была очень интересная. Мы и есть москвичи, а не туристы - кстати экскурсии всегда полезны даже для жителей города, интересно на него взглянуть глазами гостя, так что не стесняйтесь
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Благодарю за экскурсию.
Было интересно, познавательно, первое впечатление о Кремле, о его истории, о постройках, о гос. деятелях мы получили.
Также мы зашли в ГУМ, погрелись и полакомились знаменитым мороженым.
Экскурсовод пошла навстречу,
Было интересно, познавательно, первое впечатление о Кремле, о его истории, о постройках, о гос. деятелях мы получили.
Также мы зашли в ГУМ, погрелись и полакомились знаменитым мороженым.
Экскурсовод пошла навстречу,
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Только положительные воспоминания и ощущения!!! Были на этой экскурсии с друзьями из Сибири, они в полном восторге!!! Интересно, легко и познавательно!! Не смотря на испортившуюся погоду- Светлана занималась нами намного больше оговорённого времени, которое пролетело незаметно!!! Огромное спасибо ей за отличные эмоции для наших гостей!!! Будем рекомендовать своим друзьям!
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В
Всегда приятно и интересно слушать профессионала, человека, который не только разбирается в теме, но и любит, то что делает. Прогулка с Юлией Малковой вокруг Кремля была познавательной, вдохновляющей на самостоятельное
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