Экскурсия по загадочным местам вокруг Кремля раскрывает множество тайн. Участники узнают о подземных лабиринтах, скрытых сокровищах и легендах, связанных с Кремлем. Прогулка по набережной и площадям позволит увидеть Москву с новой стороны. Увлекательные истории о царях, алхимиках и призраках создадут атмосферу настоящего приключения. Экскурсия идеально подходит для любознательных путешественников и любителей истории

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок. В это время меньше всего осадков и больше солнечных дней. В октябре и апреле также можно насладиться экскурсиями, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой, с ноября по март, прогулки могут быть менее комфортными из-за холода, но это не мешает насладиться атмосферой и историей Москвы.

Сейчас август — это идеальное время.