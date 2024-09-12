Приглашаю вместе прикоснуться к истории и тайнам Кремля! Я расскажу, всегда ли его стены выглядели одинаково и кто их построил. Вы раскроете назначение каждой из двадцати башен и услышите о связанных с ними событиях. А ещё мы поговорим о женском и мужском въездах в Кремль, о первом московском мосте и о столичных реках.

Описание экскурсии

Москва не сразу строилась….

Эта поговорка как нельзя лучше описывает нашу прогулку. Ведь мощные стены и стройные башни стоят на этом месте уже более 500 лет!!

Я проведу вас вокруг стен Кремля, шаг за шагом погружая в их историю и архитектуру. Вы узнаете:

Где нашли элементы первого оборонительного сооружения Москвы, возведённого при Юрии Долгоруком

Какие геометрические фигуры напоминают стены Кремля

В чём отличительные особенности угловых башен

Что сподвигло Ивана III строить стены из красного кирпича

В какой последовательности сооружали кремлёвские стены и башни

Как были устроены ворота самых важных башен. Какие секреты они хранили и чем были опасны для врагов.

Почему башни круглые и квадратные. Узнаем на какой из башен притаился самый старый Орёл. Что такое башни стрельницы и как они выглядят. Какие башни имели самое важное значение и почему.

Поговорим о Звёздах на Кремлевских башнях. Какой секрет они хранят.

Пройдёмся по Красной площади и узнаем её тайны. Кто именно из правителей положил начало её основанию. Почему площадь называется Красной

Как именно стены Московского кремля связаны с Италией. И есть ли крепость «двойник».

Мы прогуляемся вокруг Кремлевских стен, так же пройдемся по Красной площади и Александровскому саду.

И это далеко не всё!

Организационные детали

Красная площадь и Александровский сад могут быть закрыты и перекрыты в любой момент. В случае закрытия, осмотр ведётся с Манежной площади, улиц Никольской и Ильинка.