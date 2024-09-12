Приглашаю вместе прикоснуться к истории и тайнам Кремля! Я расскажу, всегда ли его стены выглядели одинаково и кто их построил. Вы раскроете назначение каждой из двадцати башен и услышите о связанных с ними событиях.
А ещё мы поговорим о женском и мужском въездах в Кремль, о первом московском мосте и о столичных реках.
А ещё мы поговорим о женском и мужском въездах в Кремль, о первом московском мосте и о столичных реках.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00
Описание экскурсии
Москва не сразу строилась….
Эта поговорка как нельзя лучше описывает нашу прогулку. Ведь мощные стены и стройные башни стоят на этом месте уже более 500 лет!!
Я проведу вас вокруг стен Кремля, шаг за шагом погружая в их историю и архитектуру. Вы узнаете:
- Где нашли элементы первого оборонительного сооружения Москвы, возведённого при Юрии Долгоруком
- Какие геометрические фигуры напоминают стены Кремля
- В чём отличительные особенности угловых башен
- Что сподвигло Ивана III строить стены из красного кирпича
- В какой последовательности сооружали кремлёвские стены и башни
- Как были устроены ворота самых важных башен. Какие секреты они хранили и чем были опасны для врагов.
- Почему башни круглые и квадратные. Узнаем на какой из башен притаился самый старый Орёл. Что такое башни стрельницы и как они выглядят. Какие башни имели самое важное значение и почему.
- Поговорим о Звёздах на Кремлевских башнях. Какой секрет они хранят.
- Пройдёмся по Красной площади и узнаем её тайны. Кто именно из правителей положил начало её основанию. Почему площадь называется Красной
- Как именно стены Московского кремля связаны с Италией. И есть ли крепость «двойник».
- Мы прогуляемся вокруг Кремлевских стен, так же пройдемся по Красной площади и Александровскому саду.
И это далеко не всё!
Организационные детали
Красная площадь и Александровский сад могут быть закрыты и перекрыты в любой момент. В случае закрытия, осмотр ведётся с Манежной площади, улиц Никольской и Ильинка.
в среду в 10:00, в субботу в 12:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Библиотека имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00, в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 1542 туристов
Я аккредитованный экскурсовод в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
12 сен 2024
Замечательная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательное путешествие вдоль стен Кремля, интересное и глубокое погружение в историю существования башен Кремля. Оригинальная экскурсия. Рекомендуем.
Входит в следующие категории Москвы
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