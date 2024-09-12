О чём молчат стены и башни Кремля. Групповая экскурсия

Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Приглашаю вместе прикоснуться к истории и тайнам Кремля! Я расскажу, всегда ли его стены выглядели одинаково и кто их построил. Вы раскроете назначение каждой из двадцати башен и услышите о связанных с ними событиях.

А ещё мы поговорим о женском и мужском въездах в Кремль, о первом московском мосте и о столичных реках.
5
1 отзыв
О чём молчат стены и башни Кремля. Групповая экскурсия
О чём молчат стены и башни Кремля. Групповая экскурсия
О чём молчат стены и башни Кремля. Групповая экскурсия
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 12:00

Описание экскурсии

Москва не сразу строилась….

Эта поговорка как нельзя лучше описывает нашу прогулку. Ведь мощные стены и стройные башни стоят на этом месте уже более 500 лет!!
Я проведу вас вокруг стен Кремля, шаг за шагом погружая в их историю и архитектуру. Вы узнаете:

  • Где нашли элементы первого оборонительного сооружения Москвы, возведённого при Юрии Долгоруком
  • Какие геометрические фигуры напоминают стены Кремля
  • В чём отличительные особенности угловых башен
  • Что сподвигло Ивана III строить стены из красного кирпича
  • В какой последовательности сооружали кремлёвские стены и башни
  • Как были устроены ворота самых важных башен. Какие секреты они хранили и чем были опасны для врагов.
  • Почему башни круглые и квадратные. Узнаем на какой из башен притаился самый старый Орёл. Что такое башни стрельницы и как они выглядят. Какие башни имели самое важное значение и почему.
  • Поговорим о Звёздах на Кремлевских башнях. Какой секрет они хранят.
  • Пройдёмся по Красной площади и узнаем её тайны. Кто именно из правителей положил начало её основанию. Почему площадь называется Красной
  • Как именно стены Московского кремля связаны с Италией. И есть ли крепость «двойник».
  • Мы прогуляемся вокруг Кремлевских стен, так же пройдемся по Красной площади и Александровскому саду.

И это далеко не всё!

Организационные детали

Красная площадь и Александровский сад могут быть закрыты и перекрыты в любой момент. В случае закрытия, осмотр ведётся с Манежной площади, улиц Никольской и Ильинка.

в среду в 10:00, в субботу в 12:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Библиотека имени Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 10:00, в субботу в 12:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
12 сен 2024
Замечательная экскурсия. Большое спасибо экскурсоводу Ирине за увлекательное путешествие вдоль стен Кремля, интересное и глубокое погружение в историю существования башен Кремля. Оригинальная экскурсия. Рекомендуем.

Входит в следующие категории Москвы

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