Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом
Приглашаю вместе прикоснуться к истории и тайнам Кремля! Я расскажу, всегда ли его стены выглядели одинаково и кто их построил. Вы раскроете назначение каждой из двадцати башен и услышите о связанных с ними событиях.
А ещё мы поговорим о женском и мужском въездах в Кремль, о первом московском мосте и о столичных реках.
А ещё мы поговорим о женском и мужском въездах в Кремль, о первом московском мосте и о столичных реках.
Ближайшие даты:
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мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Кремль по-новому
Я проведу вас вокруг стен Кремля, шаг за шагом погружая в их историю и архитектуру. Вы узнаете:
- Где нашли элементы первого оборонительного сооружения Москвы, возведённого при Юрии Долгоруком
- Какие геометрические фигуры напоминают стены Кремля
- В чём отличительные особенности угловых башен
- Что сподвигло Ивана III строить стены из красного кирпича
- В какой последовательности сооружали кремлёвские стены и башни
И это далеко не всё!
Организационные детали
Если вы с детьми, я могу провести экскурсию в формате игровой викторины.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе метро Боровицкая
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Москве
Провела экскурсии для 445 туристов
Я аккредитованный гид в Москве. Люблю город, люблю делиться знаниями, люблю гулять, люблю людей и свою профессию. С удовольствием проведу экскурсию по городу или организую прогулку по Москве. Только индивидуальный подход и лучший рассказ.Задать вопрос
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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Кремль
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