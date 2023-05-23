Приглашаю вместе прикоснуться к истории и тайнам Кремля! Я расскажу, всегда ли его стены выглядели одинаково и кто их построил. Вы раскроете назначение каждой из двадцати башен и услышите о связанных с ними событиях. А ещё мы поговорим о женском и мужском въездах в Кремль, о первом московском мосте и о столичных реках.

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Описание

Что вас ожидает

Кремль по-новому

Я проведу вас вокруг стен Кремля, шаг за шагом погружая в их историю и архитектуру. Вы узнаете:

Где нашли элементы первого оборонительного сооружения Москвы, возведённого при Юрии Долгоруком

Какие геометрические фигуры напоминают стены Кремля

В чём отличительные особенности угловых башен

Что сподвигло Ивана III строить стены из красного кирпича

В какой последовательности сооружали кремлёвские стены и башни

И это далеко не всё!

Организационные детали

Если вы с детьми, я могу провести экскурсию в формате игровой викторины.