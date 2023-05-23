О чём молчат стены и башни Кремля

Пройти вокруг кремлёвских стен и узнать интересные факты о каждой башне с профессиональным гидом

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Приглашаю вместе прикоснуться к истории и тайнам Кремля! Я расскажу, всегда ли его стены выглядели одинаково и кто их построил. Вы раскроете назначение каждой из двадцати башен и услышите о связанных с ними событиях.

А ещё мы поговорим о женском и мужском въездах в Кремль, о первом московском мосте и о столичных реках.
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
О чём молчат стены и башни Кремля
Ближайшие даты:
23
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Кремль по-новому

Я проведу вас вокруг стен Кремля, шаг за шагом погружая в их историю и архитектуру. Вы узнаете:

  • Где нашли элементы первого оборонительного сооружения Москвы, возведённого при Юрии Долгоруком
  • Какие геометрические фигуры напоминают стены Кремля
  • В чём отличительные особенности угловых башен
  • Что сподвигло Ивана III строить стены из красного кирпича
  • В какой последовательности сооружали кремлёвские стены и башни

И это далеко не всё!

Организационные детали

Если вы с детьми, я могу провести экскурсию в формате игровой викторины.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе метро Боровицкая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Летние
Кремль
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